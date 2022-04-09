Как сотрудники милиции изымали клад с боем

19 августа 1958 года в Москве произошел увлекательный вариант. Строители вместе с работниками МСХ СССР приступили к постройке многоквартирного дома в Даевом переулке. Дом строился для служащих Министерства сельского хозяйства СССР, поэтому в строительстве активно приняли роль и сами работники министерства, заинтригованные в возведении этого дома.

Рабочие стали проводить земельные работы и скоро экскаватор ковшом выловил большую ржавую металлическую емкость, напоминающую кастрюлю. Работы были приостановлены, всем стало любопытно посмотреть, что там.

Скоро на солнце блеснула россыпь золотых и серебряных монет... Клад!Посреди сотен монет оказался и огромной золотой слиток. Русское законодательство требовало сдать клад государству и получить причитающуюся сумму в 25%.

Строй рабочие так и собирались поступить. Но сотрудники министерства заявили, что по сегодняшней оценке от этого клада выйдут какие-то копейки, а потому нужно просто разделить монеты и слиток между собой. При всем этом, как заявили представители Минсельхоза, рабочие никакого дела к кладу не имеют, ведь дом строится для работников министерства, а значит весь клад принадлежит им.

Вспыхнул горячий спор, который заинтересовал прохожих. К строительной группе подошло с улицы еще несколько человек. Один из них, некто Кодзаев, одномоментно оценил ситуацию и взял процесс в свои руки. Он заявил, что коммунист и занимает видное место в Столичной таможне, а потому будет сам делить отысканное, раз согласия посреди остальных нет.

Монеты и слиток были поделены, при этом Кодзаеву отошла крупная часть сокровищ, а рабочих совсем исключили из дележки. Кто-то из них и сказал в милицию о отысканном кладе и самоуправстве служащих министерства сельского хозяйства.

Столичная полиция быстро выявила всех участников незаконного раздела клада. По адресам выехали следственно-оперативные группы, древние монеты изымались в больших количествах. А вот в адресе Кодзаева оперативников ожидал сюрприз.

Чуть они проявили в глазок удостоверения и попросили открыть дверь - в ответ прозвучали пистолетные выстрелы. Квартиру пришлось брать штурмом. Результат - трое раненых служащих милиции, задержанный Кодзаев, около тысячи монет королевской чеканки из золота и серебра и золотой слиток весом в 1,5 кг.



Москва, 1958г.

Выяснилось, что Кодзаев вправду коммунист, прошлый участник Великой Отечественной войны и руководитель отдела Столичной таможни. На вопросы, что послужило предпосылкой его неадекватного поведения, арестованный отвечал, что бес попутал. Возможно, бес оказался скупым, ведь большую часть чужого клада Кодзаев просто присвоил себе.

Всего, в итоге данной операции, столичной милицией было изъято наиболее 2,5 тысяч старинных монет, медали 1812 года, слиток золота. Общий вес золота - около 10 кг.

Кстати, столичная земля, когда после войны ее стали активно застраивать, повсевременно приносила сюрпризы. Происходили 10-ки случаев, когда строители находили клад и сдавали золотые и серебряные монеты государству.

Но, пожалуй, самый увлекательный факт произошел в 1970 году. Во время проведения земляных работ в Ипатьевском переулке, на глубине 6 метров был найден медный таз, а в нем 74 килограмма серебряных испанских монет XVII века. Каким образом они попали в Россию - непонятно.

Источник : https://otveklik.com/47928-kak-sotrudniki-milicii-izymali-kl...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

У человека нашли новое чувство — восприятие магнитного поля https://otari.mirtesen.ru/blog/43801840376/U

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века» https://otari.mirtesen.ru/blog/43339853766/

Екатерина Ушакова и любовный список Пушкина https://otari.mirtesen.ru/blog/43755906530/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!