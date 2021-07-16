Что стало известно о знаменитостях из рассекреченных архивов спецслужб

На протяжении многих десятилетий Федеральное Бюро Расследований ведёт слежку за собственными гражданами и гражданами других стран, прибывающими в США. Особенно это касается лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, по мнению ФБР.

Проверке на благонадёжность подвергаются не только политики, но и многие известные личности, в том числе актёры, певцы, музыканты и учёные. Большинство своих досье на знаменитостей ФБР рассекретило и выложило в открытый доступ для ознакомления.

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн.

Гениальный физик попал в поле зрения ФБР после переезда из Германии в США, досье на него было заведено в 1932 году и к моменту смерти Эйнштейна насчитывало 1427 страниц. У руководителя ФБР Дж. Эдгара Гувера вызывали недоверие высказывания физика о социальных проблемах и выступления против расизма и национализма. Гувер полагал, что Альберт Эйнштейн вполне может быть коммунистом и, несомненно, являлся крайним радикалом.

Генри Миллер

Генри Миллер.

Американский писатель и художник, по мнению агентов ФБР, являлся личностью, чей авторитет и влияние были слишком раздуты, точно так же, как и его литературные достижения. Спецслужбы держали Генри Миллера в поле зрения из-за его откровенной симпатии к нацистам, в которой он сам признался во время выступления в Дартмутском колледже.

Джон Леннон

Писатель сравнил нацистов с латиноамериканцами и обозначил: у тех и других одинаковые цели. К тому же Миллер уточнил: нацисты ничуть не хуже американцев.

Джон Леннон.

Известный исполнитель откровенно досаждал спецслужбам уже самим фактом своего присутствия в США. Его немыслимая популярность и слишком откровенные антивоенные высказывания казались слишком радикальными. Но повода лишить Леннона американской визы в 1970-е так и не нашлось. В его досье в 1972 году появилась запись о том, что настоящей угрозы он не представляет, слишком уж часто Джон Леннон находится под воздействием наркотиков.

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра.

Американский актёр и певец привлёк внимание ФБР в самом начале своей карьеры, рассказав о том, что он заплатил врачу 40 тысяч долларов во избежание призыва на действительную военную службу. Но позже выяснилось, что актёр избежал призыва на вполне законных основаниях, так как у него была перфорирована барабанная перепонка. Впоследствии ФБР не оставляло исполнителя своим вниманием, а он давал для этого много поводов - среди друзей Синатры было множество главарей мафии. Его собственное досье напоминало путеводитель по мафиозным группировкам США. Сам певец знал, что за ним следят, и даже был знаком со своим досье, которое мог прочесть, запросив его согласно закону «О свободе информации».

Элвис Пресли

Элвис Пресли.

Согласно досье ФБР, американский певец представлял угрозу национальной безопасности США из-за того, что во время своих многочисленных выступлений слишком откровенно ведёт себя на сцене, заставляя молодёжь в зале испытывать сексуальное желание. В 1956 году именно об этом писал один из информаторов ФБР, отмечая чрезмерную эротичность выступлений певца и слишком откровенные наряды исполнителя.

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих.

Немецкую актрису ФБР проверяло очень тщательно, постоянно опрашивая приближённых к ней людей. Никакого компромата на Марлен Дитрих так и не нашли, а самым «страшным» её преступлением в глазах спецслужб оказалось использование актрисой всего своего обаяния ради единственной цели: помочь Жану Габену, в которого она была тогда влюблена, поскорее получить вид на жительство. Некоторые информаторы, правда, уверяли, будто Дитрих никогда не сможет забыть о своём немецком происхождении, но ничего крамольного в данном факте не было.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро.

Дж. Эдгар Гувер всерьёз подозревал самую известную в мире блондинку в наличии у неё симпатий к коммунистам и желании актрисы через культуру воздействовать на умы своих сограждан. В данном случае против Мэрилин Монро играла её связь с президентом Кеннеди и его братом, а также отношения с Фредериком Вандербильтом Филдом, политиком, известным своими социалистическими взглядами. И даже брак актрисы с драматургом Артуром Миллером служил косвенным доказательством того, что Монро «попала на коммунистическую орбиту». Но реального подтверждения приверженности актрисы коммунистическим идеям найдено не было.

Бертольт Брехт

Бертольт Брехт.

Немецкий драматург и основатель театра «Берлинер ансамбль» позволил себе в 1945 году посетить вечеринку Билли Уайлдера в Голливуде, где неосторожно высказался об Отто Каце, подозреваемом в работе на разведку СССР. По мнению драматурга, Кац не имел никакого веса и влияния в политических кругах. Агенты ФБР тут же сделали вывод: Бертольт Брехт слишком независим и разговорчив для того, чтобы быть советским агентом. Хотя проверка в отношении драматурга, несомненно, велась.

Бетти Пейдж

Бетти Пейдж.

В 1950-е годы американскую модель называли «королевой звёзд». Она прославилась благодаря своим откровенным, а иногда и провокационным фотосессиям. Но эта брюнетка с ярко-голубыми глазами была ещё и информатором ФБР, помогая спецслужбам бороться с разгулом порнографии в стране. Дж. Эдгар Гувер использовал фотомодель в качестве эксперта, который знает, где находятся нелегальные студии, снимающие запрещённые материалы, а также может знать тех, кто их заказывает и покупает.

Стив Джобс

Стив Джобс.

В поле зрения ФБР Стив Джобс попал в 1991 году, когда его кандидатуру рассматривали в качестве советника по экспорту при президенте Джордже Буше. Агенты собирали сведения об основателе корпорации Apple, и в результате в его досье появились записи от нескольких агентов о том, что Стив Джобс способен на замалчивание фактов и их искажение ради собственной выгоды. Против кандидатуры Джобса на пост советника президента говорили и его эксперименты с ЛСД в подростковом возрасте. При этом сам Джобс назвал эти эксперименты «положительным опытом, меняющим жизнь».

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