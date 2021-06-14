За что отправили на гильотину четырех родных сестер Метери

В одном из музеев французского города Нант находится примечательная, но малопонятная современным зрителям картина под названием «Казнь сестер Метери».

Огюст-Гиацинт Дебай. Казнь сестер Метери в Нанте в 1793 году. 1838 г. Общественное достояние

Художник с помощью кисти и красок рассказал широкой публике ужасающую историю, произошедшую в его родном городе в годы Великой Французской революции.

В 1789 году французы свергли монархию и провозгласили республику. В отношении всех тех, кто олицетворял старый режим, начался массовый террор. Ужасным символом французской революции стала гильотина, специально придуманная, в том числе и для того, чтобы ускорить проведение массовых казней.

Рисунок гильотины, 1790-е гг. Общественное достояние

На гильотине закончили свой жизненный путь лишившиеся престола король и королева, Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Сразу после казни короля в январе 1793 года в нескольких регионах Франции вспыхнули восстания роялистов, или говоря по-нашему монархистов, сторонников королевской власти.

Самое крупное восстание началось на полуострове Бретань и переросло в настоящую гражданскую войну, длившуюся 3 года и унесшую жизни около 200 тысяч французов. В историю это событие вошло как Вандея (Вандейский мятеж), а само имя стало нарицательным для мятежных регионов, восстающих против центральной власти.

Центром республиканских сил в Бретани стал город Нант. Отсюда они вели военные и карательные кампании против вандейских мятежников.

Здесь же вна центральной площади города расстреляют руководителя восставших генерала, что положит конец гражданской войне.

Казнь Франсуа Шаретта. Французская книжная гравюра 1866 г. Общественное достояние

В историю Франции город Нант того времени войдет как символ небывалого по своей жестокости террора, который обрушили на своих противников (явных и мнимых) республиканские власти.

Здесь без суда и следствия, лишь на основании решений скоротечных революционных трибуналов, отправляли на тот свет десятки, сотни и даже тысячи людей. Многие из казненных никогда не держали оружие в руках.

Стремясь лишить мятежников поддержки, республиканские власти обрушились с репрессиями на простых крестьян и рыбаков, духовенство и, конечно же, родственников восставших.

Массовые расстрелы в Нанте в 1793 году. Рисунок неизвестного свидетеля событий. Общественное достояние

Не щадили ни женщин, ни подростков. Два декабрьских дня в Нанте 1793 года стали символом беспощадного и бессмысленного террора.

17 декабря в городе состоялась публичная казнь 24-х человек. Это были местные крестьяне и рыбаки. Их вина была в том, что они снабжали продовольствием мятежников.

Среди отправленных на эшафот рыбаков – четверо юношей 13 и 14 лет. По революционным законам они считались несовершеннолетними, и смертная казнь к ним не должна была применяться. Но палачей в Нанте не остановил даже закон.

А 19 декабря состоялась еще одна массовая казнь. И вновь, среди 27 несчастных, ни одного, кто бы сражался с республиканцами с оружием в руках. Зато семь женщин. Четыре из них - родные сестры.

Габриель (28 лет), Маргарита (27 лет), Клер (26 лет) и Олимпия (17 лет) Ваз де Мелло происходили из местного дворянского рода Метери. Почти все мужчины клана сражались в армии роялистов, и республиканцы просто решили отомстить их матерям, женам и сестрам.

Вся вина сестер Метери (в историю они вошли не под своей фамилией, а под фамилией рода) была в том, что они приходились двоюродными сестрами (по другим данным племянницами) генералу Шаретту.

Девушки прятались в монастыре, где их и нашли республиканские каратели. Вместе с ними в Нант на гильотину последовала их 22-летняя горничная.

Поэтому картине у подножия эшафота изображены пять женщин

Фрагмент картины. Общественное достояние. Долгое время ошибочно считалось, что вместе с сестрами была казнена их мать (на самом деле умерла еще до революции). Вот почему художник изобразил взрослую женщину с молитвенником в руке, которую обнимают девушки.

Уже скоро им предстоит лечь под нож гильотины. Можно только представить, что женщины испытывали в тот момент.

Обратите внимание, что эшафот красного цвета. Республиканские власти специально его покрасили, так как не успевали отмывать из-за непрекращающихся казней.

В красных фригийских колпаках, ставших символом Французской революции, изображены палачи. Также мы видим других обреченных, поднимающихся на эшафот.

Местная легенда гласит, что когда голова первой из сестер Метери покатилась по эшафоту, собравшиеся на площади жители Нанта отворачивались, а женщины рыдали. Настолько всех ужаснула казнь молодых и красивых девушек.

Не случайно справа на картине художник изобразил возмущенного горожанина, которому закрывает рот рукой сосед по толпе.

Фрагмент картины. Общественное достояние

Согласно другой местной легенде, палач, проводивший казни 17 и 19 декабря, повесился через три дня. Якобы не мог простить себе, что обезглавил невинных женщин и детей.

Впрочем, историки утверждают, что он умер через три недели по естественным причинам, а не потому, что раскаялся. Палачи обычно не испытывают мук совести.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/za-chto-otpravili-na-gilotinu-...

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