Шариковый автомат Толстопятовых - в чем уникальность оружия, созданного лидером легендарной советской банды

Одной из самых легендарных банд Советского Союза была банда братьев Толстопятовых из Ростова-на-Дону. Уникальна она была не только своей неуловимостью (действовала с 68-го по 73-ий год), но и отличной оснащенностью, выучкой людей. Кроме того, бандиты использовали оружие только своего собственного изготовления. Одним из самых уникальных изобретений братьев Толстопятовых был шариковый автомат.

Вообще, идея автомата принадлежит, скорее всего, младшему из братьев - Вячеславу. Несмотря на молодость, это был очень умный, начитанный, технически подкованный человек. По воспоминаниям следователей, допрашивавших Вячеслава уже после поимки бандитов, они были впечатлены вежливостью и живым умом парня. Кстати, именно младший Вячеслав и был главарем банды.

Так вот, что представлял из себя автомат Толстопятовых? Если не вдаваться в дебри технических подробностей совсем уж глубоко, то это было оружие, стреляющее специально созданной под него пулей (шариками диаметром 7,98 мм). Автомат имел магазин на 20 шариков. Шарики с легкостью пробивали, например, дверцу автомобиля, поэтому можно сказать о том, что оружие имело достаточно высокую мощность для изделия кустарного производства. Длина автомата составляла 655 мм. Кроме того, автомат Толстопятовых мог складываться, и тогда его длина была равна 345 мм.

Уникальность оружия была в первую очередь в том, что Вячеславу в кустарных условиях удалось создать автоматическое оружие высокого качества, плюс мощную пулю к нему. По тем временам это было дело неслыханное. Если же говорить о ситуации с оружием в банде Толстопятовых в целом, то там были и другие очень интересные образцы, среди которых можно отметить и пистолеты-пулеметы, и револьверы. Даже собственные бронежилеты были. Кроме того, было найдено множество чертежей еще нереализованных проектов.

Самодельное оружие братьев Толстопятовых. Источник фото: https://123ru.net/mix/193178580/

Что касается самой банды, то в 1973-ем году она была разгромлена: частью перебита при задержании, частью арестована. Поскольку на ее счету были тяжелые преступления, то лидеры банды в 1975-ом году были приговорены к высшей мере наказания, что и было исполнено.

Примечателен один интересный факт - в 1972-ом году в газету "Комсомолец" пришло письмо. Написавший его называл себя главарем банды и предлагал в обмен на место в каком-нибудь "секретном оружейном НИИ" или конструкторском бюро сдать своих товарищей. Также к письму было приложено описания этого самого автомата Толстопятовых и разного рода техническая информация по поводу оружия. Писавший также упомянул, что он находится "на пороге открытия мирового значения"... В общем, в редакции газеты посчитали все это бредом умалишенного и о письме благополучно забыли. Можно сделать вывод, что писавшим был этот самый Вячеслав. В 72-ом году дела банды уже шли не очень хорошо, дисциплина стала хромать и было очевидно, что рано или поздно на одном из дел случится "прокол". Возможно, Вячеслав предчувствовал это и хотел "умыть руки".

Владимир и Вячеслав Толстопятовы. Источник фото: https://smeshnoj.ru/blog/?t=Ростов-на-Дону

Как все-таки складывается иногда судьба у людей... Не пойди Вячеслав Толстопятов по кривой дорожке криминала, он мог бы стать знаменитым оружейником, хоть какую-то пользу своей стране принести.

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