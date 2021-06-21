Диагноз Сталина. Чего боялся вождь народов

В день рождения Сталина Тимур Валеев, слушатель российско-французской магистерской программы НИУ ВШЭ «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование», изучает болезнь тирана и приходит к выводу: корни репрессий уходят глубоко в детство вождя

Добавьте описание

Тяжелая паранойя. Тиран испытывал страх и враждебную подозрительность. Но самое главное, он был деструктивен и страдал разрушительными импульсами. Вождь решал все мнимые и реальные проблемы путем ликвидации их носителей. Да, Сталин отдавал приказы убивать людей из-за тяжелой паранойи, хронического психоза, который был неспособен побороть.

Он не понимал, что устранение якобы носителей угрозы не решало главную проблему. Паранойя сидела глубоко в вожде. А агрессия, которую она несла, выходила наружу и проецировалась как на близких Сталина, так и на совсем незнакомых ему людей. Паранойя, взращенная на безнаказанности и вседозволенности, требовала все новых жертв, и их с каждым годом становилось все больше и больше. Главной же ее жертвой стал сам вождь — умерший в одиночестве в луже собственных испражнений. Сталина никто не спасал: ни его окружение, боявшееся стать следующими жертвами его душевного расстройства, ни врачи, к которым Сталин из-за своей паранойи относился с недоверием, вследствие чего практически загубил всю медицину в стране, репрессировав самых ярких представителей науки. Сталин боялся, и этот страх сидел в нем самом, выходя наружу через агрессию и массовые убийства. Чем сильнее был страх, тем больше было у него жертв. Сталин боялся, и этот страх сидел в нем самом, выходя наружу через агрессию и массовые убийства. Чем сильнее был страх, тем больше было у него жертв.

Диагноз «тяжелая паранойя» Сталину поставил Владимир Бехтерев. Через сутки он умер при невыясненных обстоятельствах от отравления неизвестным веществом.

Владимир Бехтерев на тот момент был директором института мозга, академиком, всемирно известным психиатром и неврологом. 23 декабря 1927 года он был в Москве на заседании съезда невропатологов и психиатров. В этот же день он был у Сталина, куда Бехтерева пригласили как невролога. Сталин не только страдал прогрессирующей сухорукостью, но и бессонницей. В одной из своих работ Бехтерев писал, что с помощью гипноза и внушения можно успешно лечить сухоруких. Для борьбы с бессонницей окружение вождя хотело использовать известную во всей стране «микстуру Бехтерева», оказывающую успокаивающее действие на центральную нервную систему. Она широко применялась вплоть до обнаружения побочного эффекта в виде накопления в организме пациента токсичных бромидов.

Внезапная смерть и спешка, с которой была произведена кремация Бехтерева, обрастают огромным количеством конспирологических теорий

Существуют две версии того, как о диагнозе узнало окружение Сталина.

Согласно первой, Бехтерев сам сказал лечащим врачам диктатора, что Сталин страдает типичной паранойей в тяжелой форме. Вторая версия говорит о том, что Бехтерев, выступая на съезде невропатологов и психиатров, произнес фразу: «Осматривал сейчас одного сухорукого параноика».

Вечером этого дня Бехтерев вместе с женой смотрел «Лебединое озеро». Последний раз живым его видели именно в буфете Большого театра в окружении никому не известных молодых людей. Академик ел бутерброды и мороженое, был бодр и на здоровье не жаловался. Вечером ему стало плохо, утром 24 декабря он умер. Вскрытие тела провели через сутки, причем вскрыли только череп, осмотрев и изъяв мозг Бехтерева. В пять часов вечера того же дня тело академика было спешно кремировано, урна с прахом и банка с мозгом академика последним пассажирским поездом были отправлены в Ленинград.

Внезапная смерть и спешка, с которой была произведена кремация, обрастают огромным количеством конспирологических теорий. Но во всех них упоминается диагноз «паранойя», который Бехтерев поставил тирану.

