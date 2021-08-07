10 удивительных мест, где встречаются два течения

В географии, под понятием «слияние» подразумевается соединение двух различных рек воедино. Существует несколько типов слияния рек. Бывает, маленькая река сливается с большой и последняя поглощает ее. А иногда друг с другом встречаются две одинаковые в своем величии реки, слияние которых уже становится похожим на настоящее противостояние.
1. Место слияния рек Цзялин и Янцзы в Чунцине, Китай
Река Цзялин справа тянется на 119 км. В городе Чунцин она впадает в реку Янцзы. Чистые воды Цзялин встречаются с коричневыми водами Янцзы.
2. Место слияния рек Алакнанда и Бхагиратхи в Индийском городе Девапраяге
3. Карибское море и Атлантический океан
Остров Элеутера, Багамские острова, в этом месте бирюзово-зеленые воды Карибского моря отделено от синих вод Атлантического океана тонким, естественным, каменным образованием под названием «Glass Window Bridge».
4. Место встречи Атлантики с Арктическими водами
5. Место слияния рек Рио-Негро и Солимойнс недалеко от города Манаусе (Бразилия)
6. Место слияния трех рек — Дуная, Ильца и Инна (Германия)
7. Место слияния рек Рона и Арв в Женеве (Швейцария)
8. Слияние рек Драва и Дунай недалеко от хорватского города Осиек
9. Грин и Колорадо
Река Грин несет свои зеленые воды в Колорадо, сливаясь в Национальном парке Каньонлендс, штат Юта (США).
10. Тобол и Иртыш, Тобольск
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