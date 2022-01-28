Эпоха НЭПа: как Советский Союз пробовал ввести частное предпринимательство                                                                                                                                                      

В конце декабря 1929 года Иосиф Сталин заявил об отказе от НЭПа. Достаточно долгое время новая экономическая политика была генеральной линией спасения страны. Россия училась жить по-новому. Какой опыт Страна Советов получила за эти 8 лет?

Накануне

В 1921 году руководству страны пришлось «разруливать» новый кризис: страна лежала в руинах, большая часть заводов была закрыта, люди теряли работу, рубль стремительно обесценивался, Запад практически полностью устранился от экономического диалога. Территории Тамбовщины, Украины, Поволжья, Сибири были охвачены крестьянскими восстаниями – народ выражал явное недовольство продразверсткой и саботировал сдачу хлеба. В середине марта 1921 года политику «военного коммунизма» было решено «перевести на новые рельсы». Мера казалась единственным спасением – НЭП давал шанс на предотвращение катастрофы.

Идеологи

Авторство основных идей НЭПа приписывали себе многие, но долгое время единственным «творцом» признавался Ленин, который еще в 1918 году изложил основные принципы новой политики в своем труде «Основные задачи Советской власти». Но ошибочно связывать НЭП только с именем вождя. Жесткая критика «военного коммунизма» звучала, например, в публичных выступлениях и статьях видного экономиста Б.

20% - государству!

Бруцкуса. Кроме того, в идеологии НЭПа можно увидеть не только влияние отечественной финансово-экономической школы, но и обращение к самым передовым идеям того времени, например, к тейлоризму (американской системе организации труда и управления производством).

Декретом от 21 марта 1921 года продразверстку заменили на натуральный продналог, который первоначально составлял примерно 20% «от чистого продукта крестьянского труда». Основная цель НЭПа – снять социальную напряженность – была достигнута. Новый налог обязан был выплачивать «отдельный домохозяин» - таким образом «старательный и трудолюбивый» крестьянин не был в ответе «за неаккуратного односельчанина». Излишками человек мог распоряжаться по своему усмотрению, например, обменять на продукты или инвентарь на местных базарах или в государственных лавках. Правда, если в кооперативах и на базарах необходимые продукты и вещи можно было приобрести, хоть, зачастую, и по завышенным ценам, то с госпоставками продукции из города (и тем более из-за границы, как было обещано) как-то не сложилось. Следует отметить, что зажиточные крестьяне были обязаны платить своеобразный «налог на роскошь», то есть сдавать больше хлеба.

«Ножницы цен»

По новому Земельному кодексу, принятому в 1922 году, отменялась частная собственность на землю. Взять землю в аренду можно было ровно столько, сколько человек был в состоянии обработать силами своего хозяйства. Использовать наемный труд разрешалось, но только в случае, если все трудоспособные члены семьи будут вкалывать наравне с нанятыми помощниками. Однако, совсем скоро государство начало искусственно занижать цены на зерно – возникло явление, которое Троцкий метко окрестил «ножницами цен»: дисбаланс между ценами на продовольственные и промышленные товары. Крестьяне, которые составляли 80% населения страны, отреагировали со свойственным им прагматизмом – они стали сдавать ровно столько зерна, сколько требовалось для уплаты налога. Страна, которая еще не успела оправиться от голода в Поволжье, оказалась перед угрозой нового продовольственного кризиса.

Хозрасчет

Радикальных мер требовала и промышленность. Главки заменили на тресты, в которые объединялись предприятия одной отрасли, получившие в результате полную независимость. Руководство трестов самостоятельно решало, что производить и где формировать рынок сбыта. Те, кто входил в трест, лишались государственного снабжения и осуществляли закупку ресурсов на рынке. Появился хозрасчет – система, при которой предприятие получало право распоряжаться доходами, естественно, после уплаты установленного взноса в госбюджет. Закон предупреждал, что госказна не в ответе за долги трестов. Высший совет народного хозяйства стал выполнять функции координационного центра, при этом произошло существенное сокращение его аппарата. Стали появляться синдикаты – добровольные кооперативные объединения трестов, которые занимались оптовой торговлей. Чуть позже развилась широкая сеть товарных бирж, ярмарок и торговых предприятий. Была восстановлена денежная оплата труда, ликвидирована система «уравниловки», отменены обязательная трудовая повинность и ограничения на смену работы. Количество рабочих и служащих за период с 1924-1929 годов увеличилось с 5,8 миллионов до 12,4 миллионов человек.

Конвертируемый рубль

В 1922 году была запущена новая денежная единица – обеспеченный золотом червонец, который пришел на смену обесценившимся совзнакам. К 1924 году совзнаки вывели из оборота и выпустили новые казначейские билеты – рубли (1 червонец стоил 10 новых рублей). На валютных рынках червонцы свободно обменивались на золото и мировую валюту по довоенному курсу царского рубля. Один американский доллар приравнивался к 1,94 рубля. Была восстановлена кредитная система. В 1921 году был создан Госбанк, который начал кредитовать промышленность на коммерческой основе. В последующие два года различные формы кредитования предлагали уже 17 самостоятельных банков.

Изгнанные в пору «военного коммунизма» товарно-денежные отношения победоносно возвратились. За 5 лет, с 1921 по 1926 годы, ВВП увеличился втрое, объемы сельхозпроизводства выросли в 2 раза, в 1927 году прирост промышленного производства составил 13%, в 1928 году – 19%.

«Враги» коммунизма

На «первых» ролях в период НЭПа оказались частные предприниматели, так называемые нэпманы. Видимо, за свои успехи, а также нежелание раствориться в общем революционном «духе счастья», советская буржуазия была лишена избирательных прав с формулировкой «нетрудовые элементы», а в 1931, после постановления о полном запрете на частую торговлю, фактически перестала существовать. Бывшие нэпманы подверглись жесточайшим репрессиям. Горькая судьба ожидала и зажиточных крестьян: на основании постановления «О мерах по ликвидации кулачества» их вместе с семьями выселяли в отдаленные районы станы, а «контрреволюционный кулацкий актив» направляли в концлагеря или приговаривали «к высшей мере репрессий». Несмотря на явные просчеты и ошибки, новая экономическая политика позволила восстановить страну из разрухи и вернуться к довоенным экономическим показателям. С началом нового курса на индустриализацию и коллективизацию НЭП был фактически свернут, но юридически прекратил существование только в 1931 году, когда вышло постановление о полном запрете на частную торговлю в СССР.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней.

Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!

Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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