Как развлекался Петр I? Интересные Факты из Жизни

О Петре I принято говорить как о реформаторе, новаторе, императоре проевропейских взглядов. С его именем ассоциируется северная столица России, флот, военные победы. Но была и обратная, светская сторона жизни Петра I. Придворные императора и завсегдатаи дворца отзывались о нем, как о человеке с бурным темпераментом и любовью к развлечениям.

Новшества в культуре при Петре I

К светской жизни Петр I был неравнодушен. По возвращению из военных походов, во дворце непременно устраивали прием или бал, основным развлечением на нем были танцы. Введенная императором мода на европейские платья придавала балам невиданной роскоши. Светские мероприятия сопровождались выступлениями музыкантов, театральными постановками. В 18 веке в моду вошел балет.

Петр I славился своей любовью к фейерверкам и салютам. Они хоть и были известны на Руси до прихода Петра к власти, но популярность обрели именно после его гуляний. Мастера не просто давали залпы ракетами, а выстраивали целые представления, где из огня сооружали фигуры зверей или инициалы самодержца. Огненные шоу проходили с таким размахом, что их было видно на весь императорский сад и окрестные улицы.

В моду при Петре I вошли водные прогулки по морю или Неве. Катания на парусниках длились от 2 до 4 часов. Все приглашенные Петром гости обязаны были присутствовать, прогул праздника облагался штрафом. Прогулки сопровождались фуршетом с изысканными блюдами и вином.

Узнав про Версаль короля Франции Людовика XIV, Петр I пожелал иметь в Петербурге не менее масштабный сад для пеших прогулок. Летний сад императора по замыслу должен был затмить резиденцию короля Солнце.

В саду проводились гуляния под открытым небом, гостей щедро угощали вином и водкой. Отказываться от таких подношений было не принято, но на всякий случай, по указу Петра, все ворота сада закрывали на замки, чтоб гости не разошлись раньше времени.

Тайные развлечения Петра I

Кроме светской жизни страсти бурлили и в личной жизни императора. С юных лет Петр I отличался резкими вспышками неконтролируемого гнева. Под руку разбушевавшегося Петра придворные старались не попадать. Уже будучи императором Петр неоднократно избивал ближайших придворных — князя Меншикова или Лефорта.

С возрастом нрав Петра не изменился, к агрессии добавилась жестокость и множественные любовные связи. Император лично принимал участие в пытках заключенных и бунтарей, был частым гостем в анатомическом театре на процедуре вскрытия человека.

При дворе Петр I держал карликов, горбунов, шутов с дефектами внешности. Такая мода хоть и была привычной для европейских монарших дворов, России вызывала недоумение.

О личной жизни Петра I легенды ходят до сих пор. В его опочивальне могла быть как знатная дама, так и служанка из деревни. Некоторые историки приписывают Петру романы и связи не только с девушками, но и с юношами. Усмирить пыл императора смогла только супруга Екатерина I.

Источник : https://all-wars.ru/srednie-veka/petr-i/

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