Каких женщин в Великую Отечественную войну называли походно-полевыми женами

В период Великой Отечественной войны появился термин "походно-полевые жены"

Так называли женщин, которые не только принимали участие в войне практически наравне с мужчинами, но и состояли с ними в личных отношениях.

Несмотря на усталость и непрекращающиеся изматывающие боевые действия, место настоящим человеческим чувствам оставалось даже в военное время.

Такие женщины так же, как и мужчины, вытягивали на себе тяготы войны, рисковали жизнью, оказывали медицинские услуги военным, занимались приготовлением пищи, обеспечивали минимальные бытовые условия для военных и для самих себя, поддерживали боевой дух. Личные отношения являлись следствием взаимного общения и поддержки в период войны, ничего предосудительного в этом не было, но солдаты всячески старались скрывать от командования наличия спутницы жизни, чтобы не вызвать на себя гнев и не получить выговор.

Подобные отношения складывались часто, но только в свободное от военных действий время, которого практически не было. Молодые люди выкраивали несколько часов, а иногда и минут, чтобы пообщаться друг с другом, морально поддержать и поднять боевой дух.

В некоторых случаях такие отношения заканчивались созданием полноценной семьи. Если обоим удавалось дожить до окончания войны, то по возвращению они подавали документы в орган регистрации и становились мужем и женой. В дальнейшем в таких семьях появлялись на свет и воспитывались дети и все было так же, как и у других, кроме того, что эта семья была создана еще в период войны.

Источник

А вы знали об этом?

Группа американских и немецких астрономов выступила с весьма неожиданным заявлением. Исследователи космоса утверждают, что в том случае, если человечество вдруг начнет получать послания от представителей внеземной цивилизации, то такие сообщения следует немедленно уничтожать, не подвергая расшифровке. Ученые полагают, что мы никогда не сможем соблюдать все условия безопасности, расшифровывая послания из иных миров, а потому делать этого ни в коем случае не стоит, насколько бы огромным ни было наше любопытство.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

«Секс спасет брак» и еще 7 вредных мифов об интимной жизни после свадьбы https://otari.mirtesen.ru/blog/43763993235/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!