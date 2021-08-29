Александр II – царь-освободитель алкоголизма в России

После 1861 года в России многое поменялось. Реформы затронули почти все сферы жизни общества. Не осталось в стороне и кабакцкое дело. Посмотрим, каких успехов удалось достичь на этом направлении Александру II и его советникам, а так же заглянем в пореформенный кабачок.
К середине 19 века питейное дело переживало не лучшие годы. Виной тому была откупная система. На протяжении почти 200 лет схема, казалось бы, исправно работала. В казну поступали солидные суммы, а потребитель был пьян и доволен. Но нет. Крупный размер откупа стал забором, который защищал старых игроков от новых конкурентов. Питейный бизнес империи поделили между собой 146 откупщиков, из которых львиная доля принадлежала 7 алкобаронам (Бенардаки, Утин, Рюмин, Базилевский, Гинцбург, Короев и Мамонтов). В погоне за прибылью, дельцы понижали качество продукта и повышали цену. Водка в 15°-20°, зачастую с добавками в виде различных «дурманов», стоила раза в 2-3 дороже установленной цены. Даже слабая конкуренция, со стороны крестьянских хозяйств, которым разрешалось ставить брагу и квасы, безжалостно подавлялась. Корчаги с квасом разбивались прямо на ярмарках, под видом борьбы с корчемниками. На вырученные деньги покупались друзья в местной и даже имперской администрации.
Настала пора питейной свободы. Хочешь производить выпивку? Плати акциз в 4 рубля с ведра. Хочешь продавать? Покупай патент. Вот тут и началось! Кабацкое дело будто охватила горячка. Новые заведения стали открываться одно за другим. По всей стране стали ездить заводские доверенные в поиске еще не занятых мест. Во всех селениях, на дорогах, на пристанях, на мельницах, на маслобойнях, в усадьбах, при монастырях, на кладбищах, даже в самой глухой деревушке можно было теперь встретить кабачок, трактир, буфет или временную палатку. Открыть свою разливайку стремились все: мужики, дворяне, купцы, даже Кабинет Уго Императорского Величества. За год в Москве количество питейных заведений изменилось с 218 до 919, по всей России с 78 тысяч до 265 369. Государство только за 1867 год получило с продажи патентов семь с половиной миллионов рублей.
Окажись вы на улочке любого городка, то без труда бы определили кабак по яркой вывеске. На них изображались пылающие фениксы, медведи с газетой, мужики, грациозно сидящие за накрытым столом, или Бахус верхом на бочке с гроздью винограда в руке. Продолжалась петровская традиция украшать вход еловыми ветвями, или нарисованной елкой, отсюда и разговорное «пойти под елку» или «в гости к Ивану Елкину». Настоящие же названия могли быть и рекламным слоганом: «Нипрахадимае питейная заведение» или «Можно выпить и собой взять!», но чаще всего привязывалось к местности или фамилии владельца.
Внешний вид кабаков очень сильно отличался, тут уж насколько хватило денег. Могла быть хилая деревянная избушка, а мог быть и крепкий каменный дом. У входа сидели бабы и продавали картофель в мундире, варенные яйца, выпечку, потому что внутри закуска хоть и бесплатная, но на любителя. В помещении почти нет мебели кроме, необходимого минимума столов и скамей. Всегда многолюдно и шумно. Пробираемся сквозь клубы табачного дыма к стойке, заказываем себе осьмушку водки. Приказчик, берет мерный черпак, подходит к бочонку на прилавке, через краник наливает в черпак нужное количество, и переливает в кружку. К горькой можем взять бесплатную закуску в виде черного хлеба с солью, нарезанные огурчик или редьку. Затем ищем свободное место, чтобы присесть. Народ шумит, спорит, знакомится, конечно же дерется. Но стоит только завязаться драке, как зачинщиков тут же выставят на улицу. Для этого в зале дежурят местные завсегдатаи, подряженные хозяином следить за порядком. Может быть в счет долга, или просто за желанную кружку водки, на которую не хватает денег, но работают они на совесть. Публика тут самая разнообразная. Кого только не увидишь! Компанию уставших после рабочего дня мужиков стали разбавлять новые лица. Вот учитель, так набрался, что не может идти, и ждет, когда придет сын, чтобы уволочь его домой. Нянька, усадила малыша на прилавок и заигрывает с разносчиком. А вот пьющий священник прибежал в одной рубахе, и просит налить в долг, на что целовальник неохотно соглашается. Ну, и классическая сцена: зареванная женщина с младенцем на руках пытается утащить мужа домой, а тот сопротивляется, отталкивает ее, горланя какую-то песню под поощрение собутыльников.
В общем, народ быстро втянулся, и горячо поддержал реформу. Что начинало вызывать опасения. Уже через пару лет после начала питейной свободы, в правительстве осознали, какого джина выпустили из бутылки. Пришлось вводить ограничения: запретить торговать спиртным в молочных лавочках, закрывать кабаки на время литургий и в праздничные дни. Установить обязательную крепость в 40°, повышали патентный сбор, прикрыли питейные лавочки на ярмарках, а открытие новых заведений требовало согласования с городской думой. Но эти попытки не смогли остановить уже разогнавшийся поток продукции. Более того, новые предприниматели очень быстро усвоили опыт откупщиков. Стали воспроизводить все те же схемы: разбавляли водку, обмеряли покупателей, продавали неучтённый спирт. Новые водочные короли с легкость заняли место прежних алкобаронов. И поделили между собой рынок сбыта, а также задружились с администрацией и надзорными органами, что снова сделало бизнес неподконтрольным государству.
С приходом к власти Александра III начался процесс постепенного ограничения акцизной свободы, а министерство финансов рассматривало вариант перехода к государственной монополии, к которой в конце концов все и придет.
Александр Морозов.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Картина дня. Финансы», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !
Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам мой комментарий к этой статье!
Что касается антиалкогольной компании, то заслуживает внимания подобная компания, проведенная в свое время палачам народов Сталиным! Как известно, в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели, расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия.
Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.
Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике! С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !
Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились лживые публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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