Неужели величайший мозг российской психиатрии, неврологии и психологии Владимир Бехтерев стал жертвой собственной неосторожности или высокомерия? Ведь он знал, что перед ним глубоко больной человек, способный ради уничтожения мнимых угроз на все. Бехтерев лечил огромное количество душевнобольных людей и о паранойе знал на тот момент многое. Но почему он не увидел угрозы лично для себя и для своих близких? Семья Бехтерева была репрессирована, а психология как наука была подвергнута гонениям по всей стране.

Владимир БехтеревФото: Архив ИТАР-ТАСС

Эта история настолько сильно меня зацепила, что я решил покопать и узнать, что могло вызвать у Сталина такую сильнейшую паранойю.

Паранойя — это расстройство мышления, проявляющееся в склонности к образованию сверхценных для человека идей, которые многократно переоцениваются автором. Сюда можно отнести, например, изобретательство, реформаторство, разработку различных систем по переустройству мира.

Дальше паранойя развивается по определенной логике. Сторонние люди оценивают идею человека по реальным критериям и в итоге высказывают негатив, тем самым обесценивая не только придумку, но и саму личность. В этот момент у человека наступает состояние фрустрации, в котором он не понимает, почему его «гениальные идеи» отвергаются обществом. На фоне фрустрации возникает агрессия, которая обладает разрушительной силой.

Следующий этап при паранойе — искаженная проекция. Человек заявляет, что это не он ненавидит своих обидчиков, а это они ненавидят его. Он проецирует свои чувства на других людей, приписывая им негативные свойства, которыми на самом деле они не обладают. Этот процесс субъективен и зависит только от внутреннего состояния самого больного.

Иосиф (Сосо) родился, когда матери только исполнилось двадцать лет. Свой скудный заработок Екатерина тратила на выживание себя и ребенка

Паранойя всегда заканчивается борьбой. Душевнобольной объявляет всем войну, он уверен, что кругом враги, против него заговор (чаще всегда изощренный и всеобъемлющий), и единственная его цель — уничтожить всех, а иначе жертвой будет он. Враждебная подозрительность настолько сильна, что затмевает все другие чувства. На первый план выходит агрессия.

Впервые термин «паранойя» был введен немецким психиатром Карлом Кальбаумом в 1863 году. Зигмунд Фрейд считал заболевание хроническим и относил его к нарциссизму. Он отмечал, что паранойя — патологический способ защиты нервной системы, а состояние человека при таком расстройстве подобно состоянию при истерии, галлюцинациях или неврозах навязчивых состояний. К основным признакам, по Фрейду, можно отнести бред величия и бред наблюдения, а причиной заболевания выступает обида.

На кого же и почему мог быть обижен Сталин?

Здесь нужно обратиться к детству тирана. Он был единственным выжившим ребенком в семье. Его мать, Екатерина, была прачкой. Многие называли ее пуританкой — женщиной со строгими моральными устоями. Мы даже можем представить, какие жесткие традиции и устои доминировали в Грузии тех лет. Она безумно любила сына, ведь двое предыдущих детей умерли. Иосиф (Сосо) родился, когда матери только исполнилось двадцать лет. Свой скудный заработок Екатерина тратила на выживание себя и ребенка.

По поводу отца Иосифа в Грузии до сих пор ходят легенды. Народная молва приписывает биологическое отцовство как мужу Екатерины — сапожнику Виссариону Джугашвили, так и богатому местному предпринимателю Эгнаташвили, и даже путешественнику Пржевальскому, чей портрет действительно имеет общие черты с внешностью Сталина.

