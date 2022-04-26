10 забавных и трагических причин, помешавших великим художникам завершить свои шедевры

История знает случаи, когда даже великие художники по каким-то причинам не заканчивали свои картины. Остаётся только догадываться, закончилось ли у художника вдохновение или довести работу до конца помешали какие-то другие причины. В этом обзоре десятка незавершённых картин всемирно известных художников.

1. Поклонение волхвов. Леонардо да Винчи

Поклонение волхвов. Леонардо да Винчи



Леонардо да Винчи считал, что «качественная работа требует много времени». Он работал слишком медленно, чтобы закончить ряд своих творений, поскольку огромный спектр его талантов заставлял гения изобретать все новые и новые вещи.



В 1481 году, когда да Винчи жил во Флоренции, монахи-августинцы заказали ему нарисовать «Поклонение волхвов» - сцену, изображающую трех волхвов, пришедших поклониться новорожденному Иисусу. В течение года да Винчи создал первоначальный эскиз в натуральную величину (2,1х2,1 метра) и начал раскрашивать его. Но художнику нужны были деньги. В 1482 году он забросил свою работу и уехал в Милан, чтобы снискать благосклонность богатого будущего миланского герцога Людовико Сфорца. Это стоило того, поскольку в Милане художнику было поручено нарисовать знаменитую «Тайную вечерю».

2. Парижский договор. Бенджамин Уэст

Парижский договор. Бенджамин Уэст





К концу американской революции обе стороны по вполне понятным причинам искали взаимовыгодные условия для взаимного соглашения, поэтому американская делегация, в том числе Джон Адамс и Бенджамин Франклин, отправилась в Париж, чтобы начать переговоры с французами, испанцами, голландцами и англичанами в 1783 году.



Для того чтобы отпраздновать мирный договор, который был в конце-концов заключен, знаменитому историческому художнику Бенджамину Уэсту заказали нарисовать картину, изображающую это событие. В этом всем была только одна загвоздка: британские делегаты отказались, чтобы их рисовали, поскольку чувствовали стыд за поражение. В результате, на картине есть зияющее пустое пространство в том месте, где англичане сидели во время написания картины.

3. Победа Буги Вуги. Пит Мондриан

Победа Буги Вуги. Пит Мондриан



Абстрактные работы голландского художника Пита Мондриана известны во всем мире тем, что они изображают макеты городов в самых основных элементарных цветах и формах. Отражающая музыкальные влияния и энергию Нью-Йорка, картина «Победа буги-вуги» не была закончена из-за смерти Мондриана от пневмонии в 1944 году.

4. Джеймс Хантер - черный призывник. Элис Нил

Джеймс Хантер - черный призывник. Элис Нил.





Картина маслом американской портретистки Элис Нил «Джеймс Хантер - черный призывник» является отличным примером того, как картина может быть завершенной, несмотря на то, что не дописана до конца. Хотя картина была фактически не закончена, Нил решила, что ее незавершенность фактически уже передает эмоции, которых она хотела добиться от картины. В итоге, она подписала картину и выставила ее в музее Уитни.



В течение большей части своей карьеры, Нил часто приглашала незнакомцев позировать для портрета. В 1965 году она пригласила Джеймса Хантера, который только что узнал, что его призвали на службу для участия в войне во Вьетнаме. В течение первого позирования, Нил закончила большую часть картины, а на второе позирование Хантер так и не явился.

5. Мадонна с длинной шеей. Пармиджанино

Мадонна с длинной шеей. Пармиджанино



Джироламо Франческо Мария Маццола (также известный как Пармиджанино, поскольку он родился в Парме) был итальянским художником эпохи Ренессанса, который рисовал в стиле маньеризма, т.е. с преувеличенными и удлиненными пропорциями. Получив заказ нарисовать картину Марии и Иисуса для похоронной часовни, Пармиджанино посвятил созданию «Мадонны с длинной шеей», но умер от лихорадки в 1540 году, так и не закончив ее.



Известный перфекционист Пармиджанино, возможно, является классическим примером того, как человек не умеет вовремя остановится и довести дело до конца. Он так и не смог полностью достичь, чего хотел, и в итоге на картине есть несколько незавершенных областей (к примеру, колонна и небо).

6. Портрет Джорджа Вашингтона. Гилберт Стюарт

Портрет Джорджа Вашингтона. Гилберт Стюарт.



Один из самых известных портретных художников своего времени Гилберт Стюарт написал более 1000 работ, включая портреты президентов, королей и королев по всей Европе и США. Его самой известной работой, однако, является намеренно незаконченная картина Джорджа Вашингтона. После того, как Стюарт в первый раз написал Джорджа Вашингтона в 1795 году, жена Джорджа Марта попросила Стюарта создать еще один портрет первого президента США в 1796 году. Стюарт не закончил этот второй портрет, написав только лицо и часть фона. Однако, именно этот образ используется на купюре в $ 1.

7. Оскар - прерванный портрет. Натали Холланд

Оскар - прерванный портрет. Натали Холланд.



Также известный как «Бегущий по лезвию», Оскар Писториус многими считается героем, поскольку он бросил вызов своей инвалидности (он родился без малоберцовой кости в обеих ногах) и выиграл шесть золотых медалей на Паралимпийских играх. Подобное просто невероятно для человека, у которого было ампутированы обе ноги ниже колена. Чтобы отпраздновать это событие, родившейся в России художнице Натали Холланд было поручено нарисовать несколько портретов Писториуса.



Третий портрет (на котором она хотела показать победу Писториуса) остался незавершенным. После того, как Холланд завершила написание лица и рук спортсмена, того признали виновным в убийстве его подруги и заключили в тюрьму.

8. Неоконченный портрет. Елизавета Шуматова

Неоконченный портрет. Елизавета Шуматова



Елизавета Шуматова изначально отказалась писать портрет Франклина Д. Рузвельта, но ее сумели убедить. Первым портретом, она была не довольна, поэтому в 1943 году попробовала сделать еще один портрет президента. Хотя художница слышала, что Рузвельт был нездоров, президент настоял на позировании. Он был в хорошем настроении в течение недели, позируя для Шуматовой, и постоянно шутил. Но внезапно во время очередного позирования Рузвельт пожаловался на сильную головную боль, а затем потерял сознание и упал лицом вперед. Он перенес инсульт и умер в тот же день.

9. Погребение. Микеланджело

Погребение. Микеланджело



«Погребение» - незаконченная картина с изображением тела Иисуса, которое заносят в гробницу после распятия. История картины покрыта тайной. На ней нет подписи Микеланджело, на картине не хватает нескольких фигур, а само полотно было утеряно в течение многих столетий. Где находилось «Погребение», было неизвестно до 1846 года, когда шотландский фотограф и художник Роберт Макферсон решил пересмотреть много картин, купленных им по £ 1, и решить, что выбросить, а что оставить. К своему изумлению, он узнал в одной из картин кисть Микеланджело.

10. Поворот дороги. Поль Сезанн

Поворот дороги. Поль Сезанн



По поводу поздних картин Поля Сезанна часто задают вопрос: «А эта картина действительно закончена?». Сезанн боялся, что один неверный мазок испортит все полотно, поэтому в его поздних произведениях встречаются целые куски незакрашенного холста. Некоторые считают , что подобное было сделано непреднамеренно, а из-за плохого зрения художника.

Источник : https://obiskusstve.com/2464754416661301297/

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