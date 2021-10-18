Какие расстрельные списки подписывал Сталин

Впервые информацию о «расстрельных списках» обнародовал Н. С. Хрущев в знаменитом докладе «О культе личности и его последствиях», прозвучавшем в феврале 1956 года на закрытом заседании XX съезда КПСС. В докладе было сказано: «Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению на Военной коллегии, и им заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину…».

Впоследствии в диссидентской литературе количество фамилий в этих списках иногда вырастало до совершенно фантастических чисел с шестью нулями. Сталинисты, напротив, попросту отрицали существование таких списков.

Все было расставлено по своим местам, когда в 2002 году Архив Президента России и общество «Мемориал»* осуществили публикацию «расстрельных списков», которые сегодня имеются в интернете в свободном доступе.

«Расстрельные списки» — когда и в связи с чем появились

Название «расстрельные списки» получили перечни лиц, которые были осуждены еще до официального суда и при весьма формально проведенном следствии (как правило, с применением пыток). В подавляющем большинстве случаев эти люди были осуждены на смертную казнь (отсюда слово «расстрельные»), значительно реже они получали сроки в лагерях — от 5 до 10 лет.

Первые списки такого рода появились еще в 1936 году. Больше всего списков датировано 1937 и 1938 годами – эпохой так называемого «большого террора». Кроме того, имеются списки за 1940, 1942 и 1950 годы.

Чем именно были вызваны массовые репрессии в период правления Сталина – это остается предметом спора историков по сей день. Однако, наиболее распространенным является мнение, что массовые чистки понадобились «вождю народов» для того, чтобы окончательно покончить со всеми политическими противниками. Формальным поводом для массовых репрессий послужило убийство Кирова, случившееся в 1934 году, а теоретическим обоснованием – тезис Сталина об «усилении классовой борьбы по мере завершения строительства социализма».

К 1936 году власть в целом определилась с категориями лиц, подлежавших уничтожению: помимо «троцкистов», «зиновьевцев» и «эсеров», это были люди, проходившие по «кулацким» делам в период массовой коллективизации, бывшие белогвардейцы, выходцы из дворянского и духовного сословий. Более всего жертв массовых репрессий было в армии, в рядах НКВД, среди инженеров и управленцев. Кроме того, в числе репрессированных были, безусловно, и самые настоящие представители «пятой колонны», агенты иностранных разведок.

Как выглядели «расстрельные списки»

После убийства Кирова было принято постановление ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934 года. В соответствии с ним, дела, касавшиеся террористов и иных «врагов народа» рассматривались в ускоренном режиме (не более 10 дней), суд проходил в «упрощенном порядке», то есть, без прений сторон, допроса свидетелей и т.д. Помилование не допускалось, и приговор приводился в исполнение в день его вынесения.

В 1937 году, при Ежове, активно практиковались процессы с участием «троек». И тогда же начались так называемые «альбомные» расстрелы – так на жаргоне сотрудников «органов» назывались казни «по спискам».

Списки людей, подлежавших расстрелу или заключению в лагере составлялись на уровне секретарей обкомов и крайкомов, затем оформлялись Военной коллегией Верховного суда. Утверждал списки лично Сталин или кто-то из его ближайших сподвижников. Сохранившиеся на «расстрельных списках» автографы Сталина (пометки «за», «одобряю» и т.д.) не оставляют сомнений в том, что вождь был полностью в курсе происходящего.

Составлены эти бумаги весьма дотошно, с соблюдением норм делопроизводства. На первой странице, как правило, стояла надпись «Список лиц, подлежащих суду Верховной коллегии Военного суда». Далее шла справка о количестве лиц, включенных в список, при этом соблюдалось деление по территориальному признаку и по категориям приговора. К первой категории (абсолютное большинство) относились обреченные на расстрел, ко второй – осужденные на 10 лет, к третьей – на 5-8 лет. Третья категория встречается крайне редко. После этого шел собственно список – столбец фамилий, иногда с пояснениями – «троцкисты», «эсеры» и т.д.

Всего в архивах было обнаружено 388 таких списков (в докладе Хрущева было озвучено число 383). Число фамилий, включенных в списки – 45 тысяч. Из них по первой категории (расстрел) значились 40 тысяч, по второй (10 лет) – 5 тысяч, по третьей (5-8 лет) – 102 человека.

