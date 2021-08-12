Признаки того, что партнер хочет закончить отношения

Длительно поддерживать отношения, в которых человек до конца не уверен, довольно трудно. Как узнать, когда один из партнеров уже поставил точку и окончательно задумал уйти? Или может он переживает сложный период и нуждается в поддержке?

Чтобы не делать поспешных выводов и не доводить дело до пустой ссоры, полезно понаблюдать за поведением партнера, проанализировать его слова и попробовать понять его планы, касательно существующих отношений.

Смена приоритетов в отношениях

Случается так, что один из партнеров начинает все меньше уделять время своей второй половинке. Иногда это объясняется напряженной работой, сложными жизненными перипетиями, болезнью и пр. Но если человек без видимых на то причин стал все чаще избегать совместного времяпрепровождения с партнером, предпочитая ему компанию друзей, родственников или просмотр телевизора, то стоит задуматься над истинными причинами такого поведения.

Неуважение к личности

В противовес описанной выше ситуации некоторые партнеры уделяют своим вторым половинкам чрезмерное внимание, постоянно создавая атмосферу недоверия, ревности и обид. Но каждая личность нуждается в свободе. Ее убивает постоянный контроль и давление, которые могут исходить от самого близкого человека.

Потеря духовной близости

Это даже не приступы ревности, а желание постоянно руководить партнером без учета его собственных интересов. Помимо регулярных вопросов: «Куда ты идешь?», «Зачем тебе это?», «Почему не звонишь?», «Кому пишешь?» и пр., неуважение к партнеру проявляется и в частых саркастических шутках. Сначала они кажутся невинными и забавными, но потом начинают все острее и глубже задевать личность. Это негативно сказывается на чувствах любви и уважения, постепенно сводя отношения на нет.

Двое влюбленных могут сидеть рядом, и со стороны выглядеть как идеальная пара. Но по отрешенной мимике и будто отсутствующему взгляду одного из партнеров можно понять, что духовная близость пары далека от идеала. Люди, которые уже не первый год вместе, способны улавливать эмоции друг друга, чувствовать настроение. И если один из партнеров все чаще замечает, что его вторая половинка мысленно очень далеко от него и даже не пытается вникнуть в совместный разговор, то отношения, скорее всего, дали трещину.

Недостаток общения

Один из самых плохих признаков в развитии отношений — потеря общения. Психологи полагают, что если партнерам не о чем разговаривать, то им не за чем быть вместе. Личность нуждается в общении, и если его нет в одном месте, то она обязательно найдет в другом. Помимо уменьшения количества разговоров партнеры могут все чаще использовать оправдательные клише: «Может, мы просто не подходим друг другу», «Мы слишком разные», «Отношения — слишком сложная работа» и пр. Говоря так, партнер намекает о своих истинных чувствах и словно готовит свою вторую половинку к завершению отношений.

Отсутствие интереса к жизни партнера

Обычно влюбленные полностью поглощены друг другом. Им интересно все, что связано с их второй половинкой. Они по несколько раз в день могут узнавать друг у друга о том, как идут дела, как настроение, что нового происходит в жизни и пр. Но если вдруг один из партнеров все реже начинает интересоваться делами своей пассии, либо автоматически задает одни и те же вопросы, даже не вникая в суть ответов, то такое его поведение ставит отношения под угрозу и может свидетельствовать о его желании разорвать любовные узы.

Чувство страха и негативные эмоции

Чувствовать негативные эмоции (в том числе страх) к своей второй половинке — это не лучший признак развития отношений, а иногда и опасный. Негативные эмоции у человека обычно возникают из-за проявления к нему агрессии, злости, жестокости или из-за отсутствия элементарной заботы. Если один из влюбленных уже не первый раз стал замечать у себя негативные эмоции по отношению к своему партнеру, то стоит выяснить истинные причины таких чувств. При невозможности изменить ситуацию, отношения, основанные на злости и страхе лучше прекратить.

Избегание интимных встреч

Секс — один из важнейших факторов в развитии отношений. Партнер, чувства которого угасли, уже не заинтересован в физической близости, и под разными предлогами он будет стараться ее избегать. Конечно, этому могут быть и другие объяснения: болезни, стресс, проблемы на работе и пр. Однако если интимные встречи все чаще беспричинно переносятся на неопределенный срок, то настало время откровенно поговорить об этом с партнером.

Отказ от выходов в свет

Как правило, влюбленные люди, довольные своими отношениями, часто устраивают совместные выходы в свет. Если же в паре не все гладко, то светские прогулки становятся заметно реже. Этому есть множество объяснений: пара опасается возможных ссор на людях, не хочет претворяться, демонстрировать негативные эмоции, боится встретить своих новых возлюбленных или просто не желает выходить куда-либо вместе. Частые отказы партнера от совместных выходов в свет могут свидетельствовать о том, что он не хочет афишировать отношения, планируя их постепенно завершить.

Отсутствие планов на будущее

Многие психологи полагают, что если пара или один из ее представителей перестанут строить планы на будущее, говорить о детях, совместном жилье и пр., то вряд ли такие отношения продлятся долго. Один из тревожных признаков того, что личность не заинтересована в развитии отношений, — отказ ее от бесед о совместном будущем. Если после полутора лет совместного проживания партнер не хочет говорить о свадьбе, детях и других важных событиях, то стоит задуматься о целесообразности отношений с ним.

Нежелание искать компромиссы

Споры и разногласия — обычное явление практически для любых взаимоотношений. Но если в паре есть любовь и уважение, то всегда найдется компромисс и разумное разрешение спора. Когда же партнеры начинают ссориться по любому поводу, доводя ситуацию до скандала с оскорблениями и унижениями личностей, то их отношения нуждаются в серьезной корректировке. Тот, кто не готов идти на компромиссы и уступки для своего любимого человека, стараясь только обороняться и обвинять, тот вряд ли жаждет продолжения отношений.

Безусловно, могут быть и другие признаки угасания любви. Но важно помнить, что при правильном подходе многие отношения можно спасти. И прежде чем сделать решающий шаг, необходимо хорошенько взвесить все «за» и «против».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Путин - правнук Распутина? Тайны переписанных биографий https://otari.mirtesen.ru/blog/43743236966

Великая фальсификация: Николай Ленин, революция 1917 года https://otari.mirtesen.ru/blog/43651127572

Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком

https://otari.mirtesen.ru/blog/43184632266