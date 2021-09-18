Отрывок из книги Виктора Меньшова и Елены Филяковой "Русские провидцы и предсказатели"

Матушка, казалось, знала все события наперед. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорбей и печалей приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их.

Зинаида Жданова.

Матрёна Димитриевна Никонова родилась 22 ноября 1881 года в Тульской губернии. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижни-цы V века, память которой празднуется 9 (22) ноября. Когда священник, опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Это подтвердил и сельский священник отец Василий, славившийся среди прихожан как праведник и блаженный. Отец Василий сразу понял, что это знамение, свидетельствующее о богоизбранности младенца. Он сказал:

– Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят. Девочка эта Господом дарована. Это дитя встанет на мое место. Слепая, она будет видеть то, что не дано зрячим, и предскажет мою кончину.

Так впоследствии и получилось. Однажды ночью Матронушка вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и испуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то оказалось, что он действительно только что скончался.

...

Лишив Матрону зрения, Господь дал ей зрение духовное. Но и об окружающем мире Матрона имела на удивление точное представление, хотя слепой родилась. Она могла легко перечислить все иконы в храме, рассказать о них, хотя, никогда эти образа не видела.

Как-то Зинаида Жданова, оставившая обширные воспоминания о Матроне, в разговоре посочувствовала ей, пожалев, что не видит она окружающей красоты мира. Матрона кротко улыбнулась и ответила так:

– Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную: горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек.

Еще только началась Первая мировая война, а Матрона уже предсказала революцию и черные дни России. Она часто рассказывала о том, как «будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Она говорила:

– Будут злые времена, народ обезумеет, будут хватать чужое добро, отбирать землю, грызться друг с другом из-за этого, как собаки из-за кости. Потом побегут все кто куда, бросят все. Земля никому не нужна будет, на земле трудиться надо, а трудиться народ разучится, отобранное пропьет-прогуляет, а вернуть не сможет, разучится работать...

Революция грянула...

В эти трудные времена Матрона, как могла, вразумляла, наставляла приходивших к ней за советом и утешением. Когда спрашивали ее, как жить дальше во времена насилия и безбожия, она отвечала:

– Враг наступает – молитесь, молитвой все спасены будем. Враг на левом плече, а на правом – ангел, и у каждого своя книга: в одну записываются наши грехи, в другую – добрые дела. Крестным знамением спасайтесь, защищайтесь крестом, молитвою и святой водой, – наставляла Матрона, – креститесь, крест – такой же замок, как на двери.

Блаженная наставляла не осуждать ближних:

– Зачем осуждать других людей? Думай о себе чаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков? Терпите. Если старые и больные или кто из ума выжил обидят вас словами или чем еще, не слушайте слов, а помогите им, чем можете. Больным и убогим нужно помогать, чем только возможно и прощать им, что бы они ни говорили или ни делали.

– Как же Господь допустил безбожие на Руси? – вопрошали ее верующие. – Столько храмов закрыли! Все церкви порушили, утварь церковную забрали, оклады с образов ободрали.

– Народ одурманили, легкой наживой поманили, – говорила она, – скоро в храмы ходить будет некому, служить будет некому. Раньше люди веровали, молились, кресты носили, иконы в каждом доме в красном углу стояли, дома освящены были, образом Божьим защищены. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь люди от Бога отрекаются, безверием похваляются, вот бесы не только что в дома, в людей вселяются.

Не выдержали искушения и братья Матроны – оба вступили в партию, публично отказались от Бога, стали сельскими активистами, сами церкви закрывали, к безбожию призывали. Известная всем в округе сестра их, много лет кормившая всю семью, стала обузой, боялись братья, поскольку народ к ней шел и ехал и в эти годы. В 1925 году они отвезли ее в Москву к дальним родственникам, с глаз долой.

Почти 30 лет прожила, а точнее проскиталась по чужим углам блаженная Матрона. В Москве прожила она до самой кончины, город этот сразу же полюбила, называла Москву «святым городом, сердцем России». Жизнь Матроны в Москве – череда бесконечных скитаний из угла в угол, из комнатушки в комнатушку. Жили тогда тесно, так что ютиться Матроне приходилось в буквальном смысле по углам, по прихожим и чуланам. К тому же жила она в Москве без прописки, что было чревато серьезными последствиями для дававших ей приют людей. За это могли арестовать и сослать в места далекие не только саму Матрону, но и тех, кто приютил ее. Спасала блаженную и приютивших ее людей прозорливость Матроны. Она внутренним зрением предвидела беду и всегда успевала вовремя съехать. Приходили ее арестовать, а слепой старушки и след простыл.

Вот что рассказывала о том, как тяжело порой приходилось Матроне, Зинаида Жданова, у которой впоследствии долго жила блаженная:

«Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике – густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: «Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме и что с ним – неизвестно, а у нас – две комнаты в теплом доме, сорок восемь квадратных метров, отдельный вход; почему же вы не попросились к нам?» Матушка тяжело вздохнула и сказала: «Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели»».