Возражения сталинистов

С момента снятия грифа секретности и публикации «расстрельных списков» отрицать их существование стало крайне сложно. По этой причине сталинисты избирают сегодня иной путь обеления политики «вождя народов». Списки объявляются не «расстрельными» и предлагается считать, что деление на категории – это не приговоры, а не более чем рекомендации для судей. Высказывается мысль и о том, что Сталин просматривал списки с целью смягчения или «уточнения» участи того или иного человека. В качестве доказательства приводятся пометки Сталина, отменяющие или смягчающие наказание.

Единичные случаи такого рода действительно имели место.

***

Эпоха сталинских репрессий – безусловно, одна из самых мрачных страниц советской истории. Однако, подвергая справедливому осуждению деятельность Ежова, Берии, руководителей НКВД, самого Сталина, следует помнить о том, что «расстрельные списки» составлялись на местах, и что руководители партийных структур подчас соревновались друг с другом в том, кто составит более обширные перечни «врагов народа» и разоблачит больше «агентов иностранных разведок» и «троцкистов». И одним из наиболее активных составителей «расстрельных списков» был и сам автор доклада «О культе личности» Н.С. Хрущев.

Источник : https://russian7.ru/post/kakie-rasstrelnye-spiski-podpisyv/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее.

Следует также отметить, что исторически это понятие широко использовали еще римляне, а также повстанцы во время Великой французской революции, когда это понятие использовали в качестве синонима «врага революции» для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры!

Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово « гавнокомандующий» Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/).

Едва ли не каждое совещание у Сталина превращалось в лотерею, не все участники которой могли дожить до следующего рассвета. Например, для 29 летнего Героя Советского Союза Павла Рычагова одно из заседаний стало последним , поскольку его расстреляли после того, как он посмел выступить против одобренной Сталиным директивы и однозначно заявил, что причиной участившихся авиакатастроф стали не ошибки летного состава, а плохое качестве самих самолетов, превратившихся в «летательные гробы»! А ведь расстрелянный герой был прав, поскольку советские летчики в начале войны из-за низкого качества отечественных самолетов сторонились вступать в безнадежный бой с немецкими асами, заранее зная о трагическом исходе воздушного поединка. Ситуация изменилась лишь с появлением новых моделей истребителей, а также поступлением в войска американских «Аэрокобр», на которых летали такие асы, как Покрышкин.

Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в Сухановской тюрьме людей расстреливали целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.

Мало кто знает, что изобретателями газовых душегубок были не немцы, а именно советские сталинские «палачи-рационализаторы» .Самым известным из них был любимчик Сталина служащий НКВД Исай Давидович Берг. Именно он , когда общее число осужденных к смерти стало более 300 «врагов народа» в день, чтобы облегчить «тяжелый» труд вверенных ему палачей, которые и так работали «стахановскими» темпами, предложил собственный «гениальный» способ решения этой важной «производственной» задачи. При его участии были созданы автомашины, так называемые газовые душегубки НКВД или «Газенвагены» Сталина, в которых внутрь фургона присоединялась выхлопная труба, в результате чего по пути следования к смертному полигону заключенные травились выхлопными газами . Эти душегубки маскировались под хлебные фургоны, чтобы никто не знал о реальных масштабах репрессий (https://otari.mirtesen.ru/blog/43193573362/ )!

Говоря о кровавых преступлениях Сталина, необходимо также отметить, что этот кровожадный изверг фактически устроил геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина .

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!Однозначно все это миф, поскольку ,проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками и с людьми , просто несогласными варварскими деяниями большевиков?

К сожалению, и сегодня многие слабоумные сталинисты не задумываются о том, почему у палача народов Сталина оказалось столько недоброжелателей и врагов ( история человечества ,пожалуй, не знает столь массового противостояния народных масс своему правителю , как это произошло в то время в СССР), которых палачу народов пришлось физически уничтожить?»!

Не надеясь получить от сталинистов правдивый ответ, хочу разъяснить, что столь массовое противостояние и особенно коллаборационизм во время ВОВ является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности

«Крабий менталитет» русского народа

Как палач народов Сталин готовился к войне