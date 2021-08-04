Генерал Красной Армии, который грозил «порубить Сталина шашкой»- как ему отомстил вождь?

Накануне Великой Отечественной войны под «каток репрессий Ежова» попало немало офицеров и генералов Красной армии, многие из которых имели славный боевой опыт.

Одни оказались неугодными, другие представляли опасность для Советской власти. Но были и такие, которые позволили себе оскорбление самого «товарища Сталина». Сегодня мы поговорим про такой случай.

Начало военной карьеры

Давид Аронович Гутман, а именно такое имя при рождении получил будущий «красный» комдив, родился в 1896 году в Украине. Он был родом из простой крестьянской семьи. До начала Первой Мировой Войны работал слесарем.

Когда началась война, его призвали в царскую армию. Довольно быстро он проявил свой военный талант, дослужившись до прапорщика. Шмидт был смелым и решительным офицером, поэтому регулярно получал награды, став полным кавалером Георгиевского ордена.

К большевикам он присоединился в 1917 году. Принимал активное участие в становлении Советской власти в своих родных Прилуках. Был в плену, попал под расстрел, но чудом выжил, получив лишь ранение. После окончания войны возглавлял партизанский отряд у себя на Родине.

На службу в РККА Шмидт пришёл осенью 1918 года. Сперва командовал полком, затем ему доверили бригаду. Принимал участие в знаменитой обороне Царицина. В период с 1920 по 1921 год дважды получал орден Красного Знамени. Вторую награду ему вручали по личному распоряжению Иосифа Сталина.

Стоит отметить, что Шмидт никогда не прятался за спинами своих подчинённых, всегда шёл в бой вместе с ними. К своим 23 года он уже успел получить целых 9 боевых ранений. После окончания Военной академии РККА, возглавил механизированную бригаду, входящую в состав Украинского военного округа.

Полный набор Георгиевских орденов. Фото в свободном доступе.

Своенравный комдив

Дмитрий Шмидт никогда не скрывал, что был ярым поклонником Троцкого и его политических взглядов. Он всегда ревностно отстаивал его идеи и был готов «убить каждого», кто имел какие-либо сомнения. Стоит отметить, что у комдива был очень вспыльчивых характер, он не умел сдерживать свои эмоции, за что в последствии и пострадает.

К примеру, в его биографии есть эпизод конфликта с одним из офицеров, который осмелился оскорбить жену комдива. Тот не стал долго думать, выхватил револьвер и выстрелил ему в живот, после чего спустил с лестницы. К счастью, офицер остался жив, поэтому инцидент предпочли замять и Шмидта не наказали. Впрочем, его «горячий» нрав сыграл с ним злую шутку.

Причина ареста комдива и конфликт со Сталиным

Всем известно, что изначально Сталин не любил Троцкого, и всячески высмеивал его идеи. Однако, Шмидт очень почитал его, и не был готов прощать подобные выходки даже «вождю народов».

Во время Пленума 1927 года, Сталин позволил себе нелестные высказывания в адрес Троцкого. Накануне Троцкого и Зиновьева и вовсе исключили из ЦК, обвинив в оппозиционной деятельности.

После окончания Пленума Шмидт не постеснялся высказать Сталину все свои претензии прямо в лицо. Мало того, он даже угрожал ему обрубить уши шашкой. Советский дипломат Александр Бармин в своей книге вспоминает:

«Подойдя к генсеку, Шмидт стал поносить его самыми разными словами, на которые только способен настоящий солдат. В конце разговора он схватился за свою шашку и пообещал, что когда-нибудь отрубит Сталину уши».

По воспоминаниям дипломата, сам Иосиф Виссарионович никак не отвечал на эти оскорбления и угрозы, предпочитая промолчать. Однако, все прекрасно понимали, что подобная выходка комдива вряд ли будет оставлена без внимания. Месть состоялась спустя десяток лет.

Шмидт Дмитрий Аркадьевич. Фото в свободном доступе.

Месть Сталина

В 1936 году, когда начались активные чистки в рядах РККА, под непосредственным контролем самого главы НКВД Ежова, среди арестованных оказался и Дмитрий Шмидт.

