Кто был больше «агентом иностранных держав» - Ленин или Колчак

А давайте вспомним двух главных оппонентов Гражданской войны.

Интересно на самом деле получается: Ленина регулярно называют немецким шпионом. В основном на том основании, что он по согласованию с немцами проехал через их территорию в экстерриториальном вагоне. Хорошо хоть не говорят, что он напрямую служил кайзеру. В основном бездоказательно обвиняют в том, что он взял у него деньги на революцию.

При этом сторонники версии того, что Ленин делал революцию на немецкие деньги часто «путаются в показаниях», называя его «агентом германского Генштаба». Вишенка на торте заключается в том, что как раз германский Генштаб был против того, чтобы пропустить Ленина и компанию. На этом настоял германский МИД, что совсем не одно и то же.

И ведь самое интересное, что прав то был как раз Генштаб, потому что там, как потом оказалось, правильно предвидели то, что случилось через год, когда новая Россия в формате РСФСР устроила экспорт революции в Германию и там почти получилась Советская Германская республика, а Баварская так вообще несколько дней продержалась. Так что кто и кем воспользовался в случае Ленина и Германии – это очень большой вопрос.

А вот со вторым персонажем все намного интереснее. Причем интересно, что обвинений в адрес Колчака в том, что он был «иностранным агентом» мы почему-то почти не слышим. Но при этом в случае с Верховным правителем оснований для того, чтобы назвать его шпионом или агентом влияния (это уж как вам угодно) гораздо больше. Причем самых прямых, без домыслов.

Потому что после того, как случилась Октябрьская революция или, если угодно, переворот, потому что дела это по большому счету не меняет (с точки зрения техники там был именно переворот с захватом власти), Колчак вступил в британскую армию, чтобы продолжить воевать с Германией. Его отправили служить в Месопотамию. Он «взял под козырек» и отправился через полмира в Ирак.

До него он не доплыл, потому что пришел новый приказ от его новых командиров – давай, отправляйся в Китай. Надо организовать сопротивление большевикам. И полковник британских войск Александр Колчак отправился на Дальний Восток. Потом был Омск, переворот, Верховный правитель, лед Ангары.

Но всё равно, Ленин до сих пор «германский агент» безо всяких доказательств. А офицер английской армии Колчак – весь из себя «страдалец за Россию, которую мы потеряли». Неплохо так получается.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/kto-byl-bolshe-agentom-inostra...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Прочитав эту статью, можно просто пожалеть автора за наивность и недальновидность ! Именно вот таких бедолаг большевики легко развели как обыкновенных лохов!

Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота .

После чего он тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями. Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России.

И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.

Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » !

Теперь поговорим ещё об одном «вожде революции» – Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком). Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.

Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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