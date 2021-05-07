Отхожее место: почему на Руси молились перед посещением туалета

Менталитет жителей каждой страны, их религиозно-философские воззрения по-своему отражаются в любых действиях и повседневных обычаях людей. История зарождения и развития русского туалетного этикета изобилует весьма примечательными фактами. Изначально на Руси не было специальных строений или отдельных комнат в домах, предназначенных для справления нужды.

Малочисленное население, занимавшее широкие просторы Восточной Европы, обитало в бревенчатых постройках, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Поэтому для естественных потребностей отводили особое место, которое называлось отхожим, потому что требовалось отойти от дома, чтобы справить нужду. Все жители знали, где находится такое место. Разумеется, его время от времени чистили, чтобы не засорять окружающее пространство, просто закапывая фекалии в землю.

Затем рядом с каждой избой появился деревянный сортир, который позволял людям не только уединиться, спрятавшись от посторонних глаз, но и защищал от ветра с дождем. И сегодня многие россияне пользуются такими «удобствами». «Домострой» – известный памятник русской литературы XVI века – уделяет много внимания вопросам гигиены, призывая людей жить в чистоте и опрятности.

Московский протоиерей Георгий Крылов в своей научной работе «Понятие "скверна" ("погань") в Средневековой Руси и в современном старообрядчестве» написал, что в XI—XV веках люди не противопоставляли духовную и телесную чистоту. Если что-то оскверняло тело, то и душа считалась запачканной. Поэтому добропорядочные христиане стремились соблюдать гигиену. Например, нельзя было молиться, не помыв руки.

Отхожее место

Религиозный памятник XII века «Вопрошание Кириково» , написанный известным православным мыслителем Кириком Новгородцем, дает людям ряд конкретных указаний, как сохранить душевную, а значит, и физическую чистоту. Автор канонического текста указывает, что любое действие человека может быть оценено с нравственной точки зрения. Поэтому соблюдение правил гигиены является важным аспектом духовной борьбы со злом.

Туалет на Руси, как и баня, с точки зрения христиан считался местом скверны. После посещения обоих этих помещений необходимо было очиститься, умывшись дома или даже окатив себя с ног до головы ключевой водой.

На отношение населения Руси к туалету повлияли и ветхозаветные предписания. Например, жители Древней Иудеи должны были перед посещением этого места обратиться к своим ангелам-хранителям (малахим), чтобы они остались снаружи и подождали, пока человек справит нужду. Затем следовало прочесть особую молитву «Ашер яцар».

Даже в уединении человек не должен был оголять большую часть тела, чем это необходимо. Размышлять о высоких материях во время процесса строго запрещалось, но не возбранялось думать о мирских заботах. Мочиться и испражняться полагалось аккуратно, чтобы не забрызгать одежду, а затем обязательно следовало помыть руки.

Стремление государя-императора Петра I приблизить жизнь россиян к западным образцам повлияло и на туалетный этикет. Молодого реформатора всерьез беспокоила антисанитария. Во дворах густонаселенной столицы строились обычные деревянные сортиры, как и в деревнях. Их выгребные ямы быстро заполнялись. Во время половодья или сильных дождей нечистоты вымывались, текли прямо по улицам вместе с другими бытовыми отходами и оказывались в водах реки Неглинной. Кроме того, в сточные канавы, предназначенные для отвода дождевой воды, многие жители Москвы справляли нужду или сбрасывали конский навоз. 9 апреля 1699 года молодой царь-реформатор издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

Но на людей мало подействовали увещевания властей или угрозы. В журнале Оружейной палаты Московского Кремля 25 октября 1727 года была сделана запись: «От старого и доимочного приказов всякой пометной и непотребный сор от нужников и от постою лошадей, подвергает царскую казну немалой опасности, ибо от тоего является смрадный дух, а от тоего духа Его Императорского Величества золотой и серебряной посуде и иной казне ожидать опасной вреды, отчего б не почернела».

