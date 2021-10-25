Неожиданные находки, которые были сделаны в гробницах по всему миру

Археологи довольно часто раскапывают могилы, чтобы получить какие-то факты об истории.

Хотя обычно они находят просто кости и черепки, иногда встречаются очень неожиданные открытия.

1. Секретная камера с надписями

Секретная камера из Луксора.

В египетском городе Луксор можно сплошь и рядом встретить невероятные памятники древней архитектуры. Одна из гробниц в Луксоре принадлежала Усерхету, писарю фараона. Хотя она уже хорошо была изучена ранее, в 2017 году ученым удалось сделать замечательное открытие. Во время обычной уборки в гробнице команда университетских исследователей заметила дырку в восточной стене. Когда ученые разбили часть этой стены, то были поражены, обнаружив погребальную камеру второго писца, датирующуюся 1292 - 1069 годами до н.э.

Благодаря иероглифам на стенах выяснилось, что этого второго человека звали Хонсу и от также был писцом фараона. Вся гробница была разукрашена фресками, рассказывающими историю Хонсу и его жены, а также сценами, изображающими различных богов, в том числе Осириса. Одно изображение предполагает, что своеобразной «музой» писца был... бабуин. На картине изображены четыре бабуина, поклоняющиеся богу Атум-Ра, божеству солнца.

2. Находка в Ирландии

Артефакт из древнейшего ирландского захоронения.

Самое древнее захоронение человека в Ирландии предоставило ученым два сюрприза. Когда в 2001 году исследователи изучали древнюю могилу, то они заметили, что в ней не было скелета. Охотники-собиратели, которые жили в этом районе около 9 500 лет назад, хоронили людей довольно простым способом: тело закапывали в землю и погребали под слоем песка или камней. Однако, в данной могиле тело было кремировано. Что вызвало еще более удивление, в могиле нашли сланцевый топор. Оружие представляет собой уникальный артефакт. Он сделан с мастерством, которого в Европе не видели еще 3000 лет, а также это самый древний полированный топор в Европе. Что интересно, топор был намеренно затуплен. Исследователи предполагают, что это было сделано в ходе неизвестного ритуала, когда оружие затуплялось, чтобы выразить смерть человека.

3. Жидкая ртуть

Бассейн ртути.

Теотиуакан (расположенный на территории современной Мексики) был самым большим городом в древней Америке. Величие этого города, который когда-то был домом для 200000 человек неизвестной ныне культуры, до сих пор захватывает дух. Хотя в Теотиуакане хватает тайн, одна из находок просто изумила ученых. Расположенный под пирамидой Пернатого Змея туннель, как полагали археологи, должен был привести к гробнице. В 2015 году его раскопки, которые уже длились шесть лет, были остановлены после того как археологи добрались до конца туннеля и вскрыли камеру.

В комнате, запечатанной в течение почти 1800 лет, они нашли целый бассейн жидкой ртути, который перегородил дальнейший путь. Таким образом, по версии ученых, 18 веков назад хотели оградить гробницу с телом усопшего правителя от мародеров. Однако, это лишь предположения.

4. Могила архетипа

Загадочные бутылки из могилы.

Люди культуры моче, которые до инков населяли Перу, оставили после себя кладбище в Сан-Хосе-де-Моро. К 2009 году, после 18 лет раскопок, в течение которых находили только жриц-женщин (всего семь тел), археологи уже были готовы увидеть останки восьмой женщины, когда они вскрыли еще одну гробницу. Однако, оказалось, что в гробнице, украшенной медью и золотом, которая датировалась 850 годом нашей эры, был похоронен мужчина, а также ряд артефактов.

В глиняных мисках возле стены стояли керамические бутылки. Считается, что бутылки нагревали и опускали в заполненные жидкостью чаши, чтобы создать видимость дымчатой ауры во время погребения. Разгадкой к личности этого явно высокопоставленного человека может являться найденный рядом с ним посох с колокольчиками. Подобный посох обычно изображали у Айя Паек — одного из главных божеств моче. Поэтому ученые считают, что этот мужчина считался воплощением или архетипом Айя Паек в течение своей жизни.

5. Недостающие элементы

Но чего-то всё же не хватает!

В Долине царей в Египте ученые нашли много захоронений, датируемых 1550 - 1070 годами до н.э. В период с 2007 по 2011 годы археологи нашли достаточное количество артефактов, занять работой следующие четыре поколения исследователей. Среди них были четыре тайника, расположенные в точках, которые составляли воображаемый квадрат. Поскольку раньше уже встречали подобные структуры, как правило, в центре подобного квадрата была могила. На каждом углу было ритуальное подношение: голова коровы, синяя ваза, керамика и кремневые орудия. Но, несмотря на все поиски, исследователи не смогли найти могилу или хоть что-нибудь в центре квадрата из тайников. Либо могила была просто невероятно хорошо спрятана, либо ее почему-то не построили.

