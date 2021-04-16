Как вычислить человека, умеющего сглазить

Сглаз люди боятся еще с древних времен. Наводить порчу и сглаз могут не только злые женщины, как считалось в средневековье, но и простые люди.

Как определяли плохого человека в древности

В древние времена считалось, что сглазить может только незамужняя женщина. Она станет завидовать счастливым семьям. Если такая особа зло посмотрит на человека, то люди сразу же бросались в церковь и умывались святой водой. Считалось, если не провести такой обряд, то в доме возникнут ссоры, семейные разлады и убыток денег.

В современном мире люди думают, что сглазить могут бабушки со злым взглядом или вечно недовольная всем сотрудница на работе. Но сглаз делают и простые люди, достаточно им подумать о человеке что-то плохое.

Проклятие отличается от простого сглаза. Его делают специально у людей, которые занимаются черной магией.

Как понять, что собеседник пожелал плохого

Слащавая речь

Нормальный человек не станет через каждое слово делать комплимент. Кажется, что только и могут изливаться комплименты. Про таких людей можно сказать, что они приторные.

Не все люди, которые говорят хорошие слова, думают также. Чаще всего это люди не искренние. Он заставляет себя быть таким уважительным и добродушным.

После такой встречи, у собеседника может подняться температура. Возникают неприятности на работе и в семейной жизни.



Пристальный взгляд



Если человек чувствует на себе пристальный взгляд, то нужно выяснить от кого он исходит. Если люди хотят сглазить, то они будут внимательно следить за движениями своей жертвы. Они так ищут слабые стороны и недостатки. Если женщина с лишним весом, то ей пожелают повышенного аппетита, кто не нуждается в финансах – больших запросов.

Сглазить может любой человек, если в нем проснулась зависть. Не нужно при посторонних людях рассказывать об успехах в делах и личной жизни. Если спрашивают, как дела, то лучше ответить нормально.

Нельзя доверять свои секреты и подругам. Жизнь переменчива, сегодня дружите, завтра нет. Даже друзья могут ненароком сглазить. Просто подумав, почему у них не так все хорошо в жизни, они могут навести сглаз. Делиться своим счастьем и успехом нужно только с родными людьми, которым доверяете безоговорочно.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2193401266975803399/

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