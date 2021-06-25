Мог ли Советский Союз не рухнуть? Взгляд из-за океана

Была ли гибель одной из сверхдержав XX века столь же неизбежной, как кажется сейчас. Об этом размышляют четыре авторитетных зарубежных историка.

Советский плакат, посвященный 5-й годовщине Октябрьской революции и IV съезду Коммунистического Интернационала, 1922 год. Источник: Wiki Commons.

«Никто не предложил убедительного альтернативного сценария»

Родрик Брейтуэйт, посол Великобритании в Советском Союзе (1988-91) и автор книги «Армагеддон и паранойя: ядерная конфронтация».

Люди до сих пор спорят о падении Римской империи. Поэтому не так быстро решить, почему распался Советский Союз. Одни считают, что это могло продолжаться много лет, другие считают, что крах был непредвиденным. Однако Андрей Сахаров, советский ученый-диссидент (100-летие которого отметили буквально вчера. – прим.автора), предвидел такой итог за десятилетия до того, как это произошло.

Победа в войне привела советские армии в центр Европы, где они и остались. Соблазнительная идеология Советского Союза обеспечила ему влияние во всем мире. Но после смерти Сталина в 1953 году идеология стала выглядеть обветшалой, даже дома.

В Восточной Европе и внутри самого Советского Союза, народы все больше и больше стремились к свободе. Советские ученые не уступали никому в мире, но их страна была слишком бедна, чтобы позволить себе и оружие, и масло, и все их усилия были направлены только на то, чтобы не отстать от американской военной машины, а не на улучшение благосостояния народа. Какое-то время это работало. Но в 1983 году советский начальник Генштаба признал, что «мы никогда не сможем догнать [американцев] в современном вооружении, пока не произойдет экономическая революция. И вопрос в том, возможна ли экономическая революция без политической революции».

Советские руководители не были глупы. Они знали, что нужно что-то делать. В 1985 году, после того как три дряхлых лидера умерли один за другим, они выбрали Михаила Горбачева, чтобы управлять страной: молодой, опытный, компетентный и – как они ошибочно считали – ортодоксальный. Но Горбачев считал, что перемены неизбежны.

Он обуздал КГБ, освободил прессу и ввел своего рода демократию. Он потерпел поражение от консервативного истеблишмента, неподатливой экономики и непосильного имперского бремени. Это был роковой момент, обозначенный французским политическим философом XIX века Алексисом де Токвилем, когда разлагающийся режим пытается реформироваться – и распадается.

Русские называют Горбачева предателем за то, что он не смог предотвратить крах силой. Иностранцы считают его неадекватным болтуном. Но убедительного альтернативного сценария никто не предложил.

«Политика Горбачева, направленная на устранение недостатков советского общества, усиливала их»

Джеймс Роджерс, автор книги «Задание «Москва»: репортажи о России от Ленина до Путина» и бывший корреспондент Би-би-си в Москве.

Прославленный в своем зажигательном гимне как «нерушимый союз свободных республик», СССР вступил в 80-е годы как сверхдержава. Тогда мало кто предвидел, что он рухнет в начале следующего десятилетия. В то время как часть героической лирики о «свободных республиках» почти не вызывала доверия за пределами – или даже внутри – территории, которую они занимали, «несокрушимая» часть казалась гораздо более убедительной.

И все же система дала сбой. Юрий Андропов, ставший советским лидером в 1982 году после того, как возглавил КГБ, понимал, что тайная полиция всегда была наиболее информированной частью советского общества. Он начал реформы, направленные на преодоление унаследованной им экономической стагнации.

За смертью Андропова в 1984 году последовала смерть его преемника Константина Черненко годом позже. Коммунистическая элита тогда обратилась к относительной молодости и энергии. Михаилу Горбачеву было 54 года. В его лице Советский Союз получил лидера, который считал, что его скрипучая система может быть реформирована и приспособлена к поставленной цели. Не может.

Направленная на устранение недостатков советского общества, политика Горбачева перестройки («реконструкции») и гласности («открытости») была временем беспрецедентной свободы прессы как для российских, так и для международных журналистов – в конечном итоге подчеркнула их. Попытки покончить с повсеместным пьянством, от которого страдали советские рабочие, оказались особенно непопулярными среди значительной части населения.

Как позже спрашивал автор «Водки и Горбачева» Александр Никишин: «Понимал ли он, с кем вступает в драку?» Этот вопрос можно применить к более широкой стратегии Горбачева. После того, как сторонники жесткой линии в его собственной партии попытались – и потерпели неудачу – в результате переворота в 1991 году, советской системе пришел конец.

