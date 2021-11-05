"Украденная победа": Почему другие страны не признают решающую роль СССР во Второй Мировой войне

История – наука неоднозначная. В последнее время особенно острым стало обсуждение роли Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Многие европейские (и некоторые отечественные) историки стремятся удалить из памяти и истории роль СССР в победе над нацизмом. О том, что именно советская армия освободила страны Европы от гитлеровского режима, многие предпочитают умалчивать. Вместо этого часть историков в некоторых странах называет советских солдат оккупантами. Почему же не все народы хотят помнить о том, кто на самом деле внёс решающий вклад в победу над фашизмом?
Дело в том, что историки делают оценки, исходя из политической ситуации в своей стране. Так, некоторые российские исследователи считают, что уже приблизительно 20 лет в нашей собственной стране пытаются изменить национальную идентичность нашего народа. Прибалты вообще пытаются показать свою индивидуальность, предпочитая не вспоминать про Советский Союз. А если говорить о странах Средней Азии, то там наоборот, чтят своих ветеранов, но не переходят к фанатичности. Праздник Победы для них не является наиглавнейшим, хотя считается очень значимым для истории народа.
В России, в стране, где казалось бы, Великая Победа священна, также наблюдается разброс среди мнений историков.В своих заключениях о периоде Великой Отечественной Войны, они часто подменяют понятия: герои войны объявляются фанатиками, а предатели – борцами с плохим политическим режимом в СССР. Хотя большинство наших историков сегодня наоборот, стремится писать объективную историю Великой Отечественной войны, а вот странах Прибалтики, истина искажается всё чаще. Вместо Советского Союза они предпочитают говорить об Украине, которая внесла решающий вклад в Победу. Всё потому, что прибалтийские страны тяготятся своим советским прошлым, поэтому обвиняют СССР в том, что страна заключила союз с Гитлером, героизируют нацизм и отрицают освободительную роль Советской Армии в войне, сносят и оскверняют памятники, с презрением относятся к ветеранам войны. Так, польские историки часто пишут о том, что Сталин сговорился с Гитлером перед нападением на Польшу.
Франция и Великобритания не отрицают вклада СССР в Победу, но внушают своим гражданам, что этот вклад не был решающим. Они говорят, что исход войны определился не на Восточном Фронте, а в центре Европы. А вот в Германии наоборот, признают не только решающий вклад солдат Красной Армии в победу, но и запрещают «Майн Кампф» (книга А. Гитлера) к изданию, трактуют победу над нацизмом, как освобождение самих же немцев от тирании гитлеровцев, пытаются сделать всё возможное, чтобы память о жертвах Холокоста и о прочих людях, погибших в концлагерях, не была забыта.
История – наука неоднозначная. В последнее время особенно острым стало обсуждение роли Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Многие европейские (и некоторые отечественные) историки стремятся удалить из памяти и истории роль СССР в победе над нацизмом. О том, что именно советская армия освободила страны Европы от гитлеровского режима, многие предпочитают умалчивать. Вместо этого часть историков в некоторых странах называет советских солдат оккупантами. Почему же не все народы хотят помнить о том, кто на самом деле внёс решающий вклад в победу над фашизмом?
Дело в том, что историки делают оценки, исходя из политической ситуации в своей стране. Так, некоторые российские исследователи считают, что уже приблизительно 20 лет в нашей собственной стране пытаются изменить национальную идентичность нашего народа. Прибалты вообще пытаются показать свою индивидуальность, предпочитая не вспоминать про Советский Союз. А если говорить о странах Средней Азии, то там наоборот, чтят своих ветеранов, но не переходят к фанатичности. Праздник Победы для них не является наиглавнейшим, хотя считается очень значимым для истории народа.
В России, в стране, где казалось бы, Великая Победа священна, также наблюдается разброс среди мнений историков. В своих заключениях о периоде Великой Отечественной Войны, они часто подменяют понятия: герои войны объявляются фанатиками, а предатели – борцами с плохим политическим режимом в СССР. Хотя большинство наших историков сегодня наоборот, стремится писать объективную историю Великой Отечественной войны, а вот странах Прибалтики, истина искажается всё чаще. Вместо Советского Союза они предпочитают говорить об Украине, которая внесла решающий вклад в Победу. Всё потому, что прибалтийские страны тяготятся своим советским прошлым, поэтому обвиняют СССР в том, что страна заключила союз с Гитлером, героизируют нацизм и отрицают освободительную роль Советской Армии в войне, сносят и оскверняют памятники, с презрением относятся к ветеранам войны. Так, польские историки часто пишут о том, что Сталин сговорился с Гитлером перед нападением на Польшу.
Франция и Великобритания не отрицают вклада СССР в Победу, но внушают своим гражданам, что этот вклад не был решающим. Они говорят, что исход войны определился не на Восточном Фронте, а в центре Европы. А вот в Германии наоборот, признают не только решающий вклад солдат Красной Армии в победу, но и запрещают «Майн Кампф» (книга А. Гитлера) к изданию, трактуют победу над нацизмом, как освобождение самих же немцев от тирании гитлеровцев, пытаются сделать всё возможное, чтобы память о жертвах Холокоста и о прочих людях, погибших в концлагерях, не была забыта.
Следует помнить, что историю очень легко переписать, а историков, желающих сделать это, немало. Сегодня население нашей страны очень плохо знает собственную историю, и этого никто не отрицает. Поэтому стоит тщательно проверять, книги каких именно научных деятелей вы читаете. Кроме того, интернет хоть и считается "стоковой ямой", содержащей много недостоверной информации, но думающий человек довольно легко сможет отличить реальную историю от переделанной. В сети можно найти множество подлинных документов, а не фальсифицированных. Самое главное - не забыть реальную историю своей страны и не потерять свою национальную идентичность.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых слабоумных деятелей, которые и сегодня считают , что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР ,действительно,оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!
А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.
После вторжения же Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925715683/).
И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?
А может напомнить сторонникам изувера Сталина как доблестная русская армия царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны, а не оккупировала их как палач народов Сталин ? В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !
Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!
Теперь , что касается заявления автора статьи про то , что якобы Сталин не сговорился с Гитлером перед нападением на Польшу.Дорогой ты мой !Разве не стыдно вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой россиянам!
Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития, что ,собственно,и прозошлопосле победы над Гитлером ! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.
Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.
Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов.
Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!
Вот так Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха! Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!
Таким образом,дорогой ты мой автор этой лживой статьи, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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