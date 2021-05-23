"Троица ветхозаветная": описание иконы 19 мая 2021

Основной догмат христианства состоит в учении о трёх лицах единого по существу Бога, являющих Собой Пресвятую Троицу. Эти три заключённых в Нём ипостаси ― Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух не слитны между собой и нераздельны. Каждая из них является проявлением одной из его сущностей. Святая церковь учит о полном единстве Троицы, творящей мир, промышляющей в нём и освящающей его.

Изображение Святой троицы в иконописи

Святая Троица является традиционным сюжетом православной иконописи. Но так как непосредственное изображение Бога явилось бы нарушением концепции о его вечности и непостижимости, выраженной в словах евангелиста Иоанна: «Бога не видел никто и никогда», принято использовать его символические изображения, главным из которых является Ветхозаветная Троица.

Для раскрытия этого образа иконописцы традиционно прибегают к изображению сцены, описанной в 18 главе библейской Книги Бытия. Она получила название «Гостеприимство Авраама». В стихах с 1 по 18 рассказывается о том, как праотец Авраам, во время дневного отдыха, сподобился посещения трёх мужей. Узрев духовными очами, что в их образе перед ним явился сам Бог, Авраам оказал пришедшим величайшее почтение и гостеприимство.

Именно эта сцена стала основой традиционного иконописного сюжета ― Троица Ветхозаветная.

Появление Святой Троицы в живописных сюжетах

Как было сказано выше, лишённые возможности непосредственного изображения Творца мира, мастера прибегали в своих работах к символике, которая стала их основным выразительным приёмом. Так вошло в традицию, закреплённую благословением церковных иерархов, представлять мужей, посетивших Авраама в виде трёх ангелов.

Впервые изображения, в которых представлена Троица Ветхозаветная, появились во II веке на стенах римских катакомб, где первые христиане втайне от языческих властей совершали богослужения. Эти рисунки ещё не соответствовали канонам, установленным в более поздние века, и представленные на них сцены выглядели достаточно историчными. Но уже в этот период, неизвестные нам художники пытались подчеркнуть одинаковость всех трёх гостей Авраама.

Позднее в богословии появился термин "изокефальность", которым обозначалась равноправность путников. В настенных изображениях римских катакомб она подчёркнута нарочитой одинаковостью поз и одежд трёх мужей. Постепенно изображение гостей, посетивших ветхозаветного праотца, стало принимать всё более символический характер, и со временем сложилась традиция изображения их в ангельском виде.

Важно отметить, что сюжет "Троица Ветхозаветная" нередко преподносится в двух вариантах ― изокефальный и неизокефальный. В первом случае, как понятно из самого термина, при полной статичности композиции подчёркивается взаимная равноправность трёх ангелов. Во втором же ― один из них бывает выделен с помощью нимба, изображения креста или соответствующей надписи.

Мозаика древней базилики

Кроме Святой Троицы, на стенах катакомб одним из древнейших Её изображений является мозаика V века на Триумфальной арке римской базилики Санта-Мария Маджоре. Композиция изображения достаточно сложна. Она визуально делится на две части. В верхней изображён Авраам, выбегающий навстречу странникам, один из которых окружён сияющим ореолом ― символом святости, а в нижней представлен накрытый стол, за которым сидят гости. Хозяин дома Авраам в ней изображён дважды ― прислуживающим гостям и отдающим указание своей жене Саре. Фоном служит вид богатого строения с башней ― очевидно, дома Авраама и Мамврийского дуба, под которым произошла встреча.

Окончательный вариант композиции

В XIV веке композиция икон, изображающих Святую Троицу, сложилась в том виде, в котором написаны наиболее прославленные её образцы. Об этом свидетельствует икона «Троицы Зырянская», созданная в этот период и приписываемая кисти святого Стефана Пермского. Принято считать, что именно в ней впервые представлена сцена, центром композиции которой являются ангелы, восседающие за накрытым столом.

Андрей Рублёв: "Троица Ветхозаветная"

Об этом произведении было написано и сказано очень много. И это неслучайно, ведь среди многообразия икон, написанных на сюжет «Гостеприимство Авраама», особое место занимает "Ветхозаветная Троица" Рублева. По единодушному мнению искусствоведов и всех ценителей древнерусской живописи, в ней художник достиг высшей степени раскрытия духовной сути Триединого Божества. Это произведение, созданное в XV веке, стало одной из самых прославленных русских икон.

Композиционное решение образа весьма своеобразно. Фигуры ангелов как бы вписаны в невидимый круг, символизирующий единосущность всех трёх ипостасей. В то же время художник достигает эффекта, при котором взгляд зрителя не задерживается ни на одном из них, а свободно пребывает внутри образованного ими пространства, смысловым центром которого является чаша с головой жертвенного агнца. Именно вокруг неё происходит безмолвный диалог жестов.

Христианская символика в иконе Рублёва

Следует отметить, что "Ветхозаветная Троица" ― икона, полная символической атрибутики, выражающей основные христианские догмы. Неслучайно фоном для изображения фигур ангелов являются дом, дерево и гора. Их изображения полны конкретного смысла. Так, ангел, находящийся слева, символизирует Бога Отца. Об этом говорит помещённое над Ним изображение дома ― палат Авраама, что соответствует исходному моменту Божественного домостроительства, совершаемого по его воле.

