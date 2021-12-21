5 неприличных фактов о Некрасове, от которых покраснеет любой учитель литературы

Стихотворения Николая Некрасова всегда были пропитаны любовью к русской земле. Он раскрывал неприглядную жизнь простых крестьян, которые буквально боролись за свою жизнь. Но помимо таких благородных намерений в жизни Некрасова было и достаточно постыдных вещей. Рассказываем 5 фактов из биографии поэта, которые удивят многих.

Ненавидел своего отца

Уже в юности молодой классик проявлял свой строптивый характер и шел против воли отца ради достижения своих целей. Во многом предвзятое отношение связано с его особой любовью к матери. Родители вынудили Елену выйти замуж за отца Некрасова, поэтому поэт часто называл её в поздних произведениях страдалицей и жертвой.

Большой конфликт у писателя с отцом был из-за будущей профессии Некрасова. Дед Николая был воеводой, поэтому Алексей Некрасов хотел, чтобы сын пошел по стопам своих предков. Будущего поэта отправили летом в Дворянский полк при Петербурге. Но после общения с компанией студентов и своим гимназическим товарищем Глушицким, Коля решил поступать в университет.

Отец был в ярости и отказался содержать самонадеянное чадо, а Некрасов не выдержал нагрузки и поступил вольнослушателем на филологический факультет. После в поэзии будет мелькать образ отца-деспота, который «порабощает» не только крестьян, но и женщин из их семей.

Начальник уволил его за оскорбления

После двух лет жизни в Петербурге Некрасову наконец-то улыбнулась удача. Осенью 1840 года он стал сотрудником журнала «Пантеон» и почти сразу продвинулся по карьерной лестнице. Свои дела ему поручал сам редактор — драматург и критик Фёдор Алексеевич Кони.

Но новым работникам очень часто задерживали зарплату, а Николаю, как назло, нужно было ехать на свадьбу к сестре Елизавете.

Однако все письма к начальству оставались без ответа и юноша едва сдерживал эмоции.