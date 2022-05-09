Ксения Петербургская: почему святая просила у всех «царя на коне»

После смерти мужа Ксения Петербургская ушла из своего дома и до конца жизни скиталась по улицам северной столицы. Блаженная собирала милостыню, но всегда просила только «царя на коне». Правда, этих «царей» Ксения отдавала нуждающимся.

Молодая вдова

Предположительно, Ксения Григорьевна Петрова (Ксения Петербургская) родилась около 1730 года. Как пишет в своей книге «Ксения Петербургская» Наталия Горбачева, скорее всего, Ксения происходила из дворянской семьи. Дело в том, что девушка была хорошо воспитана, не занималась черной работой и водила знакомства в аристократических кругах. Да и мужем Ксении стал полковник Андрей Петров, который к тому же служил придворным певчим. Супруги жили в мире и согласии в доме на Петербургской стороне, приобретенном благодаря приданому Ксении Григорьевны. Несмотря на любовь друг к другу, Петровы за 3 года брака так и не нажили детей, так как довольствовались лишь единением духовным.

На четвертом году супружеской жизни Андрей Петров тяжело заболел. В то время в Петербурге свирепствовали эпидемии оспы, кори и скарлатины. Круглые сутки Ксения проводила у постели мужа, но тому становилось только хуже. Вскоре Петров скончался, оставив свою 26-летнюю жену. Есть версия, что мужчина отошел в мир иной, не причастившись и не исповедавшись. В том числе поэтому Ксения Григорьевна и решила стать Андреем и отмолить его грехи. Молодая вдова переоделась в мужнин мундир, объявив, что с этого момента Ксения умерла. Отзывалась женщина только на имя, которое носил ее любимый. Подарив дом нуждающимся, Ксения Петербургская ушла на улицу, выбрав путь юродства.

Уличная жизнь

Больше 40 лет Ксения Петербургская бродила по Петербургу. Для полиции поначалу оставалось неизвестным, чем живет Ксения (слава о которой быстро разнеслась по северной столице) и где ночует. Последнее выяснилось быстро. С наступлением темноты женщина уходила в поле, где преклонив колена, молилась до самого рассвета. Днем же Ксения бродила по городу, собирая милостыню. Однако больше одной копейки женщина не брала никогда. Если юродивой подавали две копейки, она всякий раз отказывалась, говоря: «Дайте мне «царя на коне». На старинной медной копейке действительно был изображен всадник на лошади. Все деньги Ксения раздавала беднякам.

На себя юродивая практически ничего не тратила. Со временем одежда ее усопшего супруга износилась, и Ксения надела красную кофту и зеленую юбку, по цвету формы Преображенского полка. Зимой она ходила в прохудившихся башмаках и отказывалась от добротной обуви и теплых вещей, которые предлагали ей сердобольные люди. Однажды лавочник хотел подарить бродяжке тулуп, но та ответила: «Подари его тому, кто без него несчастен, — тому он принесет радость», Тем не менее Ксения никогда не болела. Изредка «для укрепления здоровья» она посещала баню, на которую и уходили оставшиеся после раздачи нуждающимся копейки.

Предсказания блаженной

Питалась Ксения Петербургская тоже тем, что пошлет ей Бог. Чаще всего юродивую угощали милосердные горожане, прислушивавшиеся к ее пророчествам. Так, однажды Ксения зашла к купчихе Крапивиной. Молодая купчиха старалась накормить гостью вдоволь. В благодарность святая предупредила хозяйку: «Зелена крапива, а очень скоро завянет». Вскоре после этого Крапивина скоропостижно скончалась. Даже с помощью своих копеек Ксения творила настоящие чудеса. Поговаривали, что нищие, принявшие эти копейки, становились богачами. А одной женщине Ксения сунула монету, сказав: «Тут царь на коне; потухнет!». Женщина взяла монету, а, подходя к своему дому, увидела, что тот объят пламенем. Не успела она приблизиться к порогу, как огонь потух.

Впрочем, Ксения Петербургская предсказывала судьбу не только простым людям, но и правителям. К примеру, как указано в сборнике «Святая Блаженная Ксения Петербургская» (составители И. Ольшанская и О. Казаков), блаженная предрекла смерть Елизаветы Петровны. Накануне смерти императрицы Ксения призывала всех печь блины, которые считались поминальным блюдом. Предвидела Петрова и гибель Павла I. Мало того, Ксения предупреждала петербуржцев о наводнении, которое произошло в 1777 году. Примечательно, что именно из-за наводнения не сохранились записи о дате рождения самой Ксении Петербургской. Да и дата смерти святой не установлена. Она ушла из жизни в конце XVIII-начале XIX веков.

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А вы знали об этом?

Дед известного русского писателя Николая Васильевича Гоголя обладал фамилией Яновский. А 20 марта 1809 года, в городе Сорочинцы, Миргородского уезда, Полтавской губерни родился Николай, сын Василия и внук Афанасия. Младенец с рождения приобрел фамилию Яновский-Гоголь, так и был записан в церковно-приходской книге. Так он и подписывал свои первые литературные труды.Но повзрослев и получив первую известность, Николай Яновский от своей настоящей фамилии избавился, оставив только вторую, мифическую часть — Гоголь. И как Гоголь он теперь известен всему миру.Об этом можно прочесть в статье(https://otari.mirtesen.ru/blog/43454116930/ ).

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