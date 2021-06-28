Как проводили денежные реформы в СССР и России. Часть первая

С российскими деньгами собираются что-то делать. Это не я говорю, это то, что сейчас витает в воздухе и что начинают обсуждать в публичном пространстве. Пока робко, вбрасывая «пробные шары», проверяя реакцию населения. И повод может найтись — глубокая интеграция с Белоруссией и введение единого рубля.

Опасения не напрасные, в России давно знают: как только что-то затевают с деньгами и говорят, что население не пострадает, то, как в мультфильме — спасайся кто может!

В этой связи в прессе чаще всего вспоминают деноминацию.

Но деноминация имеет экономический смысл, если убрать с купюр не менее трёх нулей. В стране зарплаты, пенсии и прочие выплаты таковы, что, сделав это люди увидят, что получают 25, 15, 10 рублей. А пособие по безработице и вовсе окажется в 1 рубль 40 копеек. Поэтому деноминации, скорее всего не будет — самоубийц во власти нет.

фото: Олег Павлов

Но и в таком виде это оставаться не может. Выходит, нужна денежная реформа. Только она позволит привести денежную массу в норму, создать задел для нового накопления инфляции, не рискуя начать печатать купюры номиналом в 10 000 и 50 000 рублей.

То, что власть об этом думает указывают некоторые косвенные признаки. Во-первый, это уже упомянутые разговоры о деноминации. Во-вторых, все чаще появляются сообщения об изменении дизайна существующих купюр. Невольно закрадывается мысль: это результат утечки с макетами новых денег? Неизвестно. Разговоры об электронном рубле тоже можно отнести к этой категории.

Надо понимать, что власть обязательно будет до последнего отрицать наличие у неё планов провести денежную реформу. В России это всегда было обухом по голове, за исключением одной.

фото: wikipedia.org

С момента появления бумажных банкнот в XVIII веке при Екатерине Великой, тут установилась своя денежная система, которая просуществовала до 1991 года. Основные купюры были номиналом в 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Были ещё 50 рублей и 100 рублей — «катеньки», прозванные из-за портрета царицы. В советское время добавились 25 рублей.

Неизменной была и цветовая гамма, которая даже определяла обиходное название купюр. Так красные 10 рублей звали червонцами.

Про деньги Временного правительства 1917 года, «керенки» и поминать нечего, это скорее фантики, которые выпускали печатными листами и измеряли в метрах. Определённая чехарда была и в первые годы советской власти. Потом устоялось. Была послевоенная реформа 1947 года.

фото: Олег Павлов

И затем приснопамятная 1961 года. Все остальные остались в истории, а сейчас ещё живы люди, которые помнят именно эту.

Её запустили 1 января, однако постановление Совета министров было опубликовано в мае 1960 года. Менять купюры должны были в соотношении 10:1. То есть она позволяла убрать всего один ноль. Сейчас лишних нулей — два.

Более ранняя реформа 1947 года носила откровенно конфискационный характер, когда по факту просто изымалась лишняя наличность. Тогда сталинское правительство объяснило это тем, что население должно помочь стране в послевоенном восстановлении экономики. Никто не возразил, но запомнили. Поэтому новая реформа была расценена так: «ещё по-божески».

Источник : https://glagol.press/blog/43348086399/Kak-provodili-denezhny...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Особого внимания заслуживают грабительские сталинские денежные реформы! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан!

Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящиеся писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы палач народов Сталин "благодушно" им дал, снижая цены,не взымая плату за медицинские услуги и за образование !Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен.

Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета?

А все очень просто, поскольку величайший злодей и авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов, проводя грабительские денежные реформы! Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» !

Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем, что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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