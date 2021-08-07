10 удивительных мест, где встречаются два течения

В географии, под понятием «слияние» подразумевается соединение двух различных рек воедино. Существует несколько типов слияния рек. Бывает, маленькая река сливается с большой и последняя поглощает ее. А иногда друг с другом встречаются две одинаковые в своем величии реки, слияние которых уже становится похожим на настоящее противостояние.

1. Место слияния рек Цзялин и Янцзы в Чунцине, Китай

Река Цзялин справа тянется на 119 км. В городе Чунцин она впадает в реку Янцзы. Чистые воды Цзялин встречаются с коричневыми водами Янцзы.

2. Место слияния рек Алакнанда и Бхагиратхи в Индийском городе Девапраяге

3. Карибское море и Атлантический океан

Остров Элеутера, Багамские острова, в этом месте бирюзово-зеленые воды Карибского моря отделено от синих вод Атлантического океана тонким, естественным, каменным образованием под названием «Glass Window Bridge».

4. Место встречи Атлантики с Арктическими водами

5. Место слияния рек Рио-Негро и Солимойнс недалеко от города Манаусе (Бразилия)

6. Место слияния трех рек — Дуная, Ильца и Инна (Германия)

7. Место слияния рек Рона и Арв в Женеве (Швейцария)

8. Слияние рек Драва и Дунай недалеко от хорватского города Осиек

9. Грин и Колорадо

Река Грин несет свои зеленые воды в Колорадо, сливаясь в Национальном парке Каньонлендс, штат Юта (США).

10. Тобол и Иртыш, Тобольск

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