Советская экономика была недостаточно сильна, чтобы одновременно поддерживать военную систему на уровне сверхдержавы и обеспечивать своим людям хороший уровень жизни. Во время моей первой поездки в Москву, будучи студентом-лингвистом в 1980-х годах, я купил пластинку с советским национальным гимном. Я заплатил за пластиковый пакет больше, чем за саму пластинку. Это небольшой пример экономических противоречий, из-за которых Советский Союз не смог выжить.

«В Советском Казахстане масштабы сопротивления застали Москву врасплох»

Джоанна Лиллис, автор книги «Тёмные тени: тайный мир Казахстана».

В 1986 году, когда казахи вышли на улицы в знак протеста против советской власти в Москве, никто и не подозревал, что расстрел демонстрантов в Советском Казахстане – это пьянящий коктейль из ингредиентов, который наберет обороты по всему СССР и поможет его разрушить пять лет спустя. Разочарование в отстраненных лидерах, правящих ими из далекого Кремля; разочарование в неравенстве в лицемерном коммунистическом государстве, которое исповедовало равенство для всех; всплески национальной гордости среди казахов, вышедших протестовать против властного навязывания Кремлем российского лидера из-за пределов Казахстана. Масштаб сопротивления застал Москву врасплох, показав, насколько оторванными от мышления простых советских граждан стали их лидеры.

Реформатор Михаил Горбачев недавно пришел к власти, обещая гласность, чтобы его люди могли свободно высказывать свое мнение в более терпимом Советском Союзе. Когда казахи вышли на улицы, Горбачев послал силы безопасности, чтобы кровопролитием подавить демос.

Попытка казахов заставить Москву учесть их разочарование провалилась. Но отказ от властного колониального господства со стороны других наций в Советском Союзе, которые, как неофициально ожидали, будут поклоняться превосходству России, в то время как официально все народы СССР были равны, вскоре стало движущей силой распада страны.

В 1989 году падение Берлинской стены, распад Восточного блока и унизительный вывод советских войск из Афганистана после десятилетия бессмысленной войны подтвердили, что супердержава ослабевает. В 1986 году казахи и не подозревали, что все это надвигается. Но они невольно стали отражением неудач советской системы, которая не соответствовала назначению и не могла выжить в тех исторических обстоятельствах.

«Если бы коммунистическая партия сохранила контроль над СМИ, она, возможно, пережила бы что угодно»

Ричард Миллингтон, старший преподаватель немецкого языка в Честерском университете.

Советский Союз не мог выжить, потому что к 1991 году коммунистическая партия потеряла контроль над СМИ и, следовательно, общественной сферой. Ключом к выживанию любой диктатуры является строгий контроль над СМИ, который формирует общественное мнение и способствует молчаливому принятию режима. Хотя многие советские граждане, возможно, заявляли, что не верят тому, что писали в газетах, они никогда не осознавали, насколько далеки от реальности эти сообщения. Когда в 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев, именно его политика гласности выпустила джинна из бутылки.

В своей попытке «открыть» общество Горбачев дал прессе больше свободы слова. Некоторые историки рассматривают этот шаг как результат того факта, что Горбачев (родился в 1931 году) был первым лидером Советского Союза, который «прорезал» свои политические зубы в десталинизированном СССР. Но его политика имела неприятные последствия.

Гласность означала, что средства массовой информации могли обнажить недостатки советской системы и коммунистической партии. Возможно, больше, чем что-либо другое, их сообщение об ужасной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году продемонстрировало некомпетентность партии и разрушило веру граждан не только в ее способность эффективно управлять, но и обеспечивать их безопасность. Сам Горбачев в 2006 году назвал Чернобыль и последовавшие за ним негативные последствия для СМИ настоящей причиной распада Советского Союза.

К 1991 году все козыри были у коммунистической партии. Гласность позволила услышать голоса несогласных и политические движения, которые когда-то услышать. После неудачной попытки коммунистических сторонников жесткой линии вернуть себе власть в августе того же года партия была запрещена, а вместе с ней исчез и клей, скреплявший Советский Союз. Если бы коммунистическая партия сохранила контроль над СМИ, она, возможно, пережила бы что угодно. Нам нужно только взглянуть на пример Китая, чтобы понять, что может случиться, когда диктатура сохраняет полный контроль над общественной сферой.

А как считаете вы, уважаемые читатели, был ли у СССР шанс сохраниться в истории?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/mog-li-sovetskij-soyuz-ne-ruhn...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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