По официальной версии, причиной ареста послужило членство в троцкистско-зиновьевской контрреволюционной террористической организации. Однако, большинство современных историков считают, что причиной ареста была именно личная обида, нанесённая Шмидтом Сталину. Таким образом «Коба» решил отомстить своему обидчику.

Арест состоялся 5 июля 1936 прямо в Киеве. Следствие длилось почти год. В течение этого времени Шмидт признался во всём, что ему инкриминировали. Впрочем, по свидетельствам очевидцев, к нему применяли самые изощрённые методы допроса, включая пытки.

Этот факт подтвердил и сам Шмидт во время суда, когда отказался от своих ранее данных показаний, сославшись на пытки. Впрочем, для суда было достаточно и показаний других лиц, оговоривших комдива.

Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 19 июля 1937 года Дмитрий Аркадьевич Шмидт был признан виновным в террористической и контрреволюционной деятельности. Приговор – смертная казнь. Приговор привели в исполнение на следующий же день, после чего его тело кремировали и захоронили на кладбище в Донецке.

Спустя 19 лет, в июле 1957 года, решением всё той же коллегии, Дмитрий Аркадьевич Шмидт был реабилитирован посмертно. Спустя ещё 10 лет ему вернули права на ранее отобранные награды, среди которых было два ордена Красного Знамени РСФСР.

Вопрос к читателям:

Как Вы считаете, был ли расстрел Шмидта местью Сталина?

Хотелось бы ответить на вопрос автора этой статьи :

Сегодня только слабоумные люди, которых лживая советская пропаганда развела как лохов, могут сомневаться в том, что отважного и честного генерала Шмидта злодейски приказал казнить мстительный палач народов Сталин!Вообще же,говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года.

С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее. Кроме того, кровавый «вождь народов» выделил две категории этого понятия : «враг народа 1-й категории» означало расстрел, а 2-й категории – концлагерь или ссылку. Удобство использования этого понятия заключалось в том, что оно освобождало от необходимости всяких доказательств невиновности человека и использовалось для упрощения судопроизводства ! И только после смерти кровавого изувера и садиста Сталина из Уголовного кодекса РСФСР в 29 декабре 1958 году было изъято понятие «враг народа».Следует также отметить, что исторически это понятие широко использовали еще римляне, а также повстанцы во время Великой французской революции, когда это понятие использовали в качестве синонима «врага революции» для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры!

Едва ли не каждое совещание у Сталина превращалось в лотерею, не все участники которой могли дожить до следующего рассвета. Например, для 29 летнего Героя Советского Союза Павла Рычагова одно из заседаний стало последним , поскольку его расстреляли после того, как он посмел выступить против одобренной Сталиным директивы и однозначно заявил, что причиной участившихся авиакатастроф стали не ошибки летного состава, а плохое качестве самих самолетов, превратившихся в «летательные гробы»! А ведь расстрелянный герой был прав, поскольку советские летчики в начале войны из-за низкого качества отечественных самолетов сторонились вступать в безнадежный бой с немецкими асами, заранее зная о трагическом исходе воздушного поединка. Ситуация изменилась лишь с появлением новых моделей истребителей, а также поступлением в войска американских «Аэрокобр», на которых летали такие асы, как Покрышкин.

И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся с врагами советской власти, а не со своими соперниками? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество! Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово « гавнокомандующий» Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/).

Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей! Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/). Соратники Сталина по партии еще до революции иронизировали над тем, как молодой Иосиф выговаривал с грузинским акцентом: «Битие определяет сознание»!

И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было злодейски уничтожено десятки тысяч заключенных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43773675391/)!

По мнению маршала А.М. Василевского «Без тридцать седьмого года не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну, большую роль сыграл разгром военных кадров, который у нас произошёл».Чего только стоит печальный опыт войны с Финляндией в 1940 году , когда Сталин был вынужден освободить многих из уцелевших во время предвоенных чисток командиров, находившихся в лагерях и тюрьмах, чтобы хоть как-то спасти положение!Тогда ценой жизни свыше 126 тысяч красноармейцев советское правительство вероломно захватило примерно 11% финских территорий ! Примечательно также , что из-за военной агрессии против суверенного государства и многочисленных жертвах среди мирного населения 14 декабря 1939 года «миролюбивый» СССР исключили из Лиги Наций!

Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»! Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили

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