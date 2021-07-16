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Что стало известно о знаменитостях из рассекреченных архивов спецслужб

На протяжении многих десятилетий Федеральное Бюро Расследований ведёт слежку за собственными гражданами и гражданами других стран, прибывающими в США. Особенно это касается лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, по мнению ФБР.

Проверке на благонадёжность подвергаются не только политики, но и многие известные личности, в том числе актёры, певцы, музыканты и учёные. Большинство своих досье на знаменитостей ФБР рассекретило и выложило в открытый доступ для ознакомления.

Что стало известно о знаменитостях из рассекреченных архивов спецслужб

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн. / Фото: www.pinimg.com

Альберт Эйнштейн.

Гениальный физик попал в поле зрения ФБР после переезда из Германии в США, досье на него было заведено в 1932 году и к моменту смерти Эйнштейна насчитывало 1427 страниц. У руководителя ФБР Дж. Эдгара Гувера вызывали недоверие высказывания физика о социальных проблемах и выступления против расизма и национализма. Гувер полагал, что Альберт Эйнштейн вполне может быть коммунистом и, несомненно, являлся крайним радикалом.

Генри Миллер

Генри Миллер. / Фото: www.24smi.org

Генри Миллер.

Американский писатель и художник, по мнению агентов ФБР, являлся личностью, чей авторитет и влияние были слишком раздуты, точно так же, как и его литературные достижения. Спецслужбы держали Генри Миллера в поле зрения из-за его откровенной симпатии к нацистам, в которой он сам признался во время выступления в Дартмутском колледже.

Писатель сравнил нацистов с латиноамериканцами и обозначил: у тех и других одинаковые цели. К тому же Миллер уточнил: нацисты ничуть не хуже американцев.

Джон Леннон

Джон Леннон. / Фото: www.yandex.net

Джон Леннон.

Известный исполнитель откровенно досаждал спецслужбам уже самим фактом своего присутствия в США. Его немыслимая популярность и слишком откровенные антивоенные высказывания казались слишком радикальными. Но повода лишить Леннона американской визы в 1970-е так и не нашлось. В его досье в 1972 году появилась запись о том, что настоящей угрозы он не представляет, слишком уж часто Джон Леннон находится под воздействием наркотиков.

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра. / Фото: www.yandex.net

Фрэнк Синатра.

Американский актёр и певец привлёк внимание ФБР в самом начале своей карьеры, рассказав о том, что он заплатил врачу 40 тысяч долларов во избежание призыва на действительную военную службу. Но позже выяснилось, что актёр избежал призыва на вполне законных основаниях, так как у него была перфорирована барабанная перепонка. Впоследствии ФБР не оставляло исполнителя своим вниманием, а он давал для этого много поводов - среди друзей Синатры было множество главарей мафии. Его собственное досье напоминало путеводитель по мафиозным группировкам США. Сам певец знал, что за ним следят, и даже был знаком со своим досье, которое мог прочесть, запросив его согласно закону «О свободе информации».

Элвис Пресли

Элвис Пресли. / Фото: www.twimg.com

Элвис Пресли.

Согласно досье ФБР, американский певец представлял угрозу национальной безопасности США из-за того, что во время своих многочисленных выступлений слишком откровенно ведёт себя на сцене, заставляя молодёжь в зале испытывать сексуальное желание. В 1956 году именно об этом писал один из информаторов ФБР, отмечая чрезмерную эротичность выступлений певца и слишком откровенные наряды исполнителя.

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих. / Фото: www.doctormacro.com

Марлен Дитрих.

Немецкую актрису ФБР проверяло очень тщательно, постоянно опрашивая приближённых к ней людей. Никакого компромата на Марлен Дитрих так и не нашли, а самым «страшным» её преступлением в глазах спецслужб оказалось использование актрисой всего своего обаяния ради единственной цели: помочь Жану Габену, в которого она была тогда влюблена, поскорее получить вид на жительство. Некоторые информаторы, правда, уверяли, будто Дитрих никогда не сможет забыть о своём немецком происхождении, но ничего крамольного в данном факте не было.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро. / Фото: www.glamour.ru

Мэрилин Монро.

Дж. Эдгар Гувер всерьёз подозревал самую известную в мире блондинку в наличии у неё симпатий к коммунистам и желании актрисы через культуру воздействовать на умы своих сограждан. В данном случае против Мэрилин Монро играла её связь с президентом Кеннеди и его братом, а также отношения с Фредериком Вандербильтом Филдом, политиком, известным своими социалистическими взглядами. И даже брак актрисы с драматургом Артуром Миллером служил косвенным доказательством того, что Монро «попала на коммунистическую орбиту». Но реального подтверждения приверженности актрисы коммунистическим идеям найдено не было.

Бертольт Брехт

Бертольт Брехт. / Фото: www.rewizor.ru

Бертольт Брехт.

Немецкий драматург и основатель театра «Берлинер ансамбль» позволил себе в 1945 году посетить вечеринку Билли Уайлдера в Голливуде, где неосторожно высказался об Отто Каце, подозреваемом в работе на разведку СССР. По мнению драматурга, Кац не имел никакого веса и влияния в политических кругах. Агенты ФБР тут же сделали вывод: Бертольт Брехт слишком независим и разговорчив для того, чтобы быть советским агентом. Хотя проверка в отношении драматурга, несомненно, велась.

Бетти Пейдж

Бетти Пейдж. / Фото: www.bettiepagethebook.com

Бетти Пейдж.

В 1950-е годы американскую модель называли «королевой звёзд». Она прославилась благодаря своим откровенным, а иногда и провокационным фотосессиям. Но эта брюнетка с ярко-голубыми глазами была ещё и информатором ФБР, помогая спецслужбам бороться с разгулом порнографии в стране. Дж. Эдгар Гувер использовал фотомодель в качестве эксперта, который знает, где находятся нелегальные студии, снимающие запрещённые материалы, а также может знать тех, кто их заказывает и покупает.

Стив Джобс

Стив Джобс. / Фото: www.pinimg.com

Стив Джобс.

В поле зрения ФБР Стив Джобс попал в 1991 году, когда его кандидатуру рассматривали в качестве советника по экспорту при президенте Джордже Буше. Агенты собирали сведения об основателе корпорации Apple, и в результате в его досье появились записи от нескольких агентов о том, что Стив Джобс способен на замалчивание фактов и их искажение ради собственной выгоды. Против кандидатуры Джобса на пост советника президента говорили и его эксперименты с ЛСД в подростковом возрасте. При этом сам Джобс назвал эти эксперименты «положительным опытом, меняющим жизнь».

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