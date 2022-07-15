Аарон Роуз Филипп: первая чернокожая трансгендерная модель с ограниченными возможностями здоровья

На данный момент мы видим, как мир бодипозитива шагает вперед семимильными шагами. Если раньше женщина размера 50+ казалась чем-то невозможным для мира высокой моды, то теперь модели plus size стали для нас новой нормой, больше не являясь чем-то необычным.

Однако, удивить общественность все равно можно. И одной из самых необычных моделей является Аарон Филипп. Ведь она — первая темнокожая трансженщина-модель в инвалидном кресле. Она доказала — что ОВЗ — это не приговор. И что с любым цветом кожи и любыми особенностями можно идти вперед, добиваясь своих целей.

Аарон родилась с детским церебральным параличом, и из-за заболевания дочери семье пришлось переехать из Антигуа в Нью-Йорк, дабы получить квалифицированную помощь. К большому сожалению, лечение было очень дорогим: родители девочки не справлялись с значительными материальными тратами и даже не могли платить за съемное жилье, поэтому девочка жила в приюте для бездомных.

Впрочем, несмотря на трудности Аарон росла очень позитивным человеком, жаждущим социализироваться. Она вела свои блоги, писала мемуары и никогда не стеснялась рассказывать о себе незнакомым людям.

Модельная карьера у девочки началась внезапно. В 2017 году она наобум написала пост в твиттере о том, что ей очень хотелось бы попробовать себя в качестве модели.

И кто же знал, что именно эта запись станет вирусной? Более 100 тысяч лайков, 24 тысячи репостов — стало очевидно, что Аарон точно заметят.

Уже спустя несколько месяцев девушка поучаствовала в первой фотосессии, а спустя год стала моделью в агентстве, которое до этого работало с самой Наоми Кэмпбелл и Тайрой Бэнкс.

Предложений сыпалось и правда немало. Девушку часто звали сниматься для интернет-каталогов одежды на тот же самый Asos, она была одной из ведущих моделью для коллекций H&M. Благодаря своему легкому характеру, модель смогла обрести немало полезных знакомств и даже самостоятельно организовывала свои съемки и сложные переезды.

Результат был поразителен. Рекламные кампании с лицом Аарона были развешаны по всему Нью-Йорку, девушка снялась в клипе Майли Сайрус. Ее поддерживали, ею восхищались.

Аарон честно говорит, что для нее моделинг — это возможность прокричать, сказать о тех проблемах, с которыми сталкиваются множество женщин. Вспомним хотя бы Наоми Кэмпбелл, которая на заре своей карьеры тоже сталкивалась с расизмом. И неудивительно, что далеко не каждая личность способна справиться с рядом тех проблем, с которыми сталкивается каждая модель.

Буллинг, расизм, постоянный негатив и обидные комментарии — конечно, с таким сталкивается и Аарон. Но по ее словам, она только в начале своего большого пути и поэтому все ее достижения еще удивят мир моды.