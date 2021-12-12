Трогательные отношения: что делать, если вам не хватает прикосновений партнера

Почему на самом деле так важен телесный контакт? Какую роль в отношениях он играет? И как быть, если вам очень нужны «обнимашки», а партнера прикосновения интересуют только в постели? Ищем ответы на эти вопросы вместе с телесным психологом.

«Не приучай к рукам!»

Все начинается в младенчестве. Именно тогда мама своим телесным контактом, поглаживаниями и объятиями помогает ребенку понять и ощутить свою любовь, тепло и защиту. В этом контакте — залог здоровой привязанности, хороших отношений с собственным телом и адекватной самооценки.

До достижения полутора лет он одинаково важен как для мальчиков, так и для девочек. Дальше, конечно, тоже, но именно данный период считается ключевым. И этого контакта может не случиться, если мама будет бояться «приучить ребенка к рукам», сделать его слишком ласковым. Или если у нее просто не будет для этого ресурса.

В кого вырастают такие «недотроганные» дети?

Либо во взрослых, которые отчаянно гонятся за объятиями и теплом, либо в тех, кто живет на планете «я сам справлюсь, не нужны мне нежности». И те и другие, вырастая, ищут этот недополученный в младенчестве контакт. Ищут и пугаются, ищут и боятся потерять. Ищут в тех, кто так же, как когда-то мама, вовсе не способен его дать.

Или обрастают колючей броней, лишь бы никто не увидел, что там внутри.

Неудивительно, что такие люди довольно часто притягиваются друг к другу и становятся парами.

Почему у пары нет телесного контакта?

Прикосновения и объятия помогают вырабатывать окситоцин и снижают уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому так важно, чтобы телесный контакт у нас был не только в раннем возрасте. Но в жизни многих пар его, наоборот, почти нет. Почему так происходит?

У партнеров, по их словам, ни на что нет времени и сил. Хотя именно объятия (опять же за счет снижения уровня кортизола) могут помочь им справиться с жизненными обстоятельствами.

Женщина становится матерью и как будто перестает быть партнером: «У меня ребенок, сейчас не до этих глупостей». Так из пары может пропасть не только обычная тактильность, но и секс.

В привычной картине мира партнеров телесный контакт просто не существует. Чаще всего это случается, если их родители не проявляли и не проявляют при детях нежность по отношению друг к другу: не обнимаются, не касаются, не выражают жестов поддержки. Ведь именно родительская модель взаимодействия — наша базовая настройка.

Как вернуть отношениям тактильность?

Женщины часто жалуются: «Я хочу обниматься, а он против «телячьих» нежностей». И это не редкость: у меня была клиентка, которая инициировала секс с мужем только ради объятий после него. Давайте разберемся, что можно сделать, если вы хотите телесного контакта, а партнер — нет.

Наладьте контакт со своим телом

Как часто у вас происходит контакт с вашим телом? Не когда вы перед сном быстро мажете кремом лицо, а когда вдумчиво касаетесь каждого сантиметра своей кожи, изучая его? Посвятите этому занятию ближайший вечер и не забудьте поставить таймер. Кому-то становится скучно уже через пару минут — это серьезный повод задуматься и сделать эту технику частью ежедневной рутины.

Вы удивитесь, как начнет меняться качество вашей жизни. Тратя всего 15 минут, но каждый день, вы улучшите отношения с вашим телом, вашу сексуальность и общее эмоциональное состояние.

Объясните партнеру ценность его прикосновений

Расскажите ему, почему вам и вашей паре в целом так важен телесный контакт. Это может быть не совсем очевидно — вдруг ваш партнер просто не догадывается, какую ценность для вас имеют объятия? Только делайте это в формате «я-сообщений». Вместо «Петя Машу все время обнимает, почему ты меня не можешь?» лучше прозвучит «Я бы хотела, чтобы ты обнимал меня чаще. Так я чувствую себя под защитой».

Попробуйте найти точку контакта с партнером

Что это значит? Если вам достался партнер с планеты «тактильность под запретом», строить с ним более телесные отношения придется с нуля и очень медленно. И начать лучше с малого — лежать рядом, слегка касаясь друг друга, делать по очереди массаж или чуть больше уделять времени прелюдии. Главное, чтобы в эти минуты вы были включены в процесс и не торопили события.

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