Судьбоносные даты: опасные группы чисел, рождение и смерть

От автора: «Рассмотрим группы энергий, которые высчитывают из даты рождения.»

В моей дате 28.07.1970 заложена группа энергий 34.07.30.03.

Вспоминаем, как эти группы чисел высчитывают:

1).Число 34 — это сумма чисел всей даты рождения.

28.07.1970=2+8+0+7+1+9+7+0=34

2).Теперь 34 складываем: 34=3+4=7, вторая группа 07.

3).Теперь первое число в дате, у меня это 2, умножаем на 2:

2*2=4, из 34-4=30, то есть из первого получившегося числа вычитаем третье число.



4). Число 30 складываем: 30=3+0=3, получаем группу 03.

Итого: 34.07.30.03 — это врожденные энергии, с которыми я пришла в эту жизнь.

34.07.30.03=3+4+0+7+3+0+0+3=20

Я несу негативную карму моего Рода. Из формулы крови(см. статью от 2 сентября) видно, что я несу карму по линии моей мамы. Чтобы проработать такую карму, нужно развиваться, получать знания, осмысливать многое. Таким образом идет помощь Роду.

В дате смерти человека также попадают часто такие группы чисел: 18.09 и 09.09.

Число 20 в группе чисел показывает, что энергия покидает человека. Например, у Майкла Джексона дата рождения 29.08.1958, врожденные энергии 42.06.38.11.



Дата его смерти 25.06. 2009, энергии ухода 24.06.20.02.

ПРИМЕРЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ



РАСЧЕТ ЭНЕРГИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Возьмем завтрашний день — 15.

09.2021=1+5+0+9+2+0+2+1=20первая группа 20вторая 02третья 1*2=2, 20-2=18четвертая 18=1+8=9, 09итого: 20.02.18.09 — в этот день нужно избегать ссор, быть осторожными на дорогах, не брать и не давать в долг.Смотрим четверг, 16.09.2021=1+6+0+9+2+0+2+1=2121=2+1=3, 031*2=2, 21-2=1919=1+9=10итого 21.03.19.10вторая группа 19.10 тоже предупреждает быть внимательнее.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2305918810006489110/

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