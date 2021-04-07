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Зачем нам нужна Божественная литургия?!

Сегодня большинство людей, называющих себя православными христианами, признаются, что редко посещают воскресную службу. Свою веру многие люди считают делом личным и для этого «профсоюзы» не нужны. Однако Евхаристия, как учит нас Церковь – это источник и начало всей христианской жизни.

Божественная Литургия – это общественное богослужение, во время которого совершается главное таинство — Таинство Причащения или Евхаристия (греч.благодарение). В наше время проходит три вида Божественной Литургии:Литургия св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого и Литургия преждеосвященных Даров. Сама литургия делится на 3 части: Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных. То есть сначала приготовляются предметы для Таинства, затем верующие готовятся к Таинству, наконец, совершается само Таинство — Причащение.

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

 

Что происходит во время Божественной литургии?

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

Проскомидия

Откуда происходит столь значительное отдаление людей от Церкви? Конечно, мы можем обвинить в этом сам способ служения, сложные чтения, проповеди, которые часто кажутся скучными. Но разве не является главной причиной этого трудность для большинства христиан понять, что происходит во время Божественной литургии? Конечно же, таинство.

Но наша вера позволяет нам прожить это таинство как некий мир света, но не тьмы.

Тело и Кровь Христовы.

При абсолютно различных условиях этот вопрос дважды задается в Евангелии: “Как такое возможно?” Этот вопрос задает Мария во время Благовещения, когда Ангел объявляет Ей, что у Нее будет ребенок: “Как будет это, когда Я мужа не знаю?” (Лк. 1:34). С меньшим смирением и открытостью к невозможному и в то же время возможному для Бога этим вопросом задаются люди, находящиеся в капернаумской синагоге, когда Христос говорит, что дарует им хлеб жизни – Свою Плоть – во спасение мира: “Как он может дать нам есть Плоть Свою?” (Ин. 6:51-52)

В обоих случая ответ заключается в действии Святого Духа. Ангел говорит Марии: “Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя” (Лк. 1:35). Христос отвечает своим слушателям в капернаумской синагоге: “Дух животворит, плоть не пользует нимало” (Ин. 6:63).

Как такое возможно?

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

 

Этим вопросом задаемся и мы, когда на Божественной литургии иерей дает нам хлеб и вино, называя их “Телом и Кровью Христовыми”. Мы можем ответить словами Ангела:

“Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя”.

Именно таким образом об этом говорят евхаристические молитвы призывания Святого Духа. Различным образом здесь произносится одна и та же молитва к Богу: “Ниспошли Духа Своего на вино, хлеб и весь предстоящий народ”.

Проскомидия

Откуда происходит столь значительное отдаление людей от Церкви? Конечно, мы можем обвинить в этом сам способ служения, сложные чтения, проповеди, которые часто кажутся скучными. Но разве не является главной причиной этого трудность для большинства христиан понять, что происходит во время Божественной литургии? Конечно же, таинство.

Но наша вера позволяет нам прожить это таинство как некий мир света, но не тьмы.

Тело и Кровь Христовы.

При абсолютно различных условиях этот вопрос дважды задается в Евангелии: “Как такое возможно?” Этот вопрос задает Мария во время Благовещения, когда Ангел объявляет Ей, что у Нее будет ребенок: “Как будет это, когда Я мужа не знаю?” (Лк. 1:34). С меньшим смирением и открытостью к невозможному и в то же время возможному для Бога этим вопросом задаются люди, находящиеся в капернаумской синагоге, когда Христос говорит, что дарует им хлеб жизни – Свою Плоть – во спасение мира: “Как он может дать нам есть Плоть Свою?” (Ин. 6:51-52)

В обоих случая ответ заключается в действии Святого Духа. Ангел говорит Марии: “Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя” (Лк. 1:35). Христос отвечает своим слушателям в капернаумской синагоге: “Дух животворит, плоть не пользует нимало” (Ин. 6:63).

Как такое возможно?

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

 

Этим вопросом задаемся и мы, когда на Божественной литургии иерей дает нам хлеб и вино, называя их “Телом и Кровью Христовыми”. Мы можем ответить словами Ангела:

“Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя”.

Именно таким образом об этом говорят евхаристические молитвы призывания Святого Духа. Различным образом здесь произносится одна и та же молитва к Богу: “Ниспошли Духа Своего на вино, хлеб и весь предстоящий народ”.

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

Литургия оглашенных

Евхаристия

Литургия верных называется так потому, что на ней могут присутствовать только члены Церкви Христовой — «верные», поскольку будет совершаться Причащение. В древней Церкви все хорошо друг друга знали и появление нового человека не могло быть случайным. Люди, которые несли епитимью в виде отлучения от Причастия на какой-либо срок, не имели права присутствовать на литургии верных. В наше время, чем чаще еще невоцерковленный человек будет приходить на литургию и видеть таинство, тем скорее он вольется в настоящую христианскую жизнь.

Очень часто в храмы на литургию заходят люди, которые крещены, но являются христианами только формально — не причащаются, не исповедуются.
Зачем нам нужна Божественная литургия?!

 

Литургия верных

В начале IV века, в Малой Азии святой Ефрем пишет: “Он назовет хлеб Своим живым Телом, и наполнит его Собой и Своим Духом. И тот, кто вкушает его с верой, вкушает огонь и Дух. Возьмите и вкусите его все, и вместе с ним, вкусите и Святого Духа. Ибо это действительно “Мое Тело”, и тот, кто вкусит его, будет жить вечно”.

И тот, кто вкушает его с верой, вкушает огонь и Дух.

Евангельские рассказы и первое послание апостола Павла коринфянам (11:23-26) говорят о хлебе и вине, как привычных продуктах на трапезах и праздниках иудеев. Иисус дается нам привычную для нас пищу, необходимую для жизни.

Характерной чертой Евхаристии являются не хлеб и вино сами по себе, но их потребление: “Примите, едите, пейте”.

Эта аналогия, со всей ее простотой, является наиболее понятной для нас, объясняя, что Евхаристия, наша духовная пища, так же полезна для нашей жизни, как вино и хлеб.

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

Приношение и освящение Даров

Конечно, следует сказать, что эти Хлеб и Вино мы потребляем “преображенными”. Святой Иустин говорит о Хлебе и Вине, как о дарах, испытавших воздействие благодати. Хлеб и Вино, преобразившиеся во время евхаристической молитвы, стали частью новых отношений, называемых историей спасения.

Как хлеб и вино были изменены, так и мы потребляем их, чтобы измениться – дабы эти дары изменили нас.

Иной способ рассказать о евхаристическом претворении – вспомнить слова молитвы во время приношения Хлеба и Вина. Это ярко выражено в следующей молитве, где мы просим Отца ниспослать нам Своего Духа:

“Нас же, всех, от одного Хлеба и одной Чаши причащающихся, соедини друг со другом в общении единого Духа Святого”

Зачем нам нужна Божественная литургия?!

 

Те, кто, вкусив от одного тела, стали членами Тела Христова, не могут замкнуться в своей эгоцентричной жизни или отказаться от взаимопомощи, ведь хлеб – Тело Христово – которое мы сегодня разделили, сделал нас народом, который способен делиться всем.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2186263315567086189

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