В доме на Арбате, в Староконюшенном переулке, в старинном деревянном особняке, в квартире бывшей своей односельчанки Е. М. Ждановой, прожила Матрона с 1942 по 1949 год. Здесь она обжилась, собрала множество икон: три угла в квартире от пола до потолка были увешаны иконами.

Многие люди, давшие приют Матроне, были позже арестованы, сосланы. Зинаида Жданова была осуждена за участие в религиозно-монархической группе.

Однажды был случай, когда в милицию кто-то написал донос, что в квартире Ждановых проживает без прописки слепая старушка, которая ведет религиозную пропаганду, незаконно лечит и прорицает. Участковый прочитал донос и отправился по адресу. Матрона была дома, вела себя спокойно. Когда участковый потребовал у нее документы, велев собираться в отделение, Матрона сказала:

– Я-то соберусь. Мне собраться – себя с кровати поднять. А вот ты лучше бы скорей домой бежал, у тебя там беда случилась. Не стой! Беги! За мной после придешь. Куда от тебя слепая старуха денется?

Участковый, сам не зная почему, послушался совета и поехал домой. Оказалось, что от неосторожного обращения взорвался керогаз, его жена получила сильные ожоги и лежала без сознания на полу. Участковый подхватил ее и отвез в больницу. К счастью, он успел вовремя, врачи сказали, что еще немного и спасти женщину не удалось бы.

Когда участковый вернулся на службу, начальник спросил его:

– Ты привез слепую старуху, которая без прописки живет?

Участковый ответил, что эта старушка спасла жизнь его жене и что он ни за что не сделает зла слепой провидице. Начальник выслушал рассказ участкового и молча порвал донос. Так, говорят, и жила столько лет старушка у Ждановых, и никто ее не трогал.

Та же Зинаида Жданова рассказывала удивительный случай о прозорливости и внутреннем видении Матроны:

«Матушка была совершенно неграмотная, а все знала. В 1946 году я должна была защищать дипломный проект здания Министерства военно-морского флота, (я тогда училась в Архитектурном институте в Москве). Мой руководитель, непонятно за что, все время меня преследовал. За пять месяцев он ни разу не проконсультировал меня, решив «завалить» мой диплом. За две недели до защиты он объявил мне: «Завтра придет комиссия и утвердит несостоятельность вашей работы!» Я пришла домой вся в слезах: отец в тюрьме, помочь некому, мама на моем иждивении, одна надежда была – защититься и работать.

Матушка выслушала меня и говорит: «Ничего, ничего, защитишься! Вот вечером будем пить чай, поговорим!» Я еле-еле дождалась вечера, и вот матушка говорит: «Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, посмотрим творения великих мастеров.» И начала перечислять улицы, здания! Остановилась: «Вот палаццо Питти, вот другой дворец с арками, сделай так же, как и там – три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда».

Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В десять часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и говорят: «А что, ведь проект получился, отлично выглядит – защищайтесь!»»

Зинаида Владимировна Жданова так описала блаженную:

«Кто такая была Матронушка? Матушка была воплощенный ангел-воитель, будто меч огненный был в ее руках для борьбы со злой силой. Она лечила молитвой, водой. Она была маленькая, как ребенок, все время полулежала на боку, на кулачке. Так и спала, по-настоящему никогда не ложилась. Когда принимала людей, садилась, скрестив ножки, две ручки вытянуты прямо над головой пришедшего в воздухе, наложит пальчики на голову стоящего перед ней на коленях человека, перекрестит, скажет главное, что надобно его душе, помолится. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила на приношения, которыми сама не могла распоряжаться. Была в послушании у злой Пелагеи, которая всем распоряжалась и раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть..

Матушка, казалось, знала все события наперед. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорбей и печалей приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений по ее молитвам было много. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, только вздыхает и молится ночи напролет. У нее на лбу была ямка от пальчиков, от частого крестного знамения. Крестилась она медленно, усердно, пальчики искали ямку.»

Слепая от рождения, она учила других зрению духовному, обезноженная, учила приходивших к ней идти по пути веры. Люди шли и шли, в день до сорока человек она принимала. И с каждым поговорить нужно, слово доброе молвить, выслушать терпеливо. За день она так уставала, что к вечеру слова не могла сказать. Лежала лицом к стенке, на кулачке и только тихо стонала.

Она не проповедовала, не поучала, только молилась и давала советы. И всегда говорила, когда ее слишком усердно благодарили:

– Бога восхваляйте, Он по моим молитвам помогает. Матронушка, что – Бог, что ли? Не Матронушка – Бог помогает!

