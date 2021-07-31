10 самых опасных в мире дорог

Древняя мудрость гласит: «Путь к вершине проложен по бездорожью». Чтобы достичь вершины мастерства надо проехать по дорогам, по которым никто до вас не ездил.
Правда, путь этот очень опасен и полон неожиданностей. В случае неудачи можно отправиться в Мир иной. Поездка на машине по самым опасным дорогам в мире – это не воскресная прогулка в городском парке.
Дикая природа не прощает ошибок.
Десять дорог, от которых вам следует держаться в стороне
# 1 Северная дорога Yungas | Боливия
Дорога в Бразилии
# 2 Атлантический океан | Норвегия
Дорога по океану в Норвегии
# 3 Дорога в Пакистане
Дорога в Пакистане
# 4 Тоннели Гуолянга | Китай
Дорога в тоннелях
# 5 Шоссе Джеймс Дальтон | Аляска
Шоссе Джеймс Дальтон
# 6 Перевал в Дедском ущелье | Марокко
Перевал в Дедском ущелье
# 7 Пасубио | Италия
Пасубио
# 8 Сычуань-Тибетское шоссе | Китай
Тибетское шоссе Сычуань
# 9 Ущелье Тароко | Тайвань
Ущелье Тарокко
# 10 Гималайские дороги | Гималаи
Гималайские дороги | Гималаи
Источник : https://sreda.temadnya.com/2268877492131203931/
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи и показать фото одной из опаснейших дорог у нас в Грузии в районе Сванетии :
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