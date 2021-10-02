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Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов

Маги, колдуны, экстрасенсы и ведьмы были вне закона. И тем удивительнее факт, что служба безопасности страны не чуралась использовать людей с уникальными способностями для блага государства. Мало того, был создан даже специальный секретный отдел, который изучал парапсихологические феномены.

Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов

Потусторонние силы нужно держать под контролем

Именно так считал один из создателей ЧК Глеб Бокий. В молодости он увлекался оккультизмом и верил в сверхъестественные возможности человека. Он создал при ОГПУ лабораторию нейроэнергетики, в которой изучалась всевозможная эзотерика и разрабатывались препараты, влияющие на психику и методы бесконтактного устранения неугодных. Руководить лабораторией было поручено гипнотизёру Александру Барченко, после того как он написал обширную статью о чтении мыслей на расстоянии.
Впрочем, хитрый чекист не только испытывал интерес к эзотерическим способностям человека. Он был уверен, что всевозможные оккультные кружки и клубы посещают враги советской власти, и если в каждом обществе иметь своего человека, то можно узнать немало полезного. Между прочим, он оказался прав. В Москве у инженера Чеховского собирались любители мистики и пытались проводить сеансы чёрной магии с целью наведения порчи на Сталина.


Чернокнижники рассаживались вокруг стола, на котором стоял искусно вылепленный из воска бюст «отца народов». Голову бюста покрывали самые настоящие волосы – их покупали за огромные деньги у парикмахера Сталина. Получилось ли у них навести порчу или проклятие, история умалчивает.
Конечно же злопыхателей арестовали, об их печальной участи можно только догадываться. А в 1937 году Бокия и Барченко расстреляли как врагов народа. После этого в службе безопасности страны на некоторое время забыли о магии и потусторонних силах.

Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов


Впрочем, сам Сталин тоже увлекался эзотерикой. Он окружил себя людьми с необычными способностями, пригласил из Ленинграда настоящую колдунью Наталью Львову и без её совета никогда ничего не предпринимал. А в конце тридцатых годов Берия привёл в Кремль Мессинга. Но есть информация, что Вольф Григорьевич был лишь прикрытием для настоящих кремлёвских провидцев.

Как экстрасенсы «крота» вычислили

С 1980 по 1985 годы по всей Западной Европе прокатились «провалы» наших разведчиков. Вычисляли даже самых опытных. Подготовка разведчика обходилась в миллионы рублей, и, конечно же, у контрразведки появились вопросы – кто «крот», кто «сливает» советских шпионов?
Олдрич Эймс был начальником русского отдела ЦРУ. Три года ушли на его вербовку. Конкретно с «кротом» он знаком не был, поэтому смог назвать фамилии нескольких генералов ГРУ, которые могли быть потенциальными предателями.Имея нескольких подозреваемых, контрразведчикам оставалось вычислить одного. И в этом им помогли экстрасенсы, работающие на службе КГБ. «Кротом» оказался генерал-майор Поляков. Он 25 лет сотрудничал с ЦРУ, причём исключительно по идейным соображениям.

Пять двойников Сталина

Чекисты официально не хотели иметь ничего общего с «чертовщиной» и не афишировали свой интерес к эзотерике, поэтому всегда заверяли, что ни один советский правитель не пользовался услугами экстрасенсов. На самом деле у каждого из них был личный астролог или советник с паранормальными способностями.
О том, что Сталин держал рядом с собой гадалку, нумеролога и астролога, знают многих. Но мало кому известно, что он их до смерти боялся. Говорят, что именно из-за страха попасть под влияние экстрасенса или гипнотизёра, у Сталина и появились двойники.

Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов


Президент каждой страны опасается влияния извне, и «отец народов» не был исключением. Он знал, что проникнуть в мозги и управлять человеком на расстоянии можно. Поэтому он и использовал пятерых похожих на себя людей, чтобы обмануть вероятного противника. Этот факт документально доказан.

Кто из экстрасенсов работал на КГБ?

Во время правления Хрущёва в моду вошли восточные практики и йога. Никита Сергеевич пожелал, чтобы солдат обучали тайнам йогов, дабы они были такими же выносливыми, могли лежать на гвоздях и силой мысли останавливать своё сердце.
В 1961 году был создан специальный Институт при Академии наук, где изучались, в том числе, и экстрасенсорные способности. Конечно же, под неусыпным взором КГБ. Самых способных специалистов награждали поездкой в Индию, но не в туристических целях, а чтобы они повышали квалификацию. Иногда в Москву приглашали йогов для обмена опытом.


Но дальше своих предшественников пошёл Борис Ельцин. Он очень интересовался предсказаниями болгарской провидицы Ванги и даже покупал все видеозаписи с её пророчествами. Рядом с ним постоянно находился штатный астролог Георгий Рогозин, который был первым заместителем начальника службы безопасности президента. В кулуарах его называли не иначе как Мерлин.

Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов


Но выше всех при Ельцине поднялась Джуна. В ноябре 1996 года Ельцину необходимо было сделать операцию на сердце. Самые именитые врачи, включая зарубежных специалистов, буквально в один голос твердили, что состояние критическое и шансы, что президент выживет минимальны.
Из США пригласили лучшего кардиохирурга Майкла Дебейки, но жизнь ВИП-больного спасла именно целительница Джуна. Она работала в паре с полковником ГРУ Савенковым, который также обладал сильнейшими экстрасенсорными способностями. Вместе они смогли отделить душу Ельцина от тела и вывести её в космос, где удерживали 8 часов пока не закончилась операция. После этого случая целительнице было присвоено звание генерал-полковник медслужбы.

Кашпировский и Чумак – инструменты спецслужб?

Началась Перестройка, и внезапно появилось множество экстрасенсов. Конечно же большинство из них оказались предприимчивыми шарлатанами. Но были и те, которые обладали по-настоящему удивительными способностями. Все они брались «на карандаш» спецслужб.
Самыми известными на всю страну экстрасенсами стали Чумак и Кашпировский. Их сеансы транслировались по телевидению, они ездили с гастролями по стране и собирали стадионы. Как вы думаете, почему КГБ позволил им это? О том, что Советский Союз трещит по швам, в Кремле знали. КГБ прекратил своё существование за три дня до его развала. А за несколько дней до этого при Бауманском университете был создан Центр нетрадиционных технологий. Все наработки КГБ в области эзотерики и экстрасенсорики были переданы туда. И именно они помогли повлиять на массы.

Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов


Алан Чумак (слева) и Анатолий Кашпировский
Есть мнение, что Кашпировский и Чумак – это один из последних проектов КГБ. Они не только лечили, но и влияли на население огромной, но разваливающейся страны, помогали незаметно успокоить народ, а также избежать многочисленных жертв во время путча. С их помощью удалось взять ситуацию под контроль и не допустить гражданской войны.
И сейчас во всём мире продолжают изучать экстрасенсорику, но эти исследования не афишируются, потому что обладатели сверхспособностей способны не только лечить, но и убивать.

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