Самые большие статуи в мире

Статуей называется скульптура, представляющее собой трёхмерное изображение человеческой фигуры, животного, а иногда и фантастического.

Большинство самых больших статуй а мире находится в Азии, но и в России есть свои рекордсмены.

Статуя Единства

Этот памятник в виде статуи в честь Валлабхаи Пателя, заместителя премьер-министра Индии и одного из лидеров движения за независимость Индии, находится на острове Садху на реке Нармада в штате Гуджарат. Статуя является самой большой в мире. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента — 182 метра. Статуя Единства почти в 2.5 раза выше Статуи Свободы.

Валлаббхаи Патель — один из виднейших лидеров движения за независимость Индии, первый заместитель премьер-министра Индии и человек, ответственный за объединение сотен княжеских государств в целях формирования современного политического ландшафта Индии. Монумент спроектирован так, что может выдержать силу ветра в 200 км/час и землетрясение в 6.5 балла.

Лечжун-Сасачжа

Представляет собой 116-метровую статую стоящего Будды, установленную на постамент высотой 13.4 м, таким образом общая высота сооружения составляет 129.24 м. Строительство началось в 1996 году и было завершено спустя 12 лет.

Гаруда-Вишну-Кенчана

Официальная церемония открытия состоялась 21 февраля 2008 года. На тот момент Лечжун-Сасачжа являлась самой высокой в мире статуей.

Это гигантская статуя, расположенная в парке Гаруда-Вишну-Кенчана (Бали, Индонезия) и посвящённая богу Вишну, летящему на своей ездовой птице Гаруде. Статуя спроектирована индонезийским скульптором-реалистом Ньоманом Нуартой и открыта в сентябре 2018 года. Статуя Гаруда-Вишну-Кенчана является самой высокой статуей Индонезии. Общая высота памятника, включая 46-метровый постамент, составляет 121 метр. Строительство памятника завершено 31 июля 2018 года, в церемонии открытия 22 сентября 2018 года участвовал президент Индонезии Джоко Видодо.

Скульптура изображает бога Вишну, сидящего верхом на своём спутнике Гаруде.

Родина-мать (Киев)

«Родина-мать» — монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые — 62 м, а вместе с постаментом — 102 м. Технологическое проектирование и сборка осуществлялись специалистами Киевского завода имени Парижской Коммуны с учётом рекомендаций, выданных институтом электросварки имени Патона по сварке элементов из нержавеющей стали отдельными блоками-секциями весом 25—30 тонн. Суммарная длина швов составила около 30 км.

Статуя богини Каннон

Сэндайская статуя (cтатуя богини Каннон) — самая высокая статуя богини Каннон в мире (100 метров), самая высокая статуя богини в Японии и одна из пяти самых высоких статуй в мире по состоянию на 2018 год. Статуя Сэндай Дайканнон в городе Сэндай высотой 100 метров была построена в 1991 году. Статуя изображает буддийскую богиню Каннон, несущую жемчужину желаний Нёиходзю в правой руке и небольшой сосуд с водой мудрости в левой руке.

Статуя богини Гуаньинь

92 м божественного образа Гуаньинь украшает китайский округ Чанша в провинции Хунань. Вместе с постаментом высота достигает почти 100 м. Богиня является прообразом Каннон. Согласно легенде, она стремилась помочь каждому живому существу на земле, поэтому остальные боги наделили ее дополнительными головами и руками, чтобы она могла увидеть и помочь каждому.

Родина-мать зовет

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в течение последующих 22 лет).

Скульптура сделана из предварительно напряжённого железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит). Общая высота памятника — 85 метров (сама скульптура) — 87 метров (скульптура с установочной плитой). Он установлен на бетонном фундаменте глубиной 16 метров. Высота женской фигуры без меча — 52 метра. Масса памятника — свыше 8 тысяч тонн.

Статуя военачальнику Гуань Юй

Гигантская статуя Гуань Юя — китайского военачальника времен Троецарствия — построена в его родной деревне Чанг Пин. Высота фигуры военачальника — 61 м, а постамента — 19 м.

Статуя Герреро Чималли в Мексике

Красный ацтекский воин со щитом стоит на въезде в город и символизирует его защиту. 50-метровая скульптура стоит на 10-метровом постаменте.

Статуя Святой Риты в Бразилии

Статуя открыта в 2010 году в Санта-Крусе, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Скульптором является Алешандри Ласерда. Это 56-метровый изваяние выполнено из железобетона и на данный момент является самой высокой статуей в Латинской Америке. Посвящена популярной в Бразилии святой Рите Кашийской — покровительнице и заступнице людей в самых сложных жизненных ситуациях.

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