История вещей: когда и почему мужчины перестали пользоваться тростью

Во все времена образ мужчины и женщины состоял из различных деталей, которые могли рассказать о его статусе, вкусах и даже характере. И в последние четыреста лет незаменимым атрибутом при мужчине была трость. Однако предыдущее столетие внезапно внесло свои коррективы, а сегодня с тростью можно увидеть разве что людей в возрасте или тех, кто хочет выделиться своим неординарным по современным стандартам внешним видом.

В это трудно поверить, но появлению трости способствовала не только необходимость найти способ помочь передвигаться тем, кто без подручных средств уже не может этого сделать. Практически сразу у палки для ходьбы появилась еще одна функция — своеобразного украшения, показателя респектабельности и статуса владельца.

Кроме того, ряд исследователей утверждают, что причина популярности дорогих и длинных тростей является следствием особенностей мужской психики и биологии. Так, они прямо ассоциируют владение самой броской и устрашающей палкой с силой и властью. Именно поэтому среди реалий королей и правителей древности обязательно можно было найти скипетры или жезлы, показательно олицетворяющие их претензии на управление государством.



Наибольшую популярность трости в качестве аксессуара получили в конце 17 века.

Тогда особым спросом пользовались так называемые малаккские модели с ручкой из слоновой кости. Материал для этих тростей поставляли из Малаккского пролива в Малайзии. С наступлением 18 века дизайну трости стали уделять особое внимание, ведь они считаются показателями достатка и статуса владельца. Ручки и наконечники начали массово украшать золотыми кисточками.



Пиком популярности же этого аксессуара можно считать викторианскую эпоху и период промышленной революции, который способствовал появлению среднего класса. Именно мужчины этого социального слоя стали активно продемонстрировать собственные богатство и индивидуальность с помощью роскошных тростей.



Расширяется и диапазон их дизайна. Так, например, ручки стали стилизовать в виде головы львов, орлов и собак различных пород. Кроме того, для украшения использовались самые разные, в том числе экзотические материалы — нефрит или янтарь.



Еще одной особенностью, которая появилась со временем у трости — это увеличение её функциональности. Так, в некоторых модификациях находился скрытый клинок для самозащиты. Также трость можно было совместить с зонтиком. Существовала еще одна занимательная функция — специальный механизм превращал аксессуар в зажим для перчаток, которые тогда также носили повсеместно.



Но время шло, и уже в 20-м веке популярность тростей пошла на спад. Так, в период между мировыми войнами, молодые мужчины все чаще вместо классических моделей делали выбор в пользу зонтов-тростей.



А после Второй мировой войны трость стали применять исключительно как медицинское приспособление. Эта тенденция отразилась и на дизайне моделей: они стали максимально простыми и неказистыми, поэтому даже те, кто ранее носил трости, уже не имели желания ассоциироваться с этим предметом.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2273423816653539916/

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