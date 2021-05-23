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15 занимательных фактов о теле человека

В этой статье вы найдёте пятнадцать увлекательных фактов о человеческом теле. Желаем вам приятного чтения!

15. Бабочки в животе

15 занимательных фактов о теле человека


Желудок стимулируется нервом. Влюблённость или интерес к кому-то пробуждает систему удовольствия, которая вызывает соответствующие реакции в теле. Ощущение бабочек в животе – это сего лишь признак телесного напряжения. Дофамин – это первый нейромедиатор, который высвобождается, когда вы видите человека, привлекающего вас. Высвобождение различных гормонов приводит к ускорению сердечного ритма, повышению температуры лица и изменению цвета щёк.

14. Ногти на руках растут быстрее, чем ногти на ногах

15 занимательных фактов о теле человека


Рост ногтей зависит от возраста, пола, здоровья и генетики. На самом деле ногти на руках растут быстрее, чем ногти на ногах, потому что наши руки расположены ближе к сердцу с физической точки зрения. Как результат, они получают больше кислорода и питательных веществ, транспортируемых через маленькие капилляры, которые располагаются чуть ниже наших ногтей. Независимо от скорости роста, ногти на руках и ногах имеют один и тот же механизм роста, поскольку состоят в основном из кератина, вещества, которое содержится в коже и волосах, а также в рогах и копытах животных.

 

13. Язык – одна из самых сильных мышц в теле человека

15 занимательных фактов о теле человека


Размер мышц не является синонимом силы. Человеческое тело насчитывает более 600 мышц. Язык – одна из самых сильных и гибких мышц человеческого тела. Это также одна из областей нашего тела с наибольшим количеством микроорганизмов: в одном миллилитре слюны содержится около одного миллиона бактерий. Если бы у нас отсутствовал язык, мы не могли бы говорить, кушать, глотать и даже петь должным образом! Язык помогает производить определённые звуки, позволяет людям пробовать пищу на вкус и предоставляет информацию об общем состоянии здоровья человеческого организма.

12. Дежавю – это не выдумки, а реальность

15 занимательных фактов о теле человека


Дежавю обладает сверхъестественной репутацией. Ощущение того, что вы уже переживали текущую ситуацию, возникает, когда мозг посылает сигналы, чтобы узнать, не происходит ли какая-нибудь «ошибка», связанная с памятью. Иными словами, феномен дежавю заключается в том, что ваш мозг проверяет, существует ли какое-либо несоответствие между тем, что вы действительно переживаете, и тем, что вы переживаете, по вашему мнению. Испытывать дежавю – хороший признак, поскольку это говорит о том, что система «проверки памяти» работает исправно, и, следовательно, вы менее склонны путать прошлые ситуации с настоящими.

 

11. Нам очень жаль, но ваши волосы мертвы

15 занимательных фактов о теле человека

Волосы живы только тогда, когда они ещё находятся внутри эпидермиса. С химической точки зрения, волосы на 50% состоят из углерода, на 21% – из кислорода, на 17% – из азота, на 6% – из водорода и на 1% – из серы. Чтобы волосы росли, необходимо достаточное количество тепла для поддержания нормального кровообращения. Количество волос на голове зависит от их цвета: больше всего волос у блондинов, а меньше всего – у рыжих. И хотя волосы считаются мёртвыми, они содержат информацию обо всём, что прошло через кровоток человека, включая наркотики. Именно поэтому они используются в антидопинговых тестах.

10. У детей костей в теле больше, чем у взрослых

15 занимательных фактов о теле человека


Кости сливаются на протяжении всего процесса развития человека, и в результате скелет взрослого человека насчитывает 206 костей различных форм и размеров. В черепе ребёнка, например, насчитывается шесть костей, которые затем сливаются и становятся одним целым. Подавляющее большинство костей сольются только после окончания фазы роста. Бедренная кость – самая длинная в человеческом теле и самая крепкая. Несмотря на то, что она полая, она способна выдержать огромный вес – до 1500 килограммов. Самая маленькая кость в человеческом теле – это стремя, одна из трёх костей, которые имеются в наших ушах.

9. В теле человека 160 тысяч километров кровеносных сосудов

15 занимательных фактов о теле человека


Масштабы кровеносной системы просто невероятны. Кровеносные сосуды взрослого человека имеют длину более 160 тысяч километров – этого достаточно, чтобы обогнуть Землю четыре раза.


Аорта считается самой большой артерией в организме, она выходит из сердца, проходит через грудную клетку и направляется к животу, где делится, чтобы обеспечить кровоснабжение ног. В свою очередь, капилляры чрезвычайно малы: их диаметр – около 5 микрометров. И хотя капилляры являются самыми маленькими кровеносными сосудами, они составляют около 80% всей длины.