Как известно, Петр I решил возвести с нуля новую столицу, что отвлекло его от борьбы за санитарное состояние Москвы. Отхожие места Петербурга были обустроены в соответствии с передовыми европейскими образцами. Например, в 1710 году по указанию государя-императора первый в истории России ватерклозет (туалет с проточно-промывочной канализацией) появился в Летнем дворце Петербурга, а второй – в петергофском Монплезире.

Если говорить о частных домовладениях, а не о резиденциях правителей, то первым россиянином, который обзавелся собственным ватерклозетом, был ближайший друг и соратник императора – князь Александр Данилович Меншиков (1673—1729 гг.).

Петербургские дворянки XVIII века во всем стремились подражать западным образцам, в том числе, и в соблюдении туалетного этикета. И если дома благородные дамы использовали фарфоровые или фаянсовые «ночные вазы», то во время длительных поездок и светских приемов для этих целей служили бурдалю (бурдалу).

За красивым словом французского происхождения скрывается небольшое женское судно для мочеиспускания (утка) продолговатой формы с одной ручкой. Внешне бурдалю похоже на современный соусник. С его помощью аристократки, не носившие панталон, могли справить нужду, стоя прямо в людном месте, а благодаря длинным пышным юбкам с кринолинами мочеиспускание оставалось незаметным для посторонних глаз. Разумеется, подавать благородным дамам и выносить такие сосуды должны были служанки.

Считается, что бурдалю придумали парижанки, которым приходилось подолгу стоять в церкви, слушая духовные проповеди представителя ордена иезуитов Луи Бурдалу (1632—1704 гг.). Не имея возможности отлучиться по нужде, аристократки нашли оригинальный способ, как выйти из положения.

Изобретательность западных графинь и герцогинь оценили и русские дамы. Правда, ни в церквях, ни во дворцах они не пользовались подобными предметами. А вот в долгую дорогу с собой брали, скромно спрятав бурдалю в муфту. Путешествуя в карете по нашим ухабам, дворянки вынуждены были так поступать. Часто содержимое подобных сосудов просто выливалось по пути из окна кареты. Люди попроще пользовались для этой цели обычными горшками или ведрами.

В середине XIX века хозяев деревянных туалетов, расположенных в московских двориках, решением городской думы обязали пускать в них всех прохожих и проезжих людей любого сословия. Затем в центре города, рядом с вокзалами и рынками стали появляться каменные общественные туалеты, которые назывались «ретирады», что переводится с французского языка как «убежище».

Одной из первых обзавелась публичной ретирадой Смоленская площадь Москвы. Поскольку все новое и непривычное страшит обывателей, еще в 1900 году простолюдины стеснялись заходить в это странное здание. Общественным туалетом чаще пользовались студенты, люди образованные или самоуверенные купцы.

Подробное описание русских туалетных традиций оставил японский предприниматель Дайкокуя Кодаю (1751—1828 гг.), потерпевший кораблекрушение и проживший в России около 10 лет. Вернувшись на родину, он дал письменные показания представителям власти о разных сторонах жизни в нашей стране.

Японец рассказал соотечественникам: «Над полом в нужнике имеется сиденье вроде ящика высотой 1 сяку 4-5 сунов (примерно 45—50 см). В нем вверху прорезано отверстие овальной формы, края которого закругляются и выстругиваются до полной гладкости. При нужде усаживаются поудобнее на это отверстие, так, чтобы в него попадали и заднее, и переднее тайное место, и так отправляют нужду… Для детей устраиваются специальные сиденья пониже».

В домах богатых людей нужники бывают каменные на 4-5 мест с печами, чтобы не мерзнуть зимой. Испражнения попадают в выгребную яму, которую раз в месяц очищают люди низкого происхождения.

Источник : https://cyrillitsa.ru/narody/156877-otkhozhee-mesto-pochemu-...

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