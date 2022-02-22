Какой станет Россия через 100 лет: мнение экспертов

Безусловно, XXI век — время коренных изменений для жителей планеты Земля. Конечно, делать точные прогнозы на целых 100 лет довольно сложно, тем не менее многие эксперты пытаются рассчитать, какие сюрпризы может преподнести XXI столетие и будут ли они приятными. И какая участь ждет Россию?

И снова о потеплении

Все помнят аномальную жару, накрывшую Россию летом 2010. Так вот, американская группа NOAA Climate Attribution изучила причины. В своих исследованиях американцы также «заглянули и в будущее». Используемые климатические модели показали, что если концентрация парниковых газов будет неуклонно расти, то уже к концу XXI века риск наступления экстремальной жары в РФ возрастет в десять раз.

При дальнейшем увеличении среднегодовой температуры в России может полностью исчезнуть тундра. Русские будут чаще страдать от малярии, кишечных инфекций, астмы и респираторных болезней, что приведет к определенным изменениям в системе здравоохранения.

Из-за таяния вечной мерзлоты большие территории могут оказаться попросту непригодными для жизни. Но у этого процесса есть и благоприятные стороны: зимы станут менее суровыми, а число плодородных земель увеличится.

Универсальные переводчики повсюду

В результате гонки между компаниями DARDA и Google будут созданы мини-компьютеры, которые будут «понимать» человеческую речь и «говорить» на различных языках.

Современные онлайн-переводчики далеки от идеала. Давно существуют проекты по разработке контактных линз с интернет-соединением, которые будут отображать субтитры, переводя незнакомый текст из веб-сайтов, фильмов и любой виртуальной среды.

Эти технологии значительно ускорят бюрократические процедуры в бизнесе и правительстве, облегчат путешествия для простых россиян, позволив легко общаться в незнакомой стране и заводить себе новых друзей.

Альтернативные источники энергии

При текущем потреблении ископаемых ресурсов такие ведущие страны, как США, Россия и Китай, ощутят энергетическую проблему уже к концу XXI века. Этот кризис давно очевиден для всех, особенно это заметно по странам Европы. Разработки, связанные с переходом на альтернативные энергоресурсы, хоть и ведутся, но все еще безуспешно.

Но если посмотреть дальше, то по оценкам Вагита Алекперова, главы компании «ЛУКойл», Россия обладает мощным ветровым потенциалом. При надлежащем стимулировании со стороны государства и грамотном подходе можно свободно получать 10% всей энергии из ветра. И стоит обратить внимание на европейский опыт — поучиться на чужих ошибках.

Внедрение этих проектов рано или поздно уменьшит цены на энергоносители и улучшит состояние экологии. Также будут решены проблемы жителей отдаленных районов и сел, подключение которых к центральным газовым сетям или электромагистралям сейчас невозможно.

Возможно, новый виток колонизации?

По мнению ученого Джоэла Коэна, уже к 2050 году число людей, проживающих в городах, вырастет до 6,3 миллиарда. В первую очередь, это коснется развитых стран с огромными территориями. Так как незанятых участков суши практически не осталось, может возникнуть необходимость в дальнейшей колонизации: сначала в сторону Мирового океана, а потом и в космос.

В России еще достаточно территорий для внутреннего освоения, а из-за глобального потепления их число может еще и вырасти (за счет областей около Белого и Карского морей, а также части Сибири).

Тем не менее, уже к 2040 году правительство РФ планирует развернуть на Луне первую обитаемую базу с возможностью добычи полезных ископаемых. Проект будет включать в себя три этапа: от банальной разведки до строительства на Луне астрономической обсерватории и объектов для мониторинга Земли. При успехе этого мероприятий новые лунные проекты будут реализовываться каждые 3-4 года.

Рост преступности

Из-за высоких темпов урбанизации города буду «раздуваться», как воздушный шар, хотя уже сейчас в Колумбийском центре по международному разрешению говорят, что современные мегаполисы слишком «хаотичны».

Традиционные механизмы по урегулированию внутренних конфликтов утратят свою эффективность. Яркие пример – многие африканские города, где правительство либо еще как-то контролирует ситуацию, либо же полностью утратило над ней контроль.

Рост преступности заставит Россию ужесточить уголовное законодательство, увеличить число тюрем и в корне изменить структуру правоохранительных органов. Пожизненное заключение станет основным наказанием. При неэффективности этих мер может быть снова введена смертная казнь.

Технологический бум

Развитие технологий коснется буквально всех отраслей. Американская консультационная компания Global Business Network составила подробный отчет, где говорится, что роботизация к концу XXI века поглотит большую часть ручной работы.

Тотальная автоматизация сильно изменит рынок труда в РФ. Эксперты прогнозируют, что 60% россиян перейдут в сферу информационных технологий и обслуживания, в то время как лишь 10% останутся работать в промышленности и сельском хозяйстве.

Менее глобальные изменения коснутся генной инженерии, текстильной и компьютерной промышленности. Россияне больше не будут удивляться огромным помидорам, гибридным видам животных или самоочищающейся одежде. К концу века станут реальностью и массовые космические путешествия, так как их стоимость будет равна билету для кругосветного путешествия. Уже сейчас этот проект разрабатывается при совместном участии NASA и европейского ESA.

Новые требования к медицине

Недавно в России узаконили биомедицинские клеточные продукты. Благодаря этой технологии ученые смогут восстанавливать обожжённую кожу, лечить сложнейшие онкологические болезни и вставлять искусственные хрящи. В конце XXI века врачи планируют полностью отказаться от донорских органов, заменив их клонированными аналогами.

Развитие наномедицины приведет к открытию лекарств от СПИДа, рака и сердечнососудистых болезней. Потребуется больше специалистов для лечения ожирения и депрессий, так как большинство профессий будущего будет связано с интеллектуальной работой при минимуме физнагрузок.

Из-за ухудшения экологии многие эксперты прогнозируют появление новых болезней и вирусов. С ними нужно будет быстро бороться для исключения риска пандемии, превосходящей по числу жертв «черную смерть», «испанку» и даже Covid-19.

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