По многочисленным свидетельствам блаженная Матрона, всегда добрая, воинственно и непримиримо отзывалась о колдунах и знахарях, говорила, что они с нечистой силой водятся, злом лечат.

Сохранилось много свидетельств о предсказаниях провидицы.

Как-то в доме, где она проживала, произошла шумная, многолюдная ссора. Матрона сидела тихо, потом вдруг кашлянула, а когда все обернулись к ней, сказала:

– Вы вот ссоритесь, браните друг дружку, а скоро друг о друге жалеть будете, потому как война скоро будет.

Было это в 1939 году.

О том, что будет большая война и много народа погибнет, Матрона накануне 1941 года говорила часто. Когда в начале 1941 года у нее спросила совета дальняя родственница: ей давали путевку, а она не хотела ехать зимой, Матрона посоветовала ей ехать, потому что потом отпусков долго не будет, будет война. Она же говорила, что Москву враг не тронет, она «погорит только немного», но наш народ все равно победит.

Когда началась война, Матронушка молилась беспрестанно. Она говорила, что невидимо бывает на фронтах, помогает, как может, нашим солдатам.

Люди шли и шли к Матроне, многих она исцелила, многим принесла облегчение. Как уже говорилось, лечила она молитвой. Иногда, рассказывают, «накладывала руки больному на голову и говорила: «Он, он, сейчас я тебе крылышки подрежу, повоюй, повоюй пока!» «Ты кто такой?» – спросит, а в человеке вдруг зажужжит. Матушка опять скажет: «Ты кто?» – и еще сильнее зажужжит, а потом она помолится и промолвит: «Ну, повоевал комар, теперь хватит!» И человек уходит исцеленный».

Она строго указывала посетителям, что лечиться нужно обязательно. Тело наше – домик, Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир.

– Что будет с нами? – спросили ее как-то перед войной.

– Жалко мне вас, – прослезилась вдруг Матрона. – До последних времен вам дожить суждено. Положат перед вами хлеб и крест и скажут вам: выбирайте. Что возьмете?

– Мы крест выберем, но только как же мы без хлеба жить будем?

– Помолимся, возьмем земельки, скатаем в шарики, опять Богу помолимся, съедим шарики и сыты будем!

Она часто говорила о временах неправедных.

– Что же нам делать? – спрашивали ее. – Что мы можем?

– Терпите, – отвечала Матрона. – Дитя вон возят в саночках, и нет у него никакой заботы. Господь сам все по времени обустроит.

В самые суровые времена у Матроны для каждого страждущего находились теплые слова, согревавшие душу. В дни демонстраций она просила всех на улицу не выходить, сидеть дома и закрывать окна, чтобы не впустить витающие на улицах полчища демонов. Уместно напомнить, что святые отцы называли человеческие чувства «окнами души».

Предсказывала и пророчествовала Матрона на протяжении всей жизни. Во время войны многие спрашивали о судьбе близких, находившихся на фронтах, или в оккупации. Матрона всем говорила о том, кто жив, а кто погиб. И никогда не ошибалась.

Умерла Матрона 2 мая 1952 года.

Вот какие засвидетельствованные любопытные предсказания были сделаны ей при жизни:

«Скоро всю 58 статью распустят, не будет, того, что было. После войны сначала уберут Сталина, потом после него правители будут один хуже другого. Растащат Россию. Вот товарищи, после войны, поездят по заграницам, разложатся и зубы сломают. Некоторые увидят, что хорошо, что плохо, что дальше жить по-прежнему – гибель. И появится в то время Михаил. Захочет он помочь, все изменить, перевернуть, но если бы он знал, что ничего не изменит. А только поплатится. Начнутся смуты, распри, пойдет одна партия на другую. Будет такое на малое время. Вздохнете, но малое. Все будет, и молебен на Красной площади, и панихиды по убиенном Помазаннике Божием и его семье. Потом придут прежние, и будет хуже, чем было! Жизнь будет все хуже и хуже.»

Последние годы жизни Матроны прошли на станции Сходня под Москвой. Время своей кончины она узнала за три дня, успела сделать все распоряжения. Исповедовавший ее священник заметил, что она очень волнуется. Он спросил:

– Неужели и вы смерти боитесь?

– Боюсь, – смиренно ответила Матрона. Перед смертью она всем наказывала:

– Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам.

Похоронили Матрону на Даниловском кладбище. Долгое время могилка ее была местом паломничества множества верующих и страждущих. В 1998 году останки ее были перенесены в Московский Покровский монастырь.

Покровский монастырь в Москве

2 мая 1999 года состоялось церковное прославление угодницы Божией. Вышло определение Патриарха Московского и всея Руси Алексия о канонизации в лике местночтимых святых блаженной Матроны Московской (Матроны Дмитриевны Никоновой, 1881–1952).

Сбылись ли ее предсказания?

А как вы сами думаете?

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