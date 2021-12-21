5 неприличных фактов о Некрасове, от которых покраснеет любой учитель литературы

Стихотворения Николая Некрасова всегда были пропитаны любовью к русской земле. Он раскрывал неприглядную жизнь простых крестьян, которые буквально боролись за свою жизнь. Но помимо таких благородных намерений в жизни Некрасова было и достаточно постыдных вещей. Рассказываем 5 фактов из биографии поэта, которые удивят многих.
Ненавидел своего отца
Уже в юности молодой классик проявлял свой строптивый характер и шел против воли отца ради достижения своих целей. Во многом предвзятое отношение связано с его особой любовью к матери. Родители вынудили Елену выйти замуж за отца Некрасова, поэтому поэт часто называл её в поздних произведениях страдалицей и жертвой.
Большой конфликт у писателя с отцом был из-за будущей профессии Некрасова. Дед Николая был воеводой, поэтому Алексей Некрасов хотел, чтобы сын пошел по стопам своих предков. Будущего поэта отправили летом в Дворянский полк при Петербурге. Но после общения с компанией студентов и своим гимназическим товарищем Глушицким, Коля решил поступать в университет.
Отец был в ярости и отказался содержать самонадеянное чадо, а Некрасов не выдержал нагрузки и поступил вольнослушателем на филологический факультет. После в поэзии будет мелькать образ отца-деспота, который «порабощает» не только крестьян, но и женщин из их семей.
Начальник уволил его за оскорбления
После двух лет жизни в Петербурге Некрасову наконец-то улыбнулась удача. Осенью 1840 года он стал сотрудником журнала «Пантеон» и почти сразу продвинулся по карьерной лестнице. Свои дела ему поручал сам редактор — драматург и критик Фёдор Алексеевич Кони.
Но новым работникам очень часто задерживали зарплату, а Николаю, как назло, нужно было ехать на свадьбу к сестре Елизавете.
Однако все письма к начальству оставались без ответа и юноша едва сдерживал эмоции.
«Вы, верно, с этим согласны, надо купить, по российскому обычаю, подарок сестре, надобно доехать на что-нибудь, надо туда привезти что-нибудь, потому что с родителя моего взятки гладки. Удружите мне, командир, поддержите честь своего сотрудника, который после долгих странствований по болоту литературному наконец хочет показаться на свою родину», — писал он.
Молодой и своенравный Некрасов все же сорвался в кругу коллег, обозвав главу издания. Конечно, слухи дошли до начальства, а дерзкого работника тут же уволили.
Просиживал за картами по 12 часов
В 1846 году Некрасову приходилось читать по 12 тысяч страниц рукописей, которые нуждались в тщательной корректуре. С годами ситуация не менялась, а после революции во Франции цензура становилась лишь жёстче.
Несколько лет в таком изнурительном режиме разочаровали автора. Спасением в этой ситуации стала игра в преферанс и Николай все чаще пропадал в Английском клубе.
«Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты; он самоуверенно отвечал, что у него всегда хватит настолько характера, чтобы бросить игру, когда захочет», — писала его сожительница Авдотья Панаева.
Иногда он просиживал за картами по 12 часов, а его азарт помогал выживать в 1850-е. Стоит сказать, что Некрасову везло на крупные выигрыши, и как-то как раз он выиграл более 80 тысяч рублей.
Влюбился в замужнюю женщину
Стоит сказать и о его неоднозначных отношениях с Авдотьей Панаевой. Красивая брюнетка была известной дамой во всем Петербурге, к тому же она обладала прекрасным интеллектом. Будучи хозяйкой литературного салона ей удалось привлечь в кружок молодых и талантливых авторов.
Какое-то время супругой Ивана Панаева даже был очарован Фёдор Достоевский, но он так и не смог добиться признания девушки. Поначалу та же участь ждала самого Некрасова и с горя писатель чуть не свёл счёты с жизнью.
Правда, брак петербурженки был далёк от идеала. Уже в первый год после женитьбы Панаев увлекался другими женщинами, а за супругой закрепился статус «украшения гостиной». Конечно, Авдотья мечтала о большой любви и искренних чувствах, но зачастую гости владений лишь обременяли ее домогательствами.
Брак втроем не принес ему счастья
Но Николай все же признался замужней даме в чувствах и пара решила жить вместе гражданским браком. Правда, с мужем Авдотья не развелась.«Некоторое время Некрасов и Панаевы жили втроём (ménage à trois) — жоржсандистский либерализм, популярный среди интеллигенции в середине девятнадцатого века. Обоим — и Некрасову, и Панаевой — эта связь доставила гораздо больше страданий, чем радостей», — писал литературовед Дмитрий Мирский.
Некрасов постоянно ревновал красавицу к ухажерам, а после разочарованный терял к ней интерес. Такие скитания благотворно влияли на его творчество, но в остальном ситуация обстояла плохо. В 1849 году пара ждала ребенка и вместе писала роман «Три стороны света».
Сын скончался уже спустя пару часов после рождения, а возлюбленная обезумела от горя. Поэт скитался по Европе и утешал себя вниманием других женщин. Лишь спустя 10 лет союза постаревшая Авдотья осознала, что роман так ни к чему не приведёт.
Жизнь независимого, но яркого писателя была наполнена взлетами и падениями. Иногда Николай Некрасов бросал вызов судьбе, не боялся идти против нравов и власти. И именно благодаря этой смелости и дерзости мы сегодня можем насладиться его честными и самобытными произведениями.
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