8. Вы можете определить вкус умами

15 занимательных фактов о теле человека


Кроме четырёх основных вкусов, которые мы изучали в школе – сладкий, солёный, кислый и горький – исследователи обнаружили, что человек способен различать пятый вкус, который получил название «умами», что означает «вкусный». Язык взрослого человека насчитывает около 10 тысяч вкусовых рецепторов, которые развиваются в течение всей жизни. Дети от природы тяготеют к сладкому, потому что у них меньше вкусовых рецепторов, чем у взрослых. Тем не менее, вкус меняется на протяжении всей жизни с активацией вкусовых рецепторов. Таким образом, когда вы вырастаете, вам больше не нравятся те продукты, которые вы любили в детстве.

7. Мозг не способен чувствовать боль

15 занимательных фактов о теле человека


В теле человека нет болевых рецепторов, которые были бы непосредственно связаны с мозгом. Однако они присутствуют в мембранах и коже, которые покрывают череп и мозг. Боли, которые мы чувствуем, когда нас бьют по голове или во время приступа мигрени, генерируются именно этими рецепторами. Механизм возникновения боли в организме связан с работой ноцицепторов, нервными окончаниями, которые представляют собой болевые рецепторы, расположенные на коже, суставах и ряде внутренних органов. Их функция заключается в обнаружении физических, химических или тепловых изменений, которые могут разрушить наши ткани. Головная боль, вызванная похмельем, обычно является результатом обезвоживания из-за чрезмерного употребления алкоголя. Она говорит о большой нагрузке на кровеносные сосуды головы.

6. Кожа – самый большой орган в человеческом теле

15 занимательных фактов о теле человека


Кожа взрослого человека весит 3,6 килограмма, а её площадь составляет около двух квадратных метров. Кожа постоянно обновляется и служит защитой. Отпечатки пальцев уникальны для каждого человека. Эти «рисунки» помогают нам легче удерживать предметы. У пациентов с синдромом Нагали нет отпечатков пальцев.

5. Мы – это вода

15 занимательных фактов о теле человека


Тело человека на 70% состоит из воды – это половина нашего веса. В теле новорожденного воды ещё больше: 78%. В каждой части тела есть вода, в том числе и в наших костях. Лёгкие и печень – это органы, в которых больше всего воды – даже больше, чем в самой крови. Вода играет важную роль в транспортировке питательных веществ и регулировании температуры тела. Несмотря на это, наш организм не способен накапливать воду: после потребления вода распределяется по всему нашему организму. Стакан воды проходит весь путь за 30-60 минут, часть его остаётся в крови, а затем распределяется по всем органам и мышцам.

4. В каждой клетке содержится два метра ДНК

15 занимательных фактов о теле человека


Если все кусочки ДНК из каждой человеческой хромосомы связать друг с другом, а затем растянуть, мы получим два метра генетического материала. Это количество соответствует генетическому материалу одной клетки. Ещё один любопытный факт заключается в том, что обезьяны бонобо и люди обладают генетическими картами, процент схожести которых составляет 98,7%; такой же процент отмечается, если сравнить людей и шимпанзе. Бонобо, шимпанзе и люди имели одного общего предка около 6 миллионов лет назад, но этот общий предок остаётся неизвестным.

3. Сердце бьётся в среднем 100 тысяч раз в день

15 занимательных фактов о теле человека


Сердце взрослого человека бьётся от 60 до 100 раз в минуту. Это около 100 тысяч раз в день и 35 миллионов ударов в год. В возрасте 70 лет сердце будет биться около 2,5 миллиарда раз; а у детей это число ещё выше. Сердце обладает собственной электрической системой, которая позволяет органу функционировать вне тела, пока у вас есть достаточный запас кислорода. Человеческое сердце настолько сильное, что его сокращения оказывают давление, достаточное для того, чтобы кровь брызнула на расстояние почти 10 метров.

2. Человеческий глаз способен различать до 10 миллионов различных цветов

15 занимательных фактов о теле человека


В сетчатке насчитывается 120 миллионов клеток, специализирующихся на распознавании цветов и интенсивности света, они называются колбочками и палочками. Дальтонизм – это заболевание, при котором человек с трудом различает такие цвета, как красный или зелёный. Более того, изображения, улавливаемые глазами, проецируются на сетчатку (нижнюю часть глаза) вверх ногами! Однако мозг переворачивает их, и нам кажется, что они находятся в нормальном положении.

1. В вашем рту бактерий, больше чем людей в мире

15 занимательных фактов о теле человека


Около 50 миллиардов бактерий обитают во рту каждого человека! Эти микроорганизмы живут слаженно, и не все из них вредны для вас. На самом деле многие из них необходимы для поддержания хорошего здоровья. Роль бактерий в окружающей среде также заслуживает внимания: они играют чрезвычайно важную роль в переработке органического вещества, то есть бактерии вместе с грибами осуществляют процесс разложения, преобразовывая мёртвое органическое вещество и возвращая его в почву в неорганическом виде.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2217444407791323210/

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