10 интересных фактов о мумиях

Что первым приходит на ум, когда речь заходит о Древнем Египте? Пирамиды? Сфинксы?

Боги с головами животных? Какие бы образы ни всплыли у вас в голове, среди них точно будет мумия. А что вообще мы знаем о мумиях?

Сегодня мы попробуем раскрыть их секреты.

Стоимость мумификации

Мумификация мало кому была по карману

Если обратиться к древним записям, то можно узнать, что в I веке до н. э. самая дорогая мумификация обходилась примерно в один талант серебра, а это примерно 33 кг драгоценного металла.

Сегодня только стоимость материалов для мумификации (лён, карбонат натрия, ладан и смола) обойдётся в 3600 долларов. А полная процедура будет стоить примерно 70 тыс. долларов. И сегодня есть компании, оказывающие услуги по мумификации людей и домашних животных. Мумия домашнего любимца будет стоит от 7 до 100 тыс. долларов, в то время как кремация обойдётся всего в тысячу долларов.

Лекарственные мумии

По сравнению с порошком из мумий, мумиё просто деликатес

В Средние века богачи покупали измельчённых мумий и употребляли как лекарство, люди верили в пользу такого лечения вплоть до XIX века. Идея была в том, что природный битум, который, по мнению европейцев, использовали для мумификации, полезен для здоровья.

Мумии животных

Но на практике пользы это не приносило, ведь египтяне использовали смолу. Позже выяснилось, что смолу употреблять безопаснее, чем битум, так как в ней нет канцерогенов.Когда с мумиями стало туго, для приготовления лекарственного зелья начали использовать высушенные тела преступников. Останки смешивали с мёдом и готовили сироп. Бывали даже случаи, когда тело сразу мумифицировали в мёде, чтобы потом приготовить из него лекарство. Считалось, что оно помогает от всех болезней. А в некоторых странах было принято хоронить правителей и священнослужителей в медовых гробах, чтобы их тела мумифицировались, но их не использовали в медицинских целях.

Домашнего любимца после смерти можно мумифицировать

В Египте было принято мумифицировать домашних питомцев, но довольно часто животных специально убивали для этой цели. Делалось это исключительно из религиозных соображений, ведь божества Древнего Египта были связаны с животными и люди часто верили, что боги материализовались в них. Например, богиню Баст соотносили с кошками. Животных хоронили в гробах и гробницах чётко в соответствии с божеством, которое они олицетворяли.

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В основном мумий животных покупали для храмов, в которых поклонялись тому или иному богу. А за определённую плату священники закапывали их на кладбище возле храма, это была своеобразная дань уважения божеству. Популярностью пользовались мумии кошек, бабуинов, рыб, крокодилов и быков.

Запасы для загробной жизни

Египтяне верили, что мумификация открывает дверь в загробный мир

Мумификация была одним из ключевых моментов древнеегипетской религии, ведь считалось, что именно она давала возможность попасть в загробную жизнь. Египтяне верили, что это тело ещё пригодится усопшему в путешествии по потустороннему миру, поэтому его нужно постараться сохранить.

В загробной жизни душу сопровождали боги. Осирис был царём загробного мира и судьёй душ усопших, на суде ему помогали ещё 42 судьи. Анубис, бог мумификации, направлял умершего в загробном мире, а Тот, бог мудрости, взвешивал душу. Бог солнца Ра сопровождал душу усопшего по загробной жизни.

Центром древнеегипетской религии была смерть и жизнь после неё. Процесс мумификации был продуман до мелочей и стал важной составляющей экономики Египта. Над одной мумией работала целая команда парикмахеров, косметологов и гробовщиков, которые делали саркофаги, не говоря уже о тех, кто строил сами пирамиды и гробницы.

Эстетический аспект

Над мумией работала целая команда специалистов

В Древнем Египте считалось, что мумия должна выглядеть правдоподобно, поэтому тела усопших раскрашивали (мужчин в красный, а женщин в жёлтый). Эта традиция зародилась в Третий переходный период. Мумиям начали вставлять глаза из стекла или камня (до этого использовали маленькие луковицы), а в волосы вплетали парики из пряжи. В Поздний период мумий начали украшать золотом, тонкие пластинки накладывали прямо на кожу. А традиции древнеегипетского макияжа мы используем и сегодня (тени, подводка для глаз).

Египтяне активно использовали хну, ей красили ногти и рисовали татуировки ещё до того, как до этого додумались в Индии. У мумии фараона Рамсеса I ногтевые пластины тёмно-оранжевого цвета, они явно покрашены хной или другим пигментом. Профессия косметолога пользовалась популярностью в Древнем Египте, а сами косметологи считались приближёнными богини Хатхор. Парики были в тренде не только у мёртвых, египтяне часто брились на лысо.

