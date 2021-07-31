10 самых опасных в мире дорог

Древняя мудрость гласит: «Путь к вершине проложен по бездорожью». Чтобы достичь вершины мастерства надо проехать по дорогам, по которым никто до вас не ездил.

Правда, путь этот очень опасен и полон неожиданностей. В случае неудачи можно отправиться в Мир иной. Поездка на машине по самым опасным дорогам в мире – это не воскресная прогулка в городском парке.

Дикая природа не прощает ошибок.

Десять дорог, от которых вам следует держаться в стороне

# 1 Северная дорога Yungas | Боливия

Дорога в Бразилии

# 2 Атлантический океан | Норвегия

Дорога по океану в Норвегии

# 3 Дорога в Пакистане

Дорога в Пакистане

# 4 Тоннели Гуолянга | Китай

Дорога в тоннелях

# 5 Шоссе Джеймс Дальтон | Аляска

Шоссе Джеймс Дальтон

# 6 Перевал в Дедском ущелье | Марокко

Перевал в Дедском ущелье

# 7 Пасубио | Италия

Пасубио

# 8 Сычуань-Тибетское шоссе | Китай

Тибетское шоссе Сычуань

# 9 Ущелье Тароко | Тайвань

Ущелье Тарокко

# 10 Гималайские дороги | Гималаи

Гималайские дороги | Гималаи

Источник : https://sreda.temadnya.com/2268877492131203931/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи и показать фото одной из опаснейших дорог у нас в Грузии в районе Сванетии :

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43474840953/)

Бесплатная медицина в СССР»: сколько за неё «платили» советские гражданане (https://otari.mirtesen.ru/blog/43985120750/)

«Газенваген» Сталина — «гениальное» изобретение душегубки прославленным сталинским палачом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43193573362/)