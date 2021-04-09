7 самых популярных мифов об автомате Калашникова

Если бы Автомат Калашникова был не оружием, а артистом, то он бы непременно был бы рок-звездой.

Именно такое сравнение подходит этому оружию лучше всего, ведь оно, как и любая рок-звезда, смогло собрать вокруг себя целый легион поклонников по всему миру и породить, как следствие, неимоверное количество мифов.

И сколько бы про АК не говорили, многие все равно продолжают верить в отдельные вещи, которые ничего общего с реальным положением дел не имеют.

Итак, Автомат Калашникова – блистательный подарок советской конструкторской мысли всему миру. Один из самых узнаваемых видов оружия в мире, огнестрельное воплощение меча второй половины XX столетия, это не только оружие, но еще и символ, а иногда – и объект творчества. Но что же с АК-74 не так?

Миф первый: дедушка Штурмгевер

Найди отличия: STG-44 и АК-47

На просторах сети бытует популярный миф о том, что АК-47 был создан по образцу немецкой штурмовой винтовки «Штурмгевер» или StG-44, которую Вермахт получил на вооружение во второй половине Второй мировой войны. Верящие и культивирующие этот миф указывают на некоторое внешнее сходство оружия и отмечают, что вот, мол, «немцы-то делать умели, а советский человек ничего и придумать-то не мог! »

Но на самом деле идея создания штурмовой винтовки (автомата) назрела в СССР еще в 1943 году, после того, как в руки к нашим советских конструкторов попал трофейный MKb.42(H). Этот прототип донес лишь идею и необходимость создания такого оружия, но его конструкция при разработке не использовалась. Более того, сам StG-44 появился только в конце войны, когда разработка советского аналога уже шла полным ходом.

Миф второй: АК был первым и единственным

Конструктор-оружейник Алексей Иванович Судаев.

Это утверждение также не соответствует действительности. В долгом и сложном процессе создания первой советской штурмовой винтовки участвовало много конструкторов. Одним из основоположников был советский конструктор-оружейник Алексей Иванович Судаев, который работал над проектом с 1943 по 1946 год. Завершить свою работу он не смог, так как внезапно умер. Патрон к будущей винтовке и вовсе разрабатывался огромным числом людей, первыми здесь были Николай Михайлович Елизаров и Борис Васильевич Сёмин.

Михаил Тимофеевич Калашников приступил к программе только после смерти Судаева. На тот момент Калашников уже представил несколько других проектов. Он продолжил работу над оружием, существенно доработав свой вариант штурмовой винтовки, которая увидела свет уже в 1947 году.

Миф третий: АК поступил в массовое производство в 1947 году

Кадр из фильма «Максим Перепелица»: АК-47 в кадре.

Автомат носил свое название благодаря году создания, но не выпуска. Несмотря на хвалебные отзывы, оружие долгое время испытывали и держали под секретом. Массовое производство автоматов началось только в 1949 году, а боевое крещение оружие прошло и вовсе в 1956, во время операции «Вихрь» в Венгрии. Широкая аудитория имела честь полюбоваться новейшим оружием в 1955 году: его показали в фильме «Максим Перепелица».

Миф четвертый: детище Калашникова сразу всем понравилось

Михаил Калашников со своим детищем.

Конструкторский гений Михаила Тимофеевича Калашникова руководство оценило только к 1947 году. Не исключено, что этого могло и вовсе не произойти, не умри Судаев. Калашников долгое время не мог успешно продвинуть свои проекты в армию. Более того, Автомат Калашникова первого образца понравился вовсе не из-за высокой надежности и простоты конструкции.

Первый АК был достаточно грубой работой. Автомат все еще был тяжелым и достаточно сложным в производстве по меркам тех времен. Более того, производство первых партий обходилось стране слишком дорого. Его принятие было продиктовано скорее необходимостью. «Настоящий» надежный АК появится только через несколько лет испытаний и доработок. Сам Михаил Тимофеевич при жизни сетовал на то, что лично он одобрял далеко не все изменения в оружии, некоторые из них требовало сделать командование войск.