Естественная мумификация

Вообще мумификацию придумала сама природа

Мумифицировать тела умерших в Древнем Египте начали только с развитием ранней цивилизации. Изначально мумий создавала сама природа: усопших погребали в песок и отсутствие влаги делало своё дело. Антропологи предполагают, что случайно найденные естественные мумии и натолкнули египтян на идею мумификации, ведь даже многие годы спустя тела были узнаваемыми, а это значило, что мумии могут жить вечно.

Египтяне были уверены — гниение противоестественно, поэтому они придумали процесс, который сохранял тела умерших в первозданном виде, правда им потребовалось 800 лет, прежде чем они догадались вынимать внутренности, чтобы минимизировать разложение. Процесс усложнялся с течением времени: сначала мумий начали заворачивать в лён, и только пару тысяч лет спустя их стали хоронить в гробницах и саркофагах.

Естественная мумификация происходит и сегодня в засушливых регионах, где воздух и влага не поступают к телу. Сотни и даже тысячи тел были найдены в засушливых странах и в тундре, где они были утоплены в болоте.

Положение рук

Положении рук говорило о положении в обществе

Положение рук мумии тоже было продумано. У доденастических мумий руки закрывали лицо и были согнуты в локтях. В период Древнего и Среднего царства у мумий руки были вытянуты вдоль тела или скрещены в области таза. Во время царствования Рамсеса II руки мумий было принято скрещивать в нижней части тела, а руки, скрещённые на плечах, относятся к позднему периоду египетской истории. То положение рук, которые мы привыкли видеть у мумий (скрещённые руки) использовали уже в Новом царстве и только для мужчин с королевским статусом.

Эконом вариант

Существовали способы мумификации и для бедных

Бедные слои населения Древнего Египта не могли позволить себе полноценную мумификацию, поэтому популярностью пользовалась частичная, при которой тело просто высушивали, а внутренние органы оставляли нетронутыми. Разумеется, эти люди не могли позволить себе гроб или саркофаг. Мозг считался самым малозначимым органом, поэтому его часто оставляли, об этом свидетельствует невредимый нос у мумий раннего периода и у тел, подвергшихся частичной мумификации.

Бедняки часто просто заворачивали усопшего в ткань и закапывали в пустыне, чтобы тело высохло. После чего все полости тела промывали растворителем и хоронили на кладбище. Могилы богатых людей были щедро украшены цитатами из египетских Священных Писаний. Контраст между слоями населения очень сильно ощущался именно на кладбище.

Погребальные урны

В эти урны клали внутренние органы усопшего

Особое внимание при мумификации уделялось внутренним органам. Самыми важными считались лёгкие, печень, желудок и кишечник. Их вынимали из тела и помещали в погребальные урны, они соответствовали 4 египетским богам, которые оберегали органы усопших. У урн были разные головы: бабуина, шакала, человека и сокола.

Внутренние органы вынимали, так как из-за них тело разлагалось быстрее. Со временем появилось поверье, что усопшие использовали органы в своём путешествии в загробном мире.

Проклятие мумии

А в верите в проклятье мумии?

Египтяне не придумывали никаких проклятий, это дело рук любителей сенсаций. На гробницах писали угрозы о божественном возмездии за неуважение к мёртвым, чтобы отпугнуть расхитителей. И хотя некоторые из этих надписей дошли до наших дней, учёные определили, что они неопасны.

Письменные предупреждения о запрете вскрывать египетские захоронения появились в Средние века, в них мумиям приписывали суперспособности.

Самое известное проклятье гробницы Тутанхамона. Человек, который спонсировал раскопки гробницы, умер от укуса комара, а археолог, обнаруживший гробницу, тоже умер несколько лет спустя. Идею о проклятье распространил в своих произведениях Артур Конан Дойл. Кстати, на могиле Шекспира тоже написано проклятье, чтобы грабители обходили её стороной.

Изобретение мумификации никак не связано с египетской цивилизацией, этот процесс придумали задолго до её появления. Мумии находили при раскопках по всему миру, а их возраст был больше египетских. В странах Южной Америки также практиковали мумификацию во льду. У инков было принято приносить жертвы, оставляя людей на вершине горы, где они замерзали насмерть, но тело сохранялось. В Северной Америке и Европе тоже было найдено много ледяных мумий, большинство из этих людей просто замёрзли ещё в Железном веке. И хотя египетские мумии самые популярные, они далеко не единственные.

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