Попробуйте отгадать эти 20 детских загадок

Помните детские сборники задачек и загадок на логику? Два десятка таких загадок вы найдёте ниже. Несмотря на кажущуюся простоту, решение не всегда очевидно!

Ну что, готовы поломать голову? Мы желаем вам удачи! Ну, а если какой-то из орешков покажется слишком крепким — ответы опубликованы в конце статьи. Только чур — сразу не подглядывать, а то неинтересно!

1. Что можно встретить один раз в минуте, два раза в моменте и ни разу в тысяче лет?

2. Какое колесо не крутится при правом развороте?

3. Это не живое существо, но у него есть 5 пальцев.

4. Какое слово начинается с трёх букв Г и заканчивается тремя буквами Я?

5. Какое слово в словаре написано неправильно?

6. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые машины. Сколько машин ехало в деревню?

7. Мы раним, не двигаясь, мы отравляем не прикасаясь. Мы можем принести и ложь, и правду, нас никогда не судят по размеру. Кто мы?

8. Какой рукой лучше размешивать чай?

9. Накорми меня, и я буду жить. Но напои меня — я умру. Кто я?

10. Кто ходит сидя?

11. Рождаются — летят, живут — лежат, умирают — уплывают.

12. Что намокает, пока сушит?

13. Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится. Что это?

14. Я всегда где-то между небом и землёй, всегда на расстоянии.

Если попробовать ко мне подкрасться — я буду удаляться.

15. Шёл муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Сколько всех?

16. Я живу только там, где есть свет, но как только он светит прямо на меня — я умираю.

17. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?

18. У какого слона нет хобота?

19. Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня всё равно ругают. Кто я?

20. Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

Ответы: 1. Букву м; 2. Запасное; 3. Перчатка; 4. Тригонометрия; 5. Неправильно; 6. Одна; 7. Слова; 8. Лучше всего — ложечкой; 9. Огонь; 10. Шахматист; 11. Снежинки; 12. Полотенце; 13. Яма; 14. Горизонт; 15. Трое; 16. Тень; 17. Почтовая марка; 18. У шахматного; 19. Будильник; 20. Возраст.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2559625129429830323/

А вы знали об этом?

Немецкий поэт Шиллер, написавший гимн Евросоюза, обожал вид и запах гнилых яблок. Поэт работал в комнате с красными шторами, которые создавали колоритный полумрак. А яблоки у него находились повсюду: в ящиках стола, на столешнице, на полках. Еще, чтобы лучше думалось, он опускал ступни в таз с ледяной водой. Вот такая творческая стимуляция была нужна поэту, чтобы творить. Запах гнилых яблок, холод и полумрак – вот то, что вдохновляло Шиллера на самом деле.

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