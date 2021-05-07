Легенда о святом Яне Непомуцком

Кто такой Ян Непомуцкий? Еще его называют Иоанном Непомуцким и Иоанном Непомуком. Это одна из самых почитаемых фигур в католической церкви, ее священник, мученик и святой. Он жил в Чехии в 14 веке и после смерти под пытками был утоплен в реке Влтаве.

Факты биографии

Родился Ян где-то между 1340 и 1350 годами в одном из поселений под названием Помук (современный Непомук). Сегодня там находится церковь Святого Яна Непомуцкого. Согласно устным источникам, она стоит именно там, где раньше располагался дом, где он появился на свет.

Отца Яна звали Велфин, с 1355 по 1367 годы он был бургомистром в Помуке. О матери никаких сведений не сохранилось. Начальное образование мальчиком было получено в школе, которая находилась при церкви Св. Иакова.

В 1370 Иоанн Непомук становится нотариусом и служит у пражского архиепископа, а в 1380-м он был рукоположен в священники. Получив сан, он продолжает образование, изучает право. В 1831-м в Праге получает степень бакалавра, а в 1837-м – докторскую степень в Падуе. В 1839 году Ян становится каноником в Вышеградском капитуле, его следующая должность – генеральный викарий пражского архиепископа.

Козни короля

В то время король Чехии Вацлав IV находился в конфликте с высшим духовенством в стране.

Отстаивая приоритет светской власти, он вмешивался во внутренние дела церкви, видя своим главным оппонентом во внутренней политике пражское архиепископство.

Однажды, в марте 1393 года, король встречался в храме Девы Марии с Яном из Йенштейна, пражским епископом, и его свитой. По приказу Вацлава IV были схвачены и заточены в тюрьму архиепископ Ян Непомуцкий и четверо его товарищей.

Мученичество

Затем товарищей Яна отпустили, а самого его подвергли мучительным пыткам. Пытки были столь жестокими и изощренными, что вскоре он скончался, но не дрогнул. Тело мученика было упаковано в мешок и под покровом ночи сброшено с Карлова моста в реку Влатву.

Это убийство имело большой резонанс и стало поводом к тому, чтобы Вацлав был сброшен с престола. Нужно отметить, что конкретной причины, по которой гнев короля настиг именно Яна Непомука, не знает никто. В 1433 году было выдвинуто предположение о том, что, будучи духовником королевы, он отказался раскрывать тайну ее исповеди. Однако на сегодняшний день эта версия не является доказанной.

Пять звезд

Существует легенда о Яне Непомуцком, согласно которой именно в том месте, где его тело опустилось в реку Влатву, над водой показалось свечение, имеющее вид пяти звезд. С той поры святого изображают с окружающими его голову пятью звездами.

То место, возле которого Ян был сброшен через перила, отмечено особым образом. Это крест, вмурованный в них, и находящиеся недалеко от него два медных гвоздя. Впоследствии тело мученика было извлечено из реки и захоронено в Праге, в соборе Святого Вита.

Почитание

Как святого и мученика чешские католики стали почитать Яна с 15-го века, а к лику святых его причислили в 1729 году. Его память в католической церкви отмечается 16 мая. Он является небесным покровителем Чехии, Праги, а также исповедников.

У города Ждяр-над-Сазавоу находится паломническая церковь, посвященная Святому Иоанну Непомуцкому, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Испании в 1765 году был построен военный 74-пушечный корабль, который назвали в честь святого Яна. В Трафальгарской битве его экипаж героически сражался против четырех кораблей противостоящей стороны.

Самая знаменитая статуя Яна Непомуцкого была создана еще до того, как он был официально канонизирован, в 1683 году. Ее скульптор – Ян Брокоф, а предназначалась она для пражского Карлова моста. Сейчас подлинник находится в Праге, в Национальном музее, а на мосту стоит точная копия.

В 18 веке было создано множество циклов икон с изображениями сцен из жизни святого. В Риме, в Латеранской базилике, находится наиболее известный из них. На иконах святого изображают с расположенным над головой звездным венком и с пальмовой веткой.

На Карловом мосту

В столице Чешской Республики Праге с обеих сторон Карлова моста установлено 30 необычных скульптур. Согласно поверью, есть три статуи, которые могут исполнять желания. Конечно, если они реальные. Например, достать луну с неба они точно не помогут.

Самое первое желание загадывают, останавливаясь у бронзовой скульптуры на пьедестале, изображающей Яна Непомуцкого. Как загадать желание правильно? Для этого нужно дотронуться до фигуры святого, расположенной на пьедестале памятника. От множества прикосновений она натерта до блеска.

Второе желание загадывают на середине Карлова моста, где обозначено место, с которого тело Яна было сброшено в воду. На парапете имеется бронзовое изваяние с пятью звездами, окружающими голову святого.

Для того чтобы правильно загадать второе желание, необходимо положить на звезды пальцы правой руки. При этом левой нужно дотронуться до ног фигуры. После этого требуется наступить на золотой гвоздь правой ногой, его можно различить по характерному блеску на мостовой. Чтобы желание сбылось, необходимо выполнить все три указанных условия.

Атрибуты святого

Среди атрибутов, с которыми изображают Яна Непомуцкого, имеются:

Пять золотых или сияющих звезд, которые напоминают пять ран Христовых.

Язык как символ молчания, хранения тайны исповеди.

Мост над лежащим телом.

Пальма, часто позолоченная, как знак мучеников или святых.

Молчание – палец на устах, ключ, связка ключей, замок, рыба.

Крест, обычно с телом Христа, символизирует христианскую веру.

Вода - как память об утоплении, в виде волн, рыбы, ракушки, посуды с вытекающей из нее водой.

Книга, на которую наступает святой, как опора на Священное Писание.

Проситель, бедняк – указание на щедрость Яна.

Альба – длинная рубаха белого цвета, символизирующая чистоту Яна Непомуцкого.

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