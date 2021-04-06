Зачем Сталин в 1930 году стал «спаивать» советский народ

За долгую историю нашей страны отношение властей к производству алкоголя неоднократно менялось от активной пропаганды пития до введения строжайшего сухого закона. В послереволюционные годы пьянство приобрело столь широкий размах, что потребовалось проведение масштабной антиалкогольной кампании, отмененной И.В. Сталиным лишь в 1930 году.

Пьянству бой!

В дореволюционной России общества трезвости появлялись стихийно. Их создание, как правило, инициировали сами крестьяне и рабочие. Однако царское правительство, имевшее с продажи алкоголя и лицензий на открытие питейных заведений существенный доход, отдавало их организаторов под суд.

Ситуация изменилась в годы Первой мировой войны, когда в стране был введен сухой закон. Пришедшие к власти большевики продолжили курс на ликвидацию бытового пьянства в стране. 8 ноября 1917 года (по старому стилю) новое правительство запретило производство и продажу алкоголя. Немалое значение при принятии данного решения имел факт резко отрицательного отношения непьющего В.И. Ленина к крепким алкогольным напиткам. Символично, что отмена «сухого закона» произошла вскоре после смерти Владимира Ильича, в 1925 году. Тем не менее государственный курс на трезвый образ жизни продолжился.

В стране в 1928 году появилось «Российское общество по борьбе с алкоголизмом». Существенную роль при его основании сыграл командарм С.М. Буденный, создатель системы здравоохранения СССР Н.А. Семашко и известный поэт Демьян Бедный. Не остался в стороне от борьбы с пьянством и И.В. Сталин, который в 1926 году инициировал принятие декрета «О ближайших мероприятиях в области лечебно-принудительной и культурно-воспитательной работы по борьбе с алкоголизмом».

Алкоголь попал под пресс государственной машины. Была ограничена продажа алкогольных напитков в праздничные и нерабочие дни. Их не отпускали несовершеннолетним, а также лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. В 1928 году в Уголовном кодексе появилась статья за самогоноварение, а зимой того же года в стране открылся первый платный вытрезвитель.

За свое нахождение в нем подвыпившие граждане обязаны были заплатить по тем временам кругленькую сумму. Рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий - по 5 рублей. Данные меры дали отличные результаты - в городах страны потребление крепкого алкоголя к концу 1920-х годов снизилось на 25-40%.

В ожидании войны

Все изменилось буквально в один день осенью 1930 года. Стране срочно понадобились деньги на перевооружение армии и подготовку к грядущим войнам, в неизбежности которых сомнений у руководства страны не было. Кроме того, во всю шла индустриализация страны, которая также стоила просто астрономических денег.

В этой ситуации И.В. Сталин очень кстати вспомнил, что крупные средства для пополнения своего бюджета царская Россия получала от продажи спирта, алкогольных напитков и выдачи лицензий (откупов) на организацию питейных заведений. Политика государства по отношению к употреблению алкоголя тут же сделала крутой зигзаг.

1 сентября 1930 года поступила записка на имя председателя Совнаркома В.М. Молотова от И.В. Сталина с предложением увеличить продажи водки, монопольно выпускаемой государством, для получения средств на перевооружение армии и прочие нужды страны. Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута.

Все «Общества по борьбе с алкоголизмом» объединили с «Союзом безбожников» и обществом «Долой безграмотность», дав новой структуре безобидное название «За здоровый быт». Были закрыты многочисленные газеты и журналы, направленные на искоренение бытового пьянства. Напротив, в медицинских изданиях появились публикации о том, что умеренное употребление алкоголя полезно для здоровья.

Продажа крепкого алкоголя развернулась повсеместно, его отпускали не только в пивных и ресторанах, но также в столовых учреждений и предприятий. В кинофильмах и спектаклях появились сцены, в которых положительные главные герои в момент принятия судьбоносных решений прикладывались к рюмке водки.

В то же время в 1932 году были закреплены отчисления в бюджет государства в размере 50 коп. с каждого декалитра спирта. По данным статистики, только в 1932 году прибыль от реализации водки составила 5 миллиардов рублей налоговых поступлений, что равнялось 17% от всех доходов бюджета. Руководство страны было довольно, казна государства пополнялась. Правда, власти не понимали, что выпускают джина из бутылки, загнать которого обратно будет совсем непросто!

Дмитрий Соколов

Источник : https://russian7.ru/post/zachem-stalin-v-1930-godu-nachal-sp...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны!Главной же причиной спаивания своего народа и получения прибыли палачом народов Сталиным была его бредовая и варварская идея , согласно которой именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Как известно, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике!

С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами.

Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии, не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Безусловно, Сталин, готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника.

Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны, поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел его как лоха и первым напал на СССР !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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