Миф пятый: Автомат Калашникова - уникальное оружие

Возможно, это самый глупый из всех существующих мифов. Ничего принципиально уникального в АК нет. После Второй мировой войны все страны, имевшие потенциал в разработке огнестрельного оружия, быстро оценили перспективы штурмовых винтовок и начали их разработку. На сегодняшний день в мире гораздо больше видов штурмового «огнестрела», чем может показаться. Если поинтересоваться вопросом, то можно узнать, что ребята из Бельгии умеют делать хорошо не только вафли.

Подлинная «уникальность» АК-74 заключается в том, что его современные модели все еще невероятно просты в производстве и при этом надежнее большинства видов других штурмовых винтовок. Справедливости ради стоит сказать, что разработку Калашникова превзойти не удалось никому, но найти равные среди разработок других стран можно.

Миф шестой: Автомат Калашникова не менялся

АК-74 М.

Миф популярный не столько среди соотечественников, сколько среди иностранцев. Например, в США многие полагают, что современные АК – все еще АК-47. Но это совсем не так. Сегодня в большинстве стран, где солдаты (к сожалению, и не только солдаты) держат в руках детище Калашникова, используется АК-74 - модель разработанная в 1970 году и использующая патрон калибра 5.45 мм. Принят на вооружение этот автомат был в 1974 году, а боевое крещение прошел в Афганистане. Доработан образец был в 1991 году и носит название АК-74М, что означает «модернизированный». Впрочем, модернизировался АК много раз, как и любое другое оружие.

Миф седьмой: АКС-74У - оружие десанта

АКС-74У оружие десанта?

Модификация АК-74 - АКС-74У (Автомат Калашникова складной укороченный) никогда не разрабатывалась для десантников. Бойцы десанта используют то же оружие, что и мотострелки. Данная модификация создавалась как индивидуальное оружие для тех, кого можно назвать «бойцами поддержки». Речь идет о водителях, связистах, артиллеристах, экипажах различных боевых машин. Здесь все очень просто – возиться с длинной штурмовой винтовкой в салоне танка, БМП или автомобиля не очень удобно. Вот конструкторы и решили укоротить АК-74, чтобы не оставлять беззащитными этих солдат. АКС-74У удобнее АК-74 и при этом эффективнее пистолета.

Впрочем, есть мнение, что в отличие от «взрослого» АК-74 укороченная модель оказалась весьма неудачной. Данная модель быстро перегревается, имеет меньшую дальность стрельбы и критически низкую кучность выстрелов. В десанте это оружие, впрочем, побывать действительно успело. Голубым беретам его выдали в афганском пекле, что было большой ошибкой. Отзывы бойцов были не лучшими, после чего автоматы стали менять, а после вывода войск из Афганистана АКС-74У и вовсе перестали выдавать бойцам десанта.

Бонус: миф о надежности АК

К сожалению, некоторые очень смутно представляют себе, что именно подразумевается под словами «высокая надежность», когда речь идет об Автомате Калашникова. В сети, фильмах и СМИ всячески культивируется миф о безотказно работающей штурмовой винтовке, которой не страшна грязь, снег, вода и прочие сюрпризы природы. Это совсем не так. Как и любое другое огнестрельное оружие, АК-74 перегревается, заклинивает, может «выплевывать» патроны и преподносить другие неприятности. Как и любое оружие его нужно стабильно чистить, им не нужно забивать гвозди и лишний раз погружать в снег или грязь. Не очень любит АК-74 и купание.

«Высокая надежность» автомата заключается, скорее, в простоте его конструкции, которая позволяет достаточно быстро устранить большинство неполадок и, что еще важнее, без особого риска почистить оружие в полевых условиях.