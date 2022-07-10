7 жизненных ситуаций, когда проблема не в женщине, а в ее партнере

Так уж у нас повелось, что "жена во всем виновата". Не дай бог, что-то в семье пойдет не так, и женщина тут же слышит: "Ну и куда ты смотрела?", "Как ты вообще могла такое допустить!", "Не знаешь? А как же справляются другие?!".

Но всегда ли мы виноваты в проблемах и ошибках своего партнера? Конечно же, нет!

Психологи называют как минимум 7 жизненных ситуаций, когда женщине не стоит брать на себя ответственность за поведение своего партнера.

1. Он не стремится зарабатывать

С детства мы знаем, что "настоящая женщина всегда может вдохновить мужчину на подвиги". Поэтому, если партнер не желает "двигать горы и вершить дела", то сразу начинаем думать, что это с нами что-то не так!

Мнение психолога: если мужчина не рвется зарабатывать деньги, то, вероятнее всего, у него очень низкий уровень притязаний. По каким-то своим личным причинам он готов довольствоваться малым, поэтому и не стремится к высоким доходам.

Что делать: в этом случае женщине придется признать, что ее уровень притязаний намного выше. Если у вас иные представления об обеспеченной жизни, а расставаться с партнером вы не хотите, то есть только один выход: начать хорошо зарабатывать самой!

2. Он длительное время отказывается от интимных отношений

В наше время такое мужское поведение совсем не редкость.

Теперь все чаще "голова болит" не у жены, а у мужа. Вернее, у нее тоже мозги кипят - от мыслей о том, что она делает не так!

Мнение психолога: отсутствие полового интереса может быть следствием чего угодно: от стресса на работе до физических заболеваний. Причем самой большой проблемой является как раз то, что мужчину существующая ситуация по какой-то причине совершенно не беспокоит.

Что делать: женщина может помочь своему партнеру обнаружить истинную причину утраты интереса к интимной жизни. Вы можете попытаться сами обговорить ситуацию со своим мужчиной или предложить ему обратиться к специалистам. Не хочет что-то с этим делать - его проблемы! И себя вам винить тут точно не в чем!

3. Он постоянно придирается или критикует

Вы только и слышите, что стали "какой-то не такой. Грубой, неженственной, слишком толстой. Какой угодно! Ключевое слово здесь - "неправильная". И, конечно же, если бы вы были другой, то получали бы совсем иное отношение к себе!

Мнение психолога: дело совсем не в вас! Именно так ведут себя манипуляторы.

Даже не надейтесь, что, поработав над собой, вы сделаете счастливым своего партнера. В отношениях нет ничего более правильного, чем всегда оставаться собой!

Что делать: если партнеру что-то не нравится в вашем поведении или отношении к нему, то он может говорить об этом. Но лишь в том случае, если предлагает решение проблемы: "Меня не устраивает, что ты поздно приезжаешь домой. Давай я буду забирать тебя с работы?".

4. Он часто обижается на вас

Если в ответ на любые ваши справедливые требования мужчина встает в обиженную позу, то это повод задуматься. Но не о том, что вы - плохая редиска, которая обидела хорошего человека, а о том, почему ваш партнер реагирует именно так.

Мнение психолога: обижаться или нет — это личный выбор человека. Запомните: вы не в ответе за чувства и настроения других людей. Каждый решает для себя: дуться, требуя извинений, или услышать позицию партнера.

Что делать: в следующий раз, увидев обиженное лицо любимого человека, просто выразите ему свое сожаление.

5. Он не хочет жениться, хотя вы уже давно живете вместе

Вы уже устали намекать, что мечтаете о свадьбе, но каждый раз ваш мужчина говорит, что штамп в паспорте не главное.

Мнение психолога: даже если ваш партнер любил вас в начале отношений, сейчас его держит рядом с вами только привычка.

Что делать: если вы живете вместе уже несколько лет, но ничего не меняется - уходите! Или смиритесь.

6. Он вам изменяет

Кто из нас не слышал, что "от хорошей жены мужик не гуляет". Даже лучшая подруга может заявить что-то вроде "если бы его в тебе все устраивало, то он ни за что не пошел бы налево". В общем, как ни крути, а ответственность за появление в жизни мужа любовницы чаще всего возлагается на жену. Чего-то она супругу точно не дала!

Мнение психолога: внебрачные связи случаются в жизни людей по множеству самых разных причин. Мужчина может быть вполне доволен браком и любить свою жену, но при этом встречаться с кем-то еще. И дело совсем не в супруге! Как показывает практика, изменяют даже самым невероятным умницам и красавицам.

Что делать: понять, что дело — в конкретном мужчине. Если его система жизненных ценностей допускает измену — значит, это его выбор, за который нужно нести ответственность самостоятельно.

7. Он имеет зависимость

"Это ты меня довела!" — в пьяном угаре кричит озверевший муж. К сожалению, услышав подобное заявление, многие женщины продолжают усиленно "спасать" своих мужчин.

Мнение психолога: зависимость может быть какой угодно — алкогольной, наркотической, игровой — но помочь избавиться от нее может только специалист. Находясь в созависимых отношениях, женщина полностью погружается в чувства вины, отчаяния и бессилия. Каждый день она разыгрывает сценарий "жертва-спасатель-тиран", теряя время, силы и материальные ресурсы.

Что делать: до тех пор, пока вы будете пытаться контролировать, спасать, уговаривать и лечить партнера, ничего не изменится. Решение проблемы начнется только тогда, когда он сам захочет остановиться и своими ногами пойдет к наркологу или психотерапевту. Устали ждать - уходите! Но, пожалуйста, перестаньте спасать того, кто об этом не просит!

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А вы знали об этом?

Персы первыми в мире придумали холодильник - ячхал. Они изобрели способ производить лёд прямо в пустыне! Они выкапывали яму и изолировали ее соломой.В яму наливали воду и закрывали листом блестящего металла, который отражал солнце. Но ночью металлическую крышку убирали. Резкое падение температуры и испарение в ночное время приводили к образованию льда по краю емкости. Лед собирали и отправляли на хранение в ячхал.Эту технологию использовали, конечно, далеко не только для того, чтобы побаловать себя напитками со льдом. Это был вопрос выживания. Ведь в такую жару все продукты моментально протухают. Лед позволял сохранять пищу как можно дольше.Владельцы ячхалов делали неплохой бизнес. Лед продавали за умеренную плату торговцам продуктами и всем желающим.

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