6. Склеп кораблей

Склеп кораблей неподалёку от города Абидос.

Еще один царский некрополь поставил в тупик ученых. В 2016 году на юге от древнеегипетского города Абидос под дюнами пустыни нашли погребальную камеру. Подземное хранилище имеет ярко выраженную морскую тематику. В отличие от засушливых местных пейзажей, в нем буквально повсюду есть лодки. На белых стенах сводчатой комнаты прямоугольной формы изображены более 120 фараонов, плывущих на судах. Также остались следы вырезанных изображений судов на потолке. Есть даже несколько оставшихся досок от того, что, как полагают, было погребальной лодкой фараона Сенусерта II (ок. 1850 г. до н.э.). Вокруг погребального комплекса фараона разбросаны другие структуры, связанные с «судостроением», и все они находятся под землей. Раскопки только начинаются.

7. Стоматологическая мода

Вот такие зубки!

В 2009 году в графстве Дорсет было найдено массовое захоронение. В яме было погребено более 50 викингов, причем очень необычным образом: их ноги, туловища и головы были сложены в отдельные кучи. Около 1000 лет назад викинги пытались совершить набег на местных британцев, которым удалось защититься и убить мародеров. Но еще более интересными были передние зубы воинов, которые представляли собой идеальные горизонтальные линии, чего не бывает в природе. Археологи считают, что викинги подпиливали свои зубы подобным образом сами. Зачем это делали — загадка. Некоторые предполагают, что подобное может быть символом статуса среди викингов.

8. Святой

Святой в могиле?

Когда в 2011 году нашли древний стилус для письма при раскопках в английском Литл-Карлтон, этот серебряный инструмент привлек внимание ученых. Помимо этого, было найдено несколько редких предметов, в том числе другие письменные принадлежности и изделия из стекла. Это указывает, что данное место, возможно, было англо-саксонским торговым постом, монастырем или островом, на котором жила элита местного сообщества (около 1500 лет назад это место было окружено водой). А самым примечательным открытием стала причудливая могила.

Для христианского погребения оно было явно ненормальным. Человек был буквально втиснут лицом вниз в могилу, настолько маленькую, что между его плечами было всего 25 сантиметров, но при этом его тело укладывали очень аккуратно. Это заставляет предположить, что человек был погребен уже после того, как началось разложение. Истории тех времен рассказывают о мертвых царях и святых, которых после смерти перевозили в другие места. Учитывая, что до захоронения прошло довольно большое время, эта могила вполне вписывается в подобную картину. Учитывая, что человека хоронили явно аккуратно и уважительно, исследователи полагают, что он мог быть англо-саксонским королем или святым.

9. Бог-шут

Бог-шут из 350 г. до н.э.

В Гватемале под древним домом майя был найден сюрприз, который заставил скорректировать книги по истории. В 2008 году землекопы на археологических раскопках К`О нашли лазейку, ведущую к подземной камере. Там они нашли останки человека, который умер в возрасте примерно 50 лет. Вокруг него была найдена целая коллекция керамики. Один из этих предметов, курильница, и заставил задуматься ученых. Эксперты сразу же узнали фигуру, изображенную на ней.

Это изображение так называемого «бога-шута», который носит головной убор с кисточкой, и которого ученые знают, как символ правителей майя. «Бог-шут» начал появляться на художественных произведениях примерно в 100 г. до н.э. Когда курильницу подвергли радиоуглеродному анализу, оказалось, что она датируется примерно 350 г. до н.э. Т.е., самый старый (по крайней мере, известный ученым) правитель майя появился на 450 лет раньше, чем считалось, а это доказывает, что передовая цивилизация майя возникла гораздо раньше, чем считала наука.

10. Ключ к разгадке происхождения греков

Тайна Микен.

В 2015 году, когда команда археологов не смогла получить разрешение у греческого правительства раскопать склон недалеко от древнего дворца Нестора, ученые начали раскопки в роще неподалеку. При этом они даже мечтать не могли, что при этом найдут наиболее полную могилу в стране с момента открытия Трои. Был найден мужской скелет, окруженный более чем 1400 артефактами. Драгоценные металлы и камни, слоновая кость, богато украшенное оружие и каменные печати, а также зеркало, расчески и бусы. Как правило, подобное характерно для микенских гробниц.

Микены были центром Греции между 1600 и 1100 годами до нашей эры. Но гробница датируется 1500 г. до н.э., что делает ее бесценной. Ученые, которые пытаются определить происхождение греческой цивилизации, формирующейся в течение того времени, получили прекрасную возможность узнать больше о древних культурах из гробницы. Большинство артефактов родом из Крита, Балтии, Ближнего Востока, и, возможно, Египта. Космополитичный характер могилы однажды может приоткрыть тайну над обществом, которое в конечном итоге повлияло на рождение греческой культуры.

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