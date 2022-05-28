Порочная страсть личного секретаря императрицы: Иван Бецкой и Глафира Алымова

О них в недоумении перешептывался весь Петербург. Еще бы! Иван Иванович Бецкой, образованнейший и влиятельный человек, глава Императорской Академии художеств, потерял голову от юной Глафиры Алымовой, выпускницы основанного им Смольного института. Невзирая на осуждающие взгляды и неумолкающие пересуды, старик на восьмом десятке лет начал добиваться взаимности от семнадцатилетней девицы, которой до сей поры был недоступен даже легкий флирт с мужчинами. Эта порочная страсть, по сути, сгубила жизнь Бецкого –талантливого и умнейшего государственного деятеля, которого очень ценила Екатерина Великая.

Иван Бецкой и Глафира Алымова

Удачливый бастард

Отцом Ивана Ивановича был сподвижник Петра Первого Иван Юрьевич Трубецкой, вошедший в историю как последний русский боярин. Незаконнорожденному сыну он «урезал» фамилию, превратив Трубецкого в Бецкого. Несмотря на то, что Ваня был бастардом (внебрачным ребенком), папенька постарался дать ему блестящее заграничное образование. Позднее Екатерина оценила способности и прогрессивные взгляды Бецкого и приблизила его ко двору, а еще через некоторое время сделала своим личным секретарем.

В политику Иван Иванович старался не лезть, в дворцовых интригах замешан не был.

Его интересы целиком сосредотачивались на воспитании «новой породы людей», которая отличалась бы трудолюбием, образованностью, учтивостью к старшим и чистоплотностью во всем.

По убеждению историков, именно Бецкому принадлежал проект создания первого Воспитательного дома в Москве. А в 1770-м было учреждено аналогичное заведение в Санкт-Петербугрге. Тогда же Иван Иванович занялся основанием «воспитательного общества благородных девиц», превратившегося впоследствии в Смольный институт. Туда набирали девочек из бедных дворянских православных семей. Воспитанницы находились на полном государственном обеспечении, а после завершения учебы получали шанс проявить себя в какой-либо деятельности. Никогда прежде женщины в России не имели подобной возможности!

Екатерина II безмерно доверяла Бецкому, поэтому отдала все воспитательные учреждения в его полное распоряжение, и вполне заслуженно. Даже подарки императрицы Иван Иванович пускал на благотворительные цели – огромные по тем временам суммы!

Но, как это частенько случается, бочку меда изрядно подпортила щедрая ложка дегтя: на склоне лет Иван Иванович без ума влюбился в юную смолянку Глафиру Алымову.

Глафира Алымова

«Любимейшее дитя» Бецкого

Глафира, дочь покойного полковника Ивана Алымова, принадлежала к числу девочек, ставших первыми воспитанницами института. Поступив в Смольный шестилетней малышкой, Глаша провела в его стенах, под неусыпным контролем преподавателей и самой императрицы, целых одиннадцать лет.

Судьба была немилостива к Глаше с самого рождения. Она, девятнадцатый по счету ребенок, появилась на свет в 1758 году, и в этот же день скончался глава большого семейства. Мать сразу возненавидела малышку, из-за которой не успела даже проститься с мужем. Едва девочка немного подросла, маман поспешила избавиться от нее, отдав на воспитание в Смольный.

Екатерина II обожала «Алимушку» за живость и веселость натуры. Юная юмористка, по словам императрицы, смогла бы рассмешить и «выманить из келий» даже строгих монахинь. Отличалась Глафира и музыкальными способностями: прекрасно играла на арфе.

Иван Иванович

Иван Иванович Бецкой тоже сразу выделил Глафиру Алымову среди прочих смолянок. Иногда он шутливо «допрашивал» молоденькую чаровницу, в какой роли она предпочла бы видеть своего куратора: отца или супруга? Как только «Алимушка» закончила Смольный, Бецкой взял ее на попечение и перевез в специально купленный дом.

Алымова вспоминала, как Иван Иванович заявил ее матери, что Глафира – его «любимейшее дитя» и он намерен опекать ее. А потом поклялся в честности своих намерений перед иконой Спасителя. Несмотря на это, поведение Бецкого отнюдь не соответствовало поведению заботливого папеньки. Во-первых, он дико ревновал свою подопечную к каждому столбу. «Страсть его дошла до крайних пределов», – писала «Алимушка». В свои восемнадцать она «не имела понятия о любви», а семидесятипятилетний старик, пользуясь ее расположением, строил похотливые планы. Такое мнение составила девица о своем влюбленном благодетеле. Между тем Бецкой не уставал признаваться Глафире в любви, краснея при этом как мальчишка.

Иван Иванович

Безжалостный удар судьбы

Сама же «Алимушка» положила глаз на вдовствующего сенатора Алексея Ржевского. Разница в возрасте и тут была достаточно велика – двадцать лет, тем не менее Глафира ответила согласием на выгодное для нее предложение. Бецкой приложил немало усилий, чтобы расстроить помолвку своей возлюбленной с Ржевским, но все они оказались безуспешными.

Отчаявшись, Иван Иванович предложил новобрачным поселиться в его доме. В своих мемуарах Алымова описала унижения несчастного Бецкого, который молил ее остаться. В конце концов она уговорила будущего супруга пожить у опекуна хотя бы несколько месяцев. Но оказалось, что совместное существование просто невыносимо: Бецкой, терзаемый ревностью, постоянно строил мужу своей возлюбленной козни. И Ржевские приняли решение перебраться в Москву. Это обернулось для Ивана Ивановича ударом в прямом смысле слова: страдальца разбил паралич. Восстановиться после него Бецкой так и не смог, хотя и дожил до 91 года. Похоронили его в Александро-Невской лавре. На надгробии Бецкого изображена медаль «За любовь к Отечеству».

Глафира

Дальнейшая судьба «Алимушки»

Глафира Ивановна Ржевская родила в браке с сенатором пятерых детей. Осудив старика Бецкого за пылкость, сама «Алимушка» в очень почтенном возрасте влюбилась в человека намного моложе себя. Ей было пятьдесят, а Ипполиту Маскле – всего тридцать. По воспоминаниям дипломата Якова Булгакова, Ржевская, будучи «умной, строгой и добродетельной» матерью семейства, потеряла голову от капитана, лишившегося службы и даже попавшего под суд. Мало того, вдова решилась выйти за этого прощелыгу замуж! Чтобы придать мезальянсу черты полной законности, Глафира Ивановна обратилась к самому Александру Первому. Император не стал чинить препятствий «уважаемой даме». Более того, новый супруг «Алимушки» получил дворянский титул и был назначен консулом в Ниццу. Позднее Максле стал известен как переводчик на французский язык произведений знаменитого русского баснописца И. А. Крылова.

Бецкой

Заключение

К этой не совсем обычной истории любви можно относиться по-разному. Некоторые историки считают Глафиру Алымову аферисткой, ловко игравшей на чувствах несчастного влюбленного старика. Другие резонно замечают, что юная неопытная смолянка сама была жертвой обезумевшего от страсти Бецкого. Как бы то ни было, вдохновлять потомков подобные истории не способны: слишком мало в них «высоты» и слишком много порочности.

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А вы знали об этом?

На морозе снимать валенки с убитых воинов было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки. Потом обувь ремонтировали, дезинфицировали и снова отправляли в бой.Больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.

Шов сзади, это все знали, — валенки сняты с погибшего (или раненого). Многие наотрез отказывались брать такие валенки: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43851025072)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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