Что делать, если партнёр не хочет секса

Градус сексуального желания в паре не всегда совпадает. Эксперт в вопросах отношений Сьюзен Уинтер даёт семь подсказок, как правильно вести себя в такой ситуации.

Желание приходит и уходит. Какое-то время вы можете быть одержимы сексом, а потом обнаружить, что охладели к нему. От того же не застрахован ваш партнёр. И это нормально.

Правда, когда избранник или избранница теряет запал, очень сложно не воспринять это на свой счёт. Но здесь важно помнить: есть куча причин, почему человек временно охладевает к физической близости, и необходимо поддержать его в этот момент.

Вот что следует сделать, если вы оказались в подобной ситуации.

1. Не заставляйте партнёра чувствовать себя плохо

После того как вы осознали, что отсутствие желания не связано с вами или вашими действиями, честно расскажите партнёру, как это влияет на вас.

Не придирайтесь к нему, не осуждайте и не унижайте. Но пусть он знает, что отсутствие секса сказывается на вашей привязанности.

Вы находитесь в отношениях и вам не хватает того, что вроде бы принадлежит вам по праву. Не нужно игнорировать этот факт, иначе попадёте в безвыходную ситуацию.

Сьюзен Уинтер

2. Вникните в причины

Будьте восприимчивы к объяснениям партнёра о том, почему его перестала интересовать близость.

Причины могут быть самыми разными: антидепрессанты, стресс, тревога или болезнь. Если же ответ звучит как «просто потому что», то ситуация требует ещё более тщательного разбора.

Если вы слышите только «надо быть выше этого», то это хороший повод переосмыслить отношения. В здоровом партнёрстве ваша половина будет делать всё, чтобы вы оставались счастливы.

Сьюзен Уинтер

3. Сконцентрируйтесь на других сторонах вашей связи

Да, секс — очень важная часть отношений. Но есть вещи и поважнее. И сосредоточив своё внимание на них, вы можете их усилить.

Чем больше вы фокусируетесь на проблеме, тем хуже всё выглядит. Выйдите из дома. Сделайте что-то весёлое вместе. Займитесь вдвоём любой интересной активностью. Это укрепит ощущение связи и интимности между вами.

Сьюзен Уинтер

4. Перезагрузитесь

Со временем любые отношения могут стать застойными. Попробуйте их перезагрузить. Если эта простая операция работает с компьютером и телефоном, то может помочь и вашей сексуальной жизни.

Ничто так не убивает романтику, как предсказуемость. Поэтому нужно попробовать что-то новое или неожиданное.

Сьюзен Уинтер

Устройте незапланированный пикник, отправьтесь на концерт, займитесь чем-то, что доставит вам удовольствие. Сделайте что-то необычное, чтобы перезагрузить партнёра и себя.

5. Покиньте город

Отпуск — это тоже перезагрузка. К тому же все любят выбраться из города и сменить окружение.

Иногда новое место может оживить отношения. Новые декорации, запахи и переживания способны активизировать наши чувства и пробудить к радости.

Сьюзен Уинтер

6. Сделайте страх своим союзником

Исследования доказали — страх увеличивает вашу привлекательность для партнёра. А всё потому, что адреналин пробуждает сексуальное желание. Так что вы можете использовать это знание в свою пользу.

Сломайте рутину и получайте новый опыт, чтобы повысить ваш уровень волнения. Это действительно может сработать.

Сьюзен Уинтер

7. Поговорите с профессионалом

Если вы никогда не ходили к психотерапевту, сейчас самое время начать. Семейная терапия может не только помочь при сексуальных проблемах, но и улучшить другие аспекты отношений.

Нужно исследовать причину отсутствия желания у вашего партнёра. Она имеет физический характер? Психологический, эмоциональный? С этого начинается процесс решения проблемы.

Сьюзен Уинтер

В конце концов, речь идёт о вашей связи друг с другом. О том, что вы оба хотите от отношений. Нужно разобраться с этим, а затем работать над той частью, которая требует корректировки.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2274681988360178350/

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