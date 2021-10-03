Надгробный камень Гоголя: почему он установлен на могиле Булгакова

У двух главных русских писателей-мистиков — Михаила Булгакова и Николая Гоголя — было много общего. Несмотря на то, что жили авторы с разное время, надгробие у них одно — камень под названием «Голгофа».

Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью

Вообще истоки булгаковской мистики надо искать именно в произведениях Гоголя. Михаил Афанасьевич был страстным поклонником творчества Николая Васильевича и всячески старался ему подражать. Известно, например, что Булгаков сжег в печи самые первые, черновые зарисовки романа о Сатане. Но, правда, делал он это не с таким порывом и безрассудством, как его великий предшественник, так как оставил корешок от уничтоженной рукописи. Он проявил такую осмотрительность для того, чтобы можно было доказать своим знакомым, что, дескать, роман-то был: вот, видите, остатки букв на обожженных страницах.

Даже поверхностный анализ творчества Булгакова позволяет осознать, какое влияние оказал на него Гоголь: заглавный герой «Мастера и Маргариты» очень по-гоголевски сжигает роман о Понтии Пилате, в малой прозе Михаил Афанасьевич периодически фантазирует на тему жизни Чичикова в Советской России, булгаковская нечисть тоже одновременно и смешна, и жутковата.

Известно, что в годину испытаний отчаявшийся Булгаков, предчувствуя скорую смерть, обращался к памятнику Гоголю с просьбой: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!

» — писал он в смятении чувств.

Учитель услышал. Учитель укрыл.

Голгофа

Гоголь сам себе выбрал надгробие. Оказавшись в Крыму, он нашел небольшой, довольно неброский камень неправильной формы. Из-за определенного сходства очертаний с горой, на которой распяли Иисуса Христа, богатый на глубокое религиозное чувство писатель назвал его «Голгофой».

Гоголевское желание оказалось исполнено: после смерти писателя этот камень был установлен на его могиле близ Даниловского монастыря. Спустя примерно 80 лет, во времена правления Сталина, началась кампания по уничтожению церквей в столицах, которая затронула и усыпальницу Гоголя. Монастырь был снесен, кладбище сровняли с землей. Могилы известных и значимых для страны людей было решено перенести.

Захоронение Гоголя было потревожено, гроб извлекли из земли и перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Кстати, именно с этим событием связана череда популярных легенд о смерти писателя. Утверждают, якобы, что тело было найдено в нестандартной позе, что свидетельствует о том, что Гоголя похоронили живьем. Или есть предание про то, что кто-то выкрал череп писателя. Кстати, такое действительно какое-то время практиковалось. Известно, например, что так был украден череп Шиллера. В случае с Гоголем и его могилой, впрочем, это не более чем слухи.

После эксгумации тело было перезахоронено на Новодевичьем кладбище, где и покоится в настоящий момент. Но вот камень-голгофу в один момент решили выбросить из-за визуальной невзрачности и малых размеров. Вместо строгого и оригинального надгробия, выбранного самим писателем, власти установили в изголовье могилы очень помпезный памятник с надписью «Николаю Гоголю от советского народа». Примечательно, что чехарда надгробных камней гоголевской могилы этим не закончилась: в постсоветское время и этот памятник был снесен и заменен на другой, политически нейтральный.

Смерть Мастера

Весной предвоенного сорокового года не стало Михаила Булгакова. Тело его было кремировано, но прах было решено захоронить на том же Новодевичьем кладбище.

Безутешная вдова писателя долгие годы не могла подобрать надгробия, достойного ее мужа. Осмысляя, как бы лучше увенчать память усопшего, она близко сошлась с кладбищенскими работниками. И каково же было ее удивление, когда однажды, оказавшись, в сторожевой бытовке, она увидела там ту самую голгофу, венчавшую надгробие любимого автора ее мужа. Во время демонтажа камень изрядно пострадал: с него свалили крест и сбили строку из Евангелия, но он остался узнаваем. Вдова Булгакова, Елена Сергеевна, описала необычные события того дня следующим образом:

«Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши – достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, – я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской на мой вопрос, объяснил, что это – Голгофа, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили».

И так вышло, что давнишняя мольба Булгакова оказалась воплощена в жизнь. Учитель в пугающе прямом смысле этого слова укрыл его своей шинелью. Их могилы покоятся на одном кладбище, расстояние между ними не более пары десятков метров. Посмертные судьбы двух русских писателей сошлись на одном невзрачном камне. Мистика, сосредоточенная в их бессмертных произведениях, связала их воедино чуть видной, но невероятной, причудливой и таинственной нитью. А если вдуматься – разве могло случиться иначе с мастерами русской потусторонней прозы?

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