Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Интересные мысли, а к чему последнее- "А вы знали об этом?". Насколько помню, Сталин пытался создать антигитлеровскую...АЛЕКСАНДР ДУГИН: ...
  • Vladimir Kurbatov
    Да, и я носил ложку в сапоге, алюминиевую, правда.Куликовской битва...
  • Meerflieger
    "...Все больше убеждаюсь в верности слов Марк Твена«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены»! ...Любовь Сталина к ...

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Привычка кошек спать где угодно и в какой угодно позе давно стала частью Интернет-фольклора. Про собак же обычно такое не говорят, дескать, они обученные и аккуратные. 

Да ладно вам! Может, некоторые бобики и да, но вот другие – прямо наоборот. Любят поспать, да так, что кошкам завидно становится. Будить их конечно никто не будет, а вот составить им компанию – это всегда пожалуйста.

Этот милый мопс просто не может спать без подушки, ему обязательно нужно что-то подложить под мордаху

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Собака росла под присмотром домашних котов, потому зачастую спит именно в такой позе

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Когда хорошо покушал и лень даже забраться на диван

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Для него сейчас это самое важное место в доме, потому он далеко от него не отходит

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Что же вы все такие шумные, не даете выспаться как следует!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Собачонка уже старенькая и любит вздремнуть прямо во время прогулки

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Ребята отдыхают после вечеринки

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Он очень скоро перерастет кепочку, так что надо ловить момент!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Как он туда вообще залез и как можно спать в таком положении?

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Лапы на голову и спать! Не каждая кошка такое повторить может!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Зачем нужны ваши барские лежанки, когда есть простой дворовой кирпич?

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Как привлекать внимание, ничего не делая, более того – прямо во сне?
А вот как!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Интересно, и кто её такому научил?

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Когда тебе разрешают занять уголочек дивана, а ты хочешь казаться скромняшкой

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Мягкие подушечки да лежаночки – это не для сна. А вот твердое совсем другое дело!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Понимаете, она так старалась, но кроватка её упорно не отпускает!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Вот что значит забота о своей игрушке! Смотрите и учитесь!

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Спать под прямым углом друг к другу – это любимое развлечение этих двоих

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом

Ничего вы не понимаете! Это же лучшее место для сна: прохладненько, просторно и тихо.

19 сонных-пресонных собак с которыми так и хочеться прилечь рядом
 

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть : 

Cамые странные картины, проданные за бешеные деньги https://otari.mirtesen.ru/blog/43458590121

Сколько лет России? https://otari.mirtesen.ru/blog/43268835974/

В США рассказали, почему Россию невозможно завоевать https://otari.mirtesen.ru/blog/43538901048

Обсудить

Картина дня

наверх