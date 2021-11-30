Для чего был нужен коронавирус: версия Сноудена

Будущее может быть непредсказуемым, но глобальные пандемии — нет. Все правительства на планете были неоднократно предупреждено о том, что в какой-то момент вирусная пандемия охватит весь мир. И все же они не смогли подготовиться к новому коронавирусу.

«Каждый ученый, каждый исследователь, который наблюдал за распространением коронавируса, знал, что пандемия произойдет, — заявил знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден в эксклюзивном интервью с соучредителем VICE Шейном Смитом. — Тем не менее, система подвела нас».

Нет ничего более предсказуемого, чем кризис общественного здравоохранения, объясняет Сноуден. И каждый академик, каждый исследователь знал, что дело идет к пандемии. В том числе спецслужбы. Китайское правительство постаралось выпроводить западных журналистов из страны именно в этот момент, когда появился спрос на достоверную информацию о развитии эпидемии, вспоминает разоблачитель.

«Кажется, что [коронавирус] коснулся гражданских свобод и права на неприкосновенность частной жизни?» — спросил Сноудена Шейн Смит. На что Эдвард ответил следующее: «По мере распространения авторитаризма, введении чрезвычайного положения, мы не просто жертвуем своими правами.

Скандально известный Сноуден предупредил, что правительства используют коронавирус для создания «системы угнетения».

Кирилл Пано

Мы также жертвуем возможностью остановить скатывание в менее либеральный и менее свободный мир. Вы действительно верите, что когда пройдут первая волна, вторая волна, шестнадцатая волна коронавируса, завоеванные позиции не будут сохранены? Что алгоритмы взаимодействия не будут сохранены? Неважно, как они используются — то, что строится сегодня — это система угнетения».

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