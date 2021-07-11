В Мексике два НЛО вылетели из жерла действующего вулкана Попокатепетль

Фото из открытых источников

О том, что под землей находятся базы пришельцев говорят многие уфологи. Некоторые НЛО попадают туда сквозь разветвленную сеть тоннелей, а некоторые способны проходить сквозь жерла действующих вулканов, благо кроме них туда никто не сунется, а у людей нет таких технологий, способных повторить подобный трюк.

Фото из открытых источников

Известный уфолог Скотт Уоринг сообщил об очередном подобном инциденте, во время которого в Мексике камера наблюдения в прямом эфире зафиксировала вылет двух НЛО из жерла действующего вулкана Попокатепетль. Но и это еще не все, появляется третий НЛО, пролетающий над вулканом. Уоринг считает, что это не может быть самолетом, так как они не летают над активными вулканами.

На видео два светящихся НЛО вылетают из жерла вулкана и выстреливают вверх. Уфолог обращает внимание, что в уже течение десяти лет получает информацию о наблюдениях НЛО, влетающих и вылетающих из этого вулкана. Он уверен, что на глубине 5-6 километров находится база инопланетян, однако, не поясняет, на основании чего у него такие выводы.

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