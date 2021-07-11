За что балерина Павлова заплатила Мариинскому театру и другие малоизвестные факты о великой танцовщице

Подлинная биография великой русской балерины известна лишь ей самой. В своих мемуарах Анна Павлова, главным образом, рассказывает о своем самом большом вдохновении — о балете, умалчивая многие подробности личной жизни. Так, в написанной ею автобиографии практически нет воспоминаний о детстве, родителях или частых визитах в Мариинский театр, которые привили маленькой Анне любовь ко сцене.







Анна Павлова — смесь таланта, упорства и труда

Анна Павлова в детстве / Фото: 24smi.org



Твердое намерение посвятить свою жизнь балету у Ани возникло после просмотра премьеры постановки "Спящая красавица" Петипа в девятилетнем возрасте.



От слишком болезненной и невзрачной Павловой не ожидали больших свержений. Да и то, что этот "хрупкий сосуд" выдержит суровую школу танца в Императорском балетном училище, многие не могли представить.После того, как девочку зачислили, она попала под творческую опеку Екатерины Вазем и Александра Облакова. Позже Александр Облаков говорил:





«Никакой учитель не сотворит чуда, никакие годы занятий не сделают хорошего танцора из бесталанного ученика. Можно обрести определенные технические навыки, но никто никогда не сможет "обрести исключительный талант"».





Именитый педагог не называл Павлову своей ученицей, отмечая, что ее единственным учителем был Бог.



Трудности на пути к мечте

Анна Павлова в образе «Умирающего лебедя» / Фото: https://afisha.london



В начале XX века эталоном идеальных балетных форм считали итальянку Пьерину Леньяни, которая отличалась крепким телосложением и хорошо развитой мускулатурой. Юная Анна была до того тощей, что в училище одноклассницы ее называли никак иначе как "швабра".



Павлова соблюдала строгий белковый рацион, пила рыбий жир и старалась нарастить мышечную массу. Не губить свою нежную женственную фигуру будущую приму убедил педагог и хореограф Императорского балетного училища Павел Герт. Он сумел разглядеть истинную природу ее таланта, которая заключалась не в силе ног, а в нежности души.







Балерине пришлось выплатить баснословную неустойку за разрыв контракта с Мариинским театром

Всю свою жизнь Анна Павлова посвятила балету / Фото: www.gastronom.ru



Биографы Анны Матвеевной называют сумму нестойки в 21 000 рублей. К слову, месячная зарплата, например, учителя средней школы в те времена составляла 85 рублей.



Многие считают, что танцовщица покинула родную сцену "Мариинки" ради гастролей в США. Если это была главная причина, то ее можно назвать крайне резонной, ведь за океаном Павлову ждал настоящий успех.



Легендарный американский продюсер Сол Юрок назвал дебют Анны Павловой в Нью-Йорке днем зарождения американского балета.





Любовь, пронесенная сквозь года



Несмотря на блистательный успех на сценах самых престижных мировых театров, Анна Павлова была глубоко несчастлива в делах сердечных. На заре своей карьеры балерина отказывала настойчивым поклонникам, однако за кулисами ходили сплетни о ее близких отношениях Виктором Дандре.



Анна Павлова и Виктор Дандре / Фото: www.gastronom.ru



Аристократ был настолько очарован неприступной красотой девушки, что заслужил право называть себя покровителем Павловой. Высокое положение Дандре не позволяло вывести их отношения на серьезный уровень. Их симпатия была очевидна, но Павлова понимала, что стать женой представителя высшего она не может и не хочет. Между золотой клеткой и свободой балерина выбрала последнее.



Анна Павлова и Михаил Фокин в постановке «Арлекинада» / Фото: www.liveinternet.ru



Но долго жить без поддержки Анне не пришлось: в ее жизни появился режиссер ее главного танца Михаил Фокин. Именно он поставил для Павловой "Умирающего лебедя". Хореограф вдохнул новую жизнь в танцовщицу и стал одним из немногих доверенных лиц женщины.



Анну Павлову и Чарли Чаплина связывала тесная дружба / Фото: twitter.com



Восстановление примы в Мариинском театре произошло после ее знакомства с французским композитором Камилем Сен-Сансом и актером Чаплином во время зарубежного турне. У Павловой завязался платонический роман с обоими мужчинами, который вскоре перерос в крепкую дружбу.



Международная слава принесла Анне Матвеевной многое, но та все еще мечтала о простом женском счастье. Ее чувства неизбежно возвращались на родину, а точнее — к Виктору Дандре.





Когда аристократ попал за решетку за неуплату долгов, Павлова подписывала выгодный контракт с иностранным агентством "Брафф". Балерина выплатила долги бывшего любовника и перевезла его в Париж. Некоторые источники утверждают, что пара тайно обвенчалась в 1911 году.



Анна и Виктор прожили вместе до самой кончины балерины / Фото: www.superstyle.ru



Позже Павлова поселилась в роскошном особняке в Англии, где основала собственную труппу и стала владелицей камерного театра в Лондоне. Поскольку муж занимался всеми домашними делами, Анна могла посвятить себя творчеству.



Со временем чувства балерины к Дандре угасли. Практически каждый день их совместной жизни омрачали скандалы с битьем посуды и слезами женщины. Виктор сохранял спокойствие во время истерик танцовщицы, поскольку был искренне благодарен и влюблен в Анну. Свои чувства он пронес вплоть до внезапной смерти Павловой в 1931 году, а затем вылил в текст, написав несколько книг о своей жизни с великой русской балериной.





Анна Павлова и ее экзотические домашние любимцы



Обустраиваясь в холодном Лондоне, Павлова пыталась наладить там настоящий уют, поэтому развела настоящий зверинец. Кроме ее любимых кошек и собак, в особняке обитали ручные голуби, фламинго, павлины, лебеди и другие экзотические птицы.





Великая балерина со своим любимым питомцем / Фото: moiarussia.ru



Одним из самых любимых у Павловой был белоснежный лебедь-шипун по кличке Джек. Только хозяйке птица позволяла брать себя на руки, кормить хлебом из рук и с удовольствием позировала с Павловой в объективе фотографов.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100721/50356/





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