Дерево ― дуб Мамврийский, изображённый над центральной фигурой, невольно переосмысливается как древо жизни, и ассоциируется с крестными муками Спасителя. Соответственно, у зрителя не остаётся сомнений в том, что центральной фигурой композиции автор изобразил Сына Божьего Иисуса Христа.

Что же касается фигуры левого ангела, то подсказкой её принадлежности служит изображённая над ней гора ― символ духовного восхождения, осуществляемого через действие третьей ипостаси Святого духа. С образом горы в Библии связаны самые значительные события. Это дарование скрижалей Завета на Синае, Преображение Господне на Фаворе и Вознесение на Елионской горе в Иерусалиме.

Следует отметить и ещё одну важную идею, которую выражает "Троица Ветхозаветная". Андрей Рублев в своём поистине гениальном творении сумел создать прообраз истинного единения и любви. Его фигуры, лишённые активного движения, и как бы погружённые в неподвижное созерцание, полны безмолвного общения. Перед глазами зрителя предстаёт процесс сообщаемости божественной энергии, заключённой внутри трёх ипостасей Божьих.

Икона Симона Ушакова

Широко известна также ещё одна икона "Ветхозаветная Троица", автор которой - мастер Серебряной палаты при Оружейном приказе Московского Кремля Симон Ушаков. Написана она была в 1667 году. По своей композиции ушаковская "Ветхозаветная Троица" следует традиции Андрея Рублева. В ней представлена та же сцена явления странников праотцу Аврааму, и так же фигуры ангелов вписаны в круг, создающий у зрителя впечатление некоего единства. Однако это произведение имеет свои индивидуальные особенности.

Декоративность, заменившая символизм

Нетрудно заметить, что ангелы Ушакова хотя и близки по своему рисунку фигурам, изображённым на иконе Андрея Рублёва, отличаются от них излишней телесностью и природностью. Их крылья, выписанные с тщательной деталировкой, кажутся тяжёлыми и не способными поднять в воздух даже бесплотных духов.

Разительные отличия заключает в себе и фон, на котором представлена вся сцена. Если у Рублёва он имеет, в первую очередь, символический смысл, то у Ушакова, скорее, декоративный. Это просто красивый пейзаж со старинным палаццо, горой и живописным деревом. Этот автор в иконе "Ветхозаветная Троица" практически лишил все три пейзажных атрибута их символического значения. Даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы вспомнить подобные детали на картинах Веронезе.

Привлекает внимание также убранство стола. Если у Рублёва оно ограничено лишь одной чашей с головой тельца, что также полно символического смысла и направляет мысли зрителя на размышления об искупительной жертве Сына Божьего, то в данном случае живописец подчеркнул богатую сервировку, сочетающуюся с изысканной росписью кресел. Такое обилие декоративности не характерно для иконы.

Троица Нового Завета

Сюжет описанных выше икон взят из Ветхого Завета, поэтому они носят название "Троица Ветхозаветная". Но нельзя обойти стороной и часто встречающиеся изображения Новозаветной Троицы ― иного варианта изображения Божественного Триединства. Он основан на словах Иисуса Христа, приведённых в Евангелии от Иоанна: «Я и Отец одно». В этом сюжете три Божественные ипостаси представлены изображениями Бога Отца в виде седовласого старца, Бога Сына, то есть Христа, в виде мужа средних лет и Святого Духа в виде Голубя.

Варианты изображения Новозаветной Троицы

Данный сюжет известен в нескольких иконографических вариантах, отличающихся между собой, главным образов положением, изображённых в нём фигур. Наиболее распространённый из них ― «Сопрестолие», представляет фронтальное изображение Бога Отца и Бога Сына, восседающих на престолах или облаках, и парящего над Ними Голубя - Святого Духа.

Другой также широко известный сюжет носит название «Отечество». В нём Бог Отец представлен восседающим на престоле с младенцем Спасом Эммануилом, сидящем на его коленях и держащем в руках сферу в голубом сиянии. Внутри её помещено символическое изображение Святого Духа в виде Голубя.

Споры о возможности изображение Бога Отца

Существуют и иные иконописные варианты Новозаветной Троицы, такие как «Распятие в лоне Отчем», «Предвечный Свет», «Отослание Христа на землю» и ряд других. Однако, несмотря на их широкую распространённость, среди богословов на протяжении веков не затихают споры о правомочности изображения такого рода сюжетов.

Скептики апеллируют к тому, что, согласно Евангелию, Бога Отца никто и никогда не видел, а следовательно, его невозможно изображать. В подтверждение своего мнения они упоминают Большой Московский Собор 1666-1667 года, 43-й пункт постановления которого запрещает изображение Бога Отца, что дало в своё время повод для изъятия из пользования многих икон.

Их оппоненты также основывают свои утверждения на Евангелии, приводя слова Христа: «Видевший Меня видел Отца Моего». Так или иначе, но Новозаветная Троица, несмотря на споры, прочно входит в сюжеты икон, почитаемых православной церковью. Кстати, все перечисленные варианты Новозаветной Троицы появились в русском искусстве сравнительно поздно. До XVI века они были неизвестны.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2218171201057458324/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему русских не брали в руководство партией и правительством https://otari.mirtesen.ru/blog/43146578610

Путин - правнук Распутина? Тайны переписанных биографий https://otari.mirtesen.ru/blog/43743236966

Великая фальсификация: Николай Ленин, революция 1917 года https://otari.mirtesen.ru/blog/43651127572