Личное дело И.В.Сталина из фондов РГАСПИФото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей «Москва»

Но я остановлюсь на Виссарионе Джугашвили, на человеке, который воспитывал Иосифа. Он был пьющим сапожником. Виссарион (Бесо) был подвержен приступам неконтролируемой агрессии. Согласно архивам, часто бил как свою жену, так и сына. Иосиф, защищая мать, однажды кинул в отца нож, а тот в свою очередь сильно стукнул сына по голове. Виссариона зарезали в пьяной драке, когда Иосифу было одиннадцать лет. По рассказам близких семьи, на мальчика смерть отца не произвела никакого впечатления. Американский культуролог, исследовавший русскую литературу методом психоанализа, Даниэль Ранкур-Лаферрьер считает, что детское желание смерти отца и его исполнение тем же оружием (ножом), которым кидал в него Иосиф, кардинальным образом изменило психику Сталина. Другой аспект, повлиявший на тирана, — это насилие в семье. Отец избивал его и мать тяжелым сапогом. Ранкур-Лаферрьер считает, что именно поэтому Сталин всю сознательную жизнь ходил в высоких сапогах, бессознательно показывая свою силу. Этими сапогами он пинал впоследствии собственных детей. По данным архивов, Сталин ненавидел не только собственных детей, но и вообще всех детей.

На мой взгляд, паранойя развилась у тирана на фоне комплекса неполноценности. Этот термин впервые ввел австрийский психолог Альфред Адлер. Причиной комплекса неполноценности у Сталина может быть как чрезмерная опека матери, так и собственные физические недостатки. Он даже взрослым был не больше 160 сантиметров, его левая рука (которая впоследствии начала усыхать) была короче правой, а два пальца левой ноги были сращены вместе.

Сапольски отмечает, что дети, ставшие свидетелями или пережившие насилие, повзрослев, совершают насилие над личностью чаще, чем люди с благополучным детством

Другой причиной комплекса неполноценности может быть то, что Сталин был выходцем из низшего сословия и жил в очень бедной семье с пьющим и агрессивным отцом. Американский нейробиолог Роберт Сапольский в своей книге «Биология добра и зла» пишет, что пережитая в детстве нищета и агрессия замедляют развитие лобной коры головного мозга. Сразу два исследования , Марты Фары из Пенсильванского университета и Тома Бойса из Университета Сан-Франциско, демонстрируют нечто пугающее. Чем ниже социоэкономический статус ребенка, тем тоньше лобная кора и хуже ее метаболизм. Как следствие, лобная кора, центр программирования и контроля, хуже регулирует эмоции. Бедность «въедается в кожу», а люди, пережившие в детстве бедность, страдают от заниженной самооценки. Миндалина у неблагополучных детей, из-за избытка антистрессовых гормонов, обучается блокировать лобную кору. И человек принимает не привычные для общества решения, а как бы бросает вызов: «Я все равно это сделаю, только попробуй меня остановить». Также Сапольски отмечает, что дети, ставшие свидетелями или пережившие насилие, повзрослев, совершают насилие над личностью чаще, чем люди с благополучным детством. У них чаще возникает депрессия, тревога и агрессия. Все это мы видим у Иосифа Сталина.

Агрессия тирана обусловлена его паранойей, причинами которой стали как среда жизни и воспитания, так и его физические недостатки. У этой агрессии есть четкая внутренняя мотивация — выжить любой ценой. Агрессия не только противоречит нормам, принятым в обществе, но и наносит колоссальный физический и моральный ущерб объектам, против которых она направлена. Сталин за счет своей паранойи достиг безграничной власти. Поэтому и его агрессия была безграничной. Он переносил личные мотивы с семьи на все общество. При Сталине термин «враг народа», известный еще с римских времен и широко использовавшийся в России со времен февральской революции, был закреплен в конституции СССР. Произошло это в 1936 году. Широко использовав термин «враг народа», Сталин как бы олицетворял народ с собой. Для подкрепления собственных фантазий об угрозе и бесконечных заговорах, Сталин требовал выбивать из всех обвиняемых показания. Люди не хотели на себя клеветать, ведь они были уверены в своей невиновности. Тогда нужные тирану показания выбивались под пытками. Никита Хрущев утверждал, что Сталин не только знал о применяемых пытках, но зачастую сам выбирал метод, который нужно было использовать.

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!