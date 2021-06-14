Модернизм VS Постмодернизм: 6 фактов о течениях в искусстве, которые критиковали на протяжении долгих лет

В переводе на произведения искусства модернизм можно рассматривать как от реализма Гюстава Курбе до экшн-живописи Джексона Поллока. Постмодернизм возник в середине ХХ века, примерно в 1950 году, и породил таких художников, как Жан-Мишель Баския.

2. Различные виды искусства

Японский пешеходный мост, Клод Моне, 1899 год. \ Фото: sniegopilys.lt.





Современное искусство и искусство постмодерна имеют много общего: обе эпохи не могут быть сведены ни к одной художественной форме или стилю, ни к одной теории. Скорее, эти две эпохи знамениты тем, что породили разные стили и представления об искусстве. Типичными художественными формами модернизма являются импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, но также и фовизм.

Цветы Энди Уорхола, 1964 год. \ Фото: tumgir.com.





В эпоху постмодерна появились новые формы искусства, такие как лэнд-арт, боди-арт, концептуальное искусство, поп-арт и многие другие. Этот диапазон искусства может быть продемонстрирован, например, картиной импрессиониста Клода Моне и картиной художника поп-арта Энди Уорхола. Оба в чём-то схожи по своему мотиву, технике, а также цветам, представлены совершенно по-разному.

3. Постмодернизм: Принципы

Композиция Проун, Эль Лисицкий, 1922 год. \ Фото: blogspot.com.





Пережив Просвещение в недавнем прошлом, видя прогрессирующую индустриализацию и растущий отрыв от художественных институтов, традиций и норм, модернизм особенно отличался бесспорной верой в прогресс. Художественно эта воля к дальнейшему развитию проявилась в графических экспериментах, а также в форме редукции, как, например, проявил её художник Эль Лисицкий.

Я делаю покупки, поэтому я..., Барбара Крюгер, 1987 год. \ Фото: google.com.





Именно книга Жан-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна» (1979) должна была положить конец этой вере в прогресс в постмодернизме. В своих работах Лиотар заменил универсально действительный и абсолютный объяснительный принцип (Бог, субъект и т. д.) множеством языковых игр, которые предлагали различные объяснительные модели. Жан-Франсуа выступил против определённой исторической формы рациональности, основанной на исключении гетерогенного. В результате возросла толерантная чувствительность к различиям, гетерогенности и множественности, а вместе с ней и способность переносить несовместимость. Неоднородное понимание мира также принесло с собой множество критических произведений искусства, в том числе работу Барбары Крюгер «Критика капитализма». На другие работы повлияла, например, борьба за гражданские права в США или вторая волна феминизма.

4. Постмодернистское искусство

Знаки, Роберт Раушенберг, 1970 год. \ Фото: graciemansion.org.





Эта неоднородность первоначально довольно формально проявилась в постмодернизме: классические средства искусства, такие как холст или бумага, были заменены новыми средствами. Художники всё больше и больше работали с повседневными материалами и смешивали их с классическими формами искусства. Коллажи, например, были очень популярны в 1950-х и 1960-х годах. Но и боди-арт, который использует тело в качестве холста, был такой новой формой искусства. Всё больше и больше художники отходили от любого объекта как средства искусства. Так, например, возникло исполнительское искусство.

Лук, Марина Абрамович и Улай, 1970 год. \ Фото: pinterest.com.





Художник Марина Абрамович до сих пор остаётся одной из самых известных исполнительниц всех времён. Она начала свою работу в области перформанса с посвящением постмодернизма. Марина также представляла несколько нигилистический образ искусства, который можно рассматривать как типичный для искусства постмодерна и периода второй половины ХХ века. В своем спектакле «Энергия покоя» она выступала вместе со своим партнёром, исполнителем Улаем.



Позже художница объяснила свою работу следующим образом: «Я не была главной. В «Энергии покоя» мы на самом деле держали стрелу на весу наших тел, и стрела была направлена прямо в моё сердце. У нас было два маленьких микрофона рядом с нашими сердцами, так что мы могли слышать биение наших сердец. По мере того, как наше выступление прогрессировало, сердцебиение становилось всё более и более интенсивным, и, хотя оно длилось всего четыре минуты и десять секунд, я говорю вам, для меня это была вечность. Это был спектакль о полном и тотальном доверии».

5. Современное искусство

Фотография здания Баухауза, Лючия Мохоли, 1926 год. \ Фото: metalocus.es.





Концептуальное искусство, по определению американского художника Сола Левитта, обеспечивало особенно радикальный подход к современному искусству. В то время как в начале ХХ века художественные движения, такие как Баухауз в Европе, ставили функцию искусства выше его формы, Сол выдвинул теорию, в которой идея важнее самого искусства. В тексте «Параграфы о концептуальном искусстве» он пишет: «Когда художник использует концептуальность самого искусства, значит, что всё то, что он планировал и решал, было сделано задолго до этого. Это делает исполнение поверхностным занятием. Идея – вот основная движущая сила, которая позволяет творить и создавать нечто новое».

Один и три стула, Джозеф Кошут, 1965 год. \ Фото: blogspot.com.





В этом ключе художник Джозеф Кошут уже размышлял о различных кодах одного стула в своём концептуальном произведении «Один и три стула». Само произведение искусства не является уникальным в творчестве Кошута, а именно размышление художника над аллегорией Платона о пещере играет здесь ключевую роль, выступая в качестве финального штриха в произведении искусства.

6. Отвержение идеи

Комната временной задержки, Дэн Грэм, 1974 год. \ Фото: pinterest.com.





Постмодернисты, такие как Лиотар, Хайдеггер, Деррида, а также феноменологи, такие как Лакан или Мерло-Понти, критически исследовали концепцию объективно воспринимаемой реальности. От теоретиков, подобных вышеупомянутым, исходят идеи, которые предполагают, что объективной истины и идентичности не существует. Новые теории восприятия также рассматривались и обрабатывались в искусстве постмодернизма.



Интересная работа в этом контексте исходит от нью-йоркского концепта и видеохудожника Дэна Грэма. В своей сложной работе «Две комнаты задержки», сделанной из зеркал и экранов, Дэн ставит посетителей своей работы перед функцией и пределами их собственного восприятия. В своих двух комнатах, каждая из которых оснащена двумя экранами и камерами, художник играет с техническим и человеческим наблюдением за своим собственным существованием. Временная задержка в передаче изображений с камеры на экраны имитирует человеческое восприятие.

Поджигатель, Жан-Мишель Баския, 1984 год. \ Фото: sothebys.com.





Во-первых, ясно, что движение, которое модернизм и постмодернизм создают в искусстве в целом, является движением в смысле развития. Однако в эти две эпохи это движение происходит по-разному. Изменение формы также является наиболее очевидным. В то время как в начале модернизма художники всё ещё писали на холсте, постмодернизм создал произведения искусства, которые абсолютно заполняют пространство, как показывает последняя работа Дэна Грэма.

P.S.

Осень, Мери Лоран, 1882 год, Эдуард Мане. \ Фото: blogspot.com.





Модернизм против постмодернизма — это вера в прогресс против критики прогресса и поворот к плюрализму и гетерогенности. Проще говоря, это предположение о том, что существует более одной объективно воспринимаемой реальности. В прочем, каждый зритель по-своему понимает и воспринимает любое из направлений, ведь искусство настолько многогранно и непредсказуемо, что порой сложно понять его истинные мотивы и изначально заложенный смысл.



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