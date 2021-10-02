Как ОГПУ, НКВД и КГБ использовали экстрасенсов и колдунов

Маги, колдуны, экстрасенсы и ведьмы были вне закона. И тем удивительнее факт, что служба безопасности страны не чуралась использовать людей с уникальными способностями для блага государства. Мало того, был создан даже специальный секретный отдел, который изучал парапсихологические феномены.



Потусторонние силы нужно держать под контролем

Именно так считал один из создателей ЧК Глеб Бокий. В молодости он увлекался оккультизмом и верил в сверхъестественные возможности человека. Он создал при ОГПУ лабораторию нейроэнергетики, в которой изучалась всевозможная эзотерика и разрабатывались препараты, влияющие на психику и методы бесконтактного устранения неугодных. Руководить лабораторией было поручено гипнотизёру Александру Барченко, после того как он написал обширную статью о чтении мыслей на расстоянии.

Впрочем, хитрый чекист не только испытывал интерес к эзотерическим способностям человека. Он был уверен, что всевозможные оккультные кружки и клубы посещают враги советской власти, и если в каждом обществе иметь своего человека, то можно узнать немало полезного. Между прочим, он оказался прав. В Москве у инженера Чеховского собирались любители мистики и пытались проводить сеансы чёрной магии с целью наведения порчи на Сталина.



Чернокнижники рассаживались вокруг стола, на котором стоял искусно вылепленный из воска бюст «отца народов». Голову бюста покрывали самые настоящие волосы – их покупали за огромные деньги у парикмахера Сталина. Получилось ли у них навести порчу или проклятие, история умалчивает.

Конечно же злопыхателей арестовали, об их печальной участи можно только догадываться. А в 1937 году Бокия и Барченко расстреляли как врагов народа. После этого в службе безопасности страны на некоторое время забыли о магии и потусторонних силах.





Впрочем, сам Сталин тоже увлекался эзотерикой. Он окружил себя людьми с необычными способностями, пригласил из Ленинграда настоящую колдунью Наталью Львову и без её совета никогда ничего не предпринимал. А в конце тридцатых годов Берия привёл в Кремль Мессинга. Но есть информация, что Вольф Григорьевич был лишь прикрытием для настоящих кремлёвских провидцев.

Как экстрасенсы «крота» вычислили

С 1980 по 1985 годы по всей Западной Европе прокатились «провалы» наших разведчиков. Вычисляли даже самых опытных. Подготовка разведчика обходилась в миллионы рублей, и, конечно же, у контрразведки появились вопросы – кто «крот», кто «сливает» советских шпионов?

Олдрич Эймс был начальником русского отдела ЦРУ. Три года ушли на его вербовку. Конкретно с «кротом» он знаком не был, поэтому смог назвать фамилии нескольких генералов ГРУ, которые могли быть потенциальными предателями.Имея нескольких подозреваемых, контрразведчикам оставалось вычислить одного. И в этом им помогли экстрасенсы, работающие на службе КГБ. «Кротом» оказался генерал-майор Поляков. Он 25 лет сотрудничал с ЦРУ, причём исключительно по идейным соображениям.

Пять двойников Сталина

Чекисты официально не хотели иметь ничего общего с «чертовщиной» и не афишировали свой интерес к эзотерике, поэтому всегда заверяли, что ни один советский правитель не пользовался услугами экстрасенсов. На самом деле у каждого из них был личный астролог или советник с паранормальными способностями.

О том, что Сталин держал рядом с собой гадалку, нумеролога и астролога, знают многих. Но мало кому известно, что он их до смерти боялся. Говорят, что именно из-за страха попасть под влияние экстрасенса или гипнотизёра, у Сталина и появились двойники.



Президент каждой страны опасается влияния извне, и «отец народов» не был исключением. Он знал, что проникнуть в мозги и управлять человеком на расстоянии можно. Поэтому он и использовал пятерых похожих на себя людей, чтобы обмануть вероятного противника. Этот факт документально доказан.

Кто из экстрасенсов работал на КГБ?

Во время правления Хрущёва в моду вошли восточные практики и йога. Никита Сергеевич пожелал, чтобы солдат обучали тайнам йогов, дабы они были такими же выносливыми, могли лежать на гвоздях и силой мысли останавливать своё сердце.

В 1961 году был создан специальный Институт при Академии наук, где изучались, в том числе, и экстрасенсорные способности. Конечно же, под неусыпным взором КГБ. Самых способных специалистов награждали поездкой в Индию, но не в туристических целях, а чтобы они повышали квалификацию. Иногда в Москву приглашали йогов для обмена опытом.



Но дальше своих предшественников пошёл Борис Ельцин. Он очень интересовался предсказаниями болгарской провидицы Ванги и даже покупал все видеозаписи с её пророчествами. Рядом с ним постоянно находился штатный астролог Георгий Рогозин, который был первым заместителем начальника службы безопасности президента. В кулуарах его называли не иначе как Мерлин.





Но выше всех при Ельцине поднялась Джуна. В ноябре 1996 года Ельцину необходимо было сделать операцию на сердце. Самые именитые врачи, включая зарубежных специалистов, буквально в один голос твердили, что состояние критическое и шансы, что президент выживет минимальны.

Из США пригласили лучшего кардиохирурга Майкла Дебейки, но жизнь ВИП-больного спасла именно целительница Джуна. Она работала в паре с полковником ГРУ Савенковым, который также обладал сильнейшими экстрасенсорными способностями. Вместе они смогли отделить душу Ельцина от тела и вывести её в космос, где удерживали 8 часов пока не закончилась операция. После этого случая целительнице было присвоено звание генерал-полковник медслужбы.

Кашпировский и Чумак – инструменты спецслужб?

Началась Перестройка, и внезапно появилось множество экстрасенсов. Конечно же большинство из них оказались предприимчивыми шарлатанами. Но были и те, которые обладали по-настоящему удивительными способностями. Все они брались «на карандаш» спецслужб.

Самыми известными на всю страну экстрасенсами стали Чумак и Кашпировский. Их сеансы транслировались по телевидению, они ездили с гастролями по стране и собирали стадионы. Как вы думаете, почему КГБ позволил им это? О том, что Советский Союз трещит по швам, в Кремле знали. КГБ прекратил своё существование за три дня до его развала. А за несколько дней до этого при Бауманском университете был создан Центр нетрадиционных технологий. Все наработки КГБ в области эзотерики и экстрасенсорики были переданы туда. И именно они помогли повлиять на массы.



Алан Чумак (слева) и Анатолий Кашпировский

Есть мнение, что Кашпировский и Чумак – это один из последних проектов КГБ. Они не только лечили, но и влияли на население огромной, но разваливающейся страны, помогали незаметно успокоить народ, а также избежать многочисленных жертв во время путча. С их помощью удалось взять ситуацию под контроль и не допустить гражданской войны.

И сейчас во всём мире продолжают изучать экстрасенсорику, но эти исследования не афишируются, потому что обладатели сверхспособностей способны не только лечить, но и убивать.