Падение Константинополя, или Как Москва стала Третьим Римом

В 1453 году под натиском турок-османов пал Второй Рим – Константинополь. Это событие ознаменовало гибель Ромейской империи, или Византии, и именно тогда центром православного мира, Третьим Римом, стала Москва.

Тяжелое положение

Период между X и серединой XV века был ознаменован сужением владений Византии и уменьшением влияния византийского басилевса (императора) в мире. Если в XII веке великий Константинополь населял один миллион человек, то в XV – всего 50 тысяч. Для христианской церкви на Востоке это было тяжелое время, вызванное крестовыми походами, нападениями турок-сельджуков, затем османов. При этом часть христианского населения проживала на землях, завоеванных арабами.

В надежде спасти великую империю басилевс Иоанн VIII Палеолог отправился на Запад и заключил в 1439 году унию с Римом, дабы католики оказали военную помощь в борьбе против турецких полчищ. Далеко не всем понравилось такое решение. Один византийский флотоводец высказался: «Я предпочитаю увидеть в городе царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару». Через три года Константинопольский церковный собор осудил унию, а в 1444 году войско западных крестоносцев потерпело сокрушительное поражение от турок. Правда, в Константинополь католики прислали три генуэзских корабля с несколькими сотнями добровольцев, которые будут храбро сражаться вместе с греками.

Турки продолжали наседать, а владения Византии к 1453 году уменьшились до территории Константинополя с его предместьями (окруженной со стороны суши плотным кольцом земель Османской империи), нескольких городов на побережье Болгарии и городов Малой Азии, а также части полуострова Пелопоннес.

Иоанн VIII Палеолог

Осада

Пришедший к власти в 1451 году турецкий султан Мехмед II Завоеватель приказал построить крепость на берегу самого узкого места пролива Босфор и отрезать таким образом Константинополь от Черного моря. Когда византийские послы прибыли на место строительства, чтобы узнать цель постройки, их просто обезглавили.

Константинополь располагался на полуострове, образованном Мраморным морем и заливом Золотой Рог. Со стороны моря город был неплохо укреплен, хотя и существенно хуже, чем с суши. Чтобы вражеские корабли не смогли зайти в константинопольскую бухту, залив был перекрыт огромными металлическими цепями, тянувшимися от берега до берега.

Осада Константинополя турками с суши и моря началась в апреле 1453 года, а турецкая армия численно превосходила византийскую почти в 20 раз (по другим оценкам, преимущество было несколько меньшим). Вдобавок турки активно использовали специально сконструированные тяжелые пушки, которые постепенно превращали, казалось бы, несокрушимые одиннадцативековые стены Второго Рима в груды камней и битого кирпича. Это была, пожалуй, первая в истории артиллерийская бомбардировка города.

В течение апреля защитники города вели вполне успешную оборону. Отразили несколько атак с моря, штурмы стен. Но в конце апреля турки решаются на грандиозную операцию – перетащить посуху свои корабли, минуя цепь. Теперь их флот в составе примерно 70 кораблей стоял внутри залива. История напоминала поход 907 года русского князя Олега, когда его войско на кораблях по суше «приплыло» к стенам древнего города.

Впрочем, эта великолепная турецкая инженерная операция не стала последней точкой в осаде Константинополя. В бухте все еще находился христианский флот, доселе успешно отражавший натиск турок. В течение мая турки предприняли еще несколько осад городских укреплений, пробив в нескольких местах стены внешние, окружавшие город. Они рыли подкопы под стены города, осажденные рыли встречные подкопы, затапливая турецкие тоннели и взрывая их, так что турки отказались от этой затеи.

Последние дни

Константинополь еле держался, турки были измотаны длительной осадой. Последнему византийскому императору Константину XI Палеологу предлагали бежать, собрать новое войско, отбить город. Но он стоял на своем: без вождя город уж точно падет. Мехмед II предлагал Константину сдать Константинополь, а взамен обещал выпустить из города всех, кто пожелал бы его покинуть. Самому Константину он сулил власть над Пелопоннесом. А Константин не соглашался, всеми силами желая город сохранить.

Но и среди турецкого командования были те, кто предлагал прекратить осаду. Однако Мехмед, как и Константин, был непреклонен. 25 мая 1453 года было принято решение о начале генерального штурма столицы Византийской империи. После двухдневной бомбардировки, в ночь на 29 мая турецкие войска по всей линии пошли на штурм. Первую волну атаки греки отразили, используя всё имевшееся в городе огнестрельное оружие, в том числе мушкеты и пищали, а также успешно применили знаменитый греческий огонь.

Турки смогли ворваться в Константинополь лишь с третьей попытки, когда к стенам города Мехмед II лично подвел элиту своего войска – янычар. Спустя целый день уличных боев город пал, в бою погиб и император Константин. Согласно преданию, последними его словами были: «Город пал, а я еще жив». По велению султана Мехмеда II турки убивали и грабили всех, кого хотели, в течение трех дней. Жизнь была сохранена лишь нескольким